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Повернувся з Польщі та пішов фронт, хоч був багатодітним батьком. Згадаймо Євгена Данищука

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Повернувся з Польщі та пішов фронт, хоч був багатодітним батьком. Згадаймо Євгена Данищука
37-річний військовослужбовець Євген Данищук зі села Розтоки, що на Івано-Франківщині.
фото з відкритих джерел

Чоловік вкладав усі сили в родину, церкву та разом з однодумцями займався розвитком селищної громади

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Євгена Данищука.

20 червня 2022 року у боях на Луганщині загинув багатодітний батько Євген Данищук, 37-річний чоловік жив у селі Розтоки Івано-Франківської області.

Військовослужбовець закінчив Чернівецький фінансово-юридичний інститут і деякий час обіймав посаду провідного спеціаліста по роботі з проблемними активами у Косівському відділенні «Ощадбанку». Згодом чоловіка два рази поспіль обирали на посаду голови Розтоківської сільської ради. Євген вкладав усі сили в родину, церкву та разом з однодумцями займався розвитком селищної громади.

«У селі він відкрив дитячий садочок. Для цього переобладнав приміщення сільської ради. Для села це була велика справа, бо дитсадка не було», – пригадала директорка Розтоківського ліцею Уляна Тарасівна. Вона додала, Євген був завше життєрадісним і веселим, любив людей, умів вислухати і знайти пораду кожному, хто до нього звертався. «З ним хотіли люди спілкуватися, зустрічатися. У пам’яті він залишиться добрим і усміхненим», – зауважила жінка.

Повернувся з Польщі та пішов фронт, хоч був багатодітним батьком. Згадаймо Євгена Данищука фото 1
фото з відкритих джерел

Останні вибори у Розтоках Євген програв нинішньому голові Кутської селищної ради Дмитру Павлюку. На запитання про головну силу опонента на виборах, останній відповів коротко: «Євген був справжнім патріотом свого села, краю».

На момент повномасштабного вторгнення Євген Данищук був на заробітках у Польщі. Але в перші дні повернувся до України й став добровольцем до лав Збройних сил України.

Як справжній патріот України на самому початку війни Євген Данищук приїхав із Польщі боронити свою рідну землю від російських загарбників
Як справжній патріот України на самому початку війни Євген Данищук приїхав із Польщі боронити свою рідну землю від російських загарбників
фото з відкритих джерел

Боєць воював у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади сухопутних військ. Євген загинув під час виконання бойового завдання під Лисичанськом. Свій останній бій 37-річний воїн прийняв 20 червня 2022 року в районі Миколаївки Донецької області. «Герой ціною власного життя виборював свободу та незалежність України у запеклих боях проти російських окупантів», – написали на офіційній сторінці Кутської селищної ради.

Євген Данищук ціною власного життя виборював свободу та незалежність України у запеклих боях проти російських окупантів
Євген Данищук ціною власного життя виборював свободу та незалежність України у запеклих боях проти російських окупантів
фото з відкритих джерел

У Євгена залишились дружина, двоє синів (13 та 10 років), донька (4 роки), батьки та брат.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села. 

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Теги: війна пам'ять смерть військові

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