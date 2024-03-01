Повернувся з Польщі та пішов фронт, хоч був багатодітним батьком. Згадаймо Євгена Данищука

37-річний військовослужбовець Євген Данищук зі села Розтоки, що на Івано-Франківщині.

Чоловік вкладав усі сили в родину, церкву та разом з однодумцями займався розвитком селищної громади

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Євгена Данищука.

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20 червня 2022 року у боях на Луганщині загинув багатодітний батько Євген Данищук, 37-річний чоловік жив у селі Розтоки Івано-Франківської області.

Військовослужбовець закінчив Чернівецький фінансово-юридичний інститут і деякий час обіймав посаду провідного спеціаліста по роботі з проблемними активами у Косівському відділенні «Ощадбанку». Згодом чоловіка два рази поспіль обирали на посаду голови Розтоківської сільської ради. Євген вкладав усі сили в родину, церкву та разом з однодумцями займався розвитком селищної громади.

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«У селі він відкрив дитячий садочок. Для цього переобладнав приміщення сільської ради. Для села це була велика справа, бо дитсадка не було», – пригадала директорка Розтоківського ліцею Уляна Тарасівна. Вона додала, Євген був завше життєрадісним і веселим, любив людей, умів вислухати і знайти пораду кожному, хто до нього звертався. «З ним хотіли люди спілкуватися, зустрічатися. У пам’яті він залишиться добрим і усміхненим», – зауважила жінка.

фото з відкритих джерел

Останні вибори у Розтоках Євген програв нинішньому голові Кутської селищної ради Дмитру Павлюку. На запитання про головну силу опонента на виборах, останній відповів коротко: «Євген був справжнім патріотом свого села, краю».

На момент повномасштабного вторгнення Євген Данищук був на заробітках у Польщі. Але в перші дні повернувся до України й став добровольцем до лав Збройних сил України.

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Як справжній патріот України на самому початку війни Євген Данищук приїхав із Польщі боронити свою рідну землю від російських загарбників фото з відкритих джерел

Боєць воював у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади сухопутних військ. Євген загинув під час виконання бойового завдання під Лисичанськом. Свій останній бій 37-річний воїн прийняв 20 червня 2022 року в районі Миколаївки Донецької області. «Герой ціною власного життя виборював свободу та незалежність України у запеклих боях проти російських окупантів», – написали на офіційній сторінці Кутської селищної ради.

Євген Данищук ціною власного життя виборював свободу та незалежність України у запеклих боях проти російських окупантів фото з відкритих джерел

У Євгена залишились дружина, двоє синів (13 та 10 років), донька (4 роки), батьки та брат.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.