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Захищала Україну разом з чоловіком. Згадаймо кулеметницю Світлану Смоленську

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Захищала Україну разом з чоловіком. Згадаймо кулеметницю Світлану Смоленську
Світлана Смоленська пішла на фронт на початку повномасштабного вторгнення
фото: Світлана Смоленська / Facebook

Жінка захоплювалася екстремальними видами спорту, любила активний відпочинок та подорожі

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Світлану Смоленську.

Захищаючи Україну, Світлана Смоленська отримала тяжке поранення, не сумісне з життям. Військова померла 13 серпня цього року в лікарні. Їй було 46 років.

Захищала Україну разом з чоловіком. Згадаймо кулеметницю Світлану Смоленську фото 1
фото: Світлана Смоленська / Facebook

Світлана Смоленська народилася в Коцюбинському на Київщині, де і закінчила школу, захоплювалася екстремальними видами спорту, любила активний відпочинок та подорожі. А ще обожнювала тварин – допомагала безхатнім чотирилапим, брала участь у зоозахисних акціях. Світлана мала й свого песика на прізвисько Шарік. Цьогоріч йому виповнилося 15 років. 

Захищала Україну разом з чоловіком. Згадаймо кулеметницю Світлану Смоленську фото 2
фото: Світлана Смоленська / Facebook
Захищала Україну разом з чоловіком. Згадаймо кулеметницю Світлану Смоленську фото 3
фото: Світлана Смоленська / Facebook

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну жінка разом зі своїм чоловіком стала на захист України. Служила на посаді кулеметниці.

«Лана» – так усі її кликали… кулеметниця, котра вражала поєднанням мужності та оптимізму. А сама Лана казала: «У моїй сумці завжди є автомат». Під час одного зі складних завдань отримала поранення, потрапила до госпіталю… прийшовши до тями навіть жартувала, але, на жаль, травма була не сумісна з життям… вона боролась до останнього подиху…» – написав Коцюбинський селищний голова Сергій Даніш.

Захищала Україну разом з чоловіком. Згадаймо кулеметницю Світлану Смоленську фото 4
фото: Світлана Смоленська / Facebook
Захищала Україну разом з чоловіком. Згадаймо кулеметницю Світлану Смоленську фото 5
фото: Світлана Смоленська / Facebook

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

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Теги: військові смерть пам'ять

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