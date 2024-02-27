Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Герої не вмирають, правда ж, татку?». Згадаймо 55-річного блогера Віктора Суходольського

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
«Герої не вмирають, правда ж, татку?». Згадаймо 55-річного блогера Віктора Суходольського
З початком повномасштабної війни Віктор повернувся на фронт
фото з відкритих джерел

Чоловік пішов на фронт добровольцем ще у 2014-му

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Віктора Суходольського.

Старший солдат Віктор Суходольський 14 червня 2023 року отримав високу нагороду – медаль «За хоробрість у бою», а 17 червня дістав смертельне поранення, звільняючи село П’ятихатки, що у Запорізькій області. 

«Герої не вмирають, правда ж, татку? Небо всіх розсудить! Українцям одна дорога – у рай! Кацапів же навіть в пеклі не чекають!!!! Дідусік, вічна пам'ять тобі! Ми помстимося», – написала дочка полеглого захисника Аліна Суходольська. 

Як зазначили у ВО «Свобода», членом якої він був, Віктору Суходольському було 55 років. Він був приватним підприємцем. Свого часу служив у військово-транспортній авіації під Москвою та Арцизі, що під Одесою.

Війна забрала життя 55-річного Віктора Суходольського
Війна забрала життя 55-річного Віктора Суходольського
фото з відкритих джерел

«Тато родом із села Межиріч, що на Рівненщині. У мирний час він займався підприємництвом, часто бував за кордоном, – розповідає Аліна Суходольська, дочка загиблого. – З мамою вони познайомились не надто романтично. Вона їхала з навчання, чекала на транспорт біля дороги і гризла батон, бо дуже зголодніла. І тут під’їхав тато з другом, запропонував підвезти її. Так у них закрутилось кохання. Нас із сестрою батько обожнював, а коли народився ще й брат, то був на сьомому небі від щастя. Тато постійно розвивався, вивчав екологію у Національному університеті водного господарства та природокористування, був власником садово-опоряджувального центру в селі Жадківка». 

Віктор Суходольський вивчав екологію в Національному університеті водного господарства та природокористування
Віктор Суходольський вивчав екологію в Національному університеті водного господарства та природокористування
фото з відкритих джерел

За словами Аліни, батько виховував своїх дітей у дусі патріотизму, бо й сам був патріотом. «Пригадую, як збирались за столом, і якщо хтось казав слово російською чи на суржику, то тато жартував, що дасть ложкою по лобі, – пригадала Аліна. – Він наголошував, що українська мова має бути грамотною і незасміченою. Тато часто перечитував «Кобзаря», слухав винятково українську музику. У соцмережах називав себе націоналістом. Він постійно опікувався сиротинцями, родинами загиблих. Ви би бачили, скільки тепла тато віддавав онукам. Від мого старшого сина Ярослава й пішло ось це «Дідусик». Згодом так назвав і свій YouTube-канал. Використовуючи чат-рулетку, батько спілкувався там з росіянами, яким розкривав очі на московську пропаганду». 

Віктор Суходольський на Майдані
Віктор Суходольський на Майдані
фото з відкритих джерел

Віктор Суходольський був активним учасником Революції Гідності, перебував на Майдані у найгарячіші дні протистоянь. На війну пішов добровольцем у вересні 2014 року. Воював у розвідці. Там під час підготовки здобув спеціальність снайпера.

Віктор Суходольський запам'ятався не лише як прихильник націоналістичних ідей, а й як громадський діяч і патріот Рівного
Віктор Суходольський запам'ятався не лише як прихильник націоналістичних ідей, а й як громадський діяч і патріот Рівного
фото з відкритих джерел

Після повернення додому відкрив власний YouTube-канал Didusik.TV, який відеохостинг зніс через «ворожі висловлювання». На цій платформі за допомогою чат-рулетки спілкувався про політику з випадковими людьми з різних регіонів Росії, заперечуючи пропагандистські штампи Кремля.

Віктор Суходольський під час одного зі стрімів
Віктор Суходольський під час одного зі стрімів
скрін з YouTube

На початку червня 2023 року воїн описав те, як він уявляє нашу перемогу: «Буде проміжний етап – це звільнення наших територій, включно з Кримом. А святкувати будемо тоді, коли розвалиться рашка. Бо інакше все почнеться спочатку. Знаючи історію наших взаємовідносин з московитами, упевнений, що це буде саме так.

Я думаю, що звільнення наших територій і буде спонукати до цього процесу – розвалу московії. Там почнуть ділити між собою владу, як зазвичай в такій ситуації відбувається, грабувати награбоване. А нам, українцям, ця їхня махновщина буде на руку – ми за цей час повністю підтягнемося до стандартів НАТО. Я думаю, що в нас тоді будуть зовсім інші Збройні Сили, ще потужніші. Адже нам зараз допомагає весь світ – навчає, надає нові види озброєння. Звичайно, що наразі на передовій все не так райдужно, як нам того хотілося б, але маємо дивитися далі».

«Герої не вмирають, правда ж, татку?». Згадаймо 55-річного блогера Віктора Суходольського фото 1
фото з відкритих джерел

Віктор планував залишатися на війні доти, доки Україна не звільнить всі свої землі від російських загарбників. «Мене сьогодні мало цікавить мир, мене цікавить Перемога. Цього ворога ми знаємо здавна – з ним іде понад 400-річна війна. У мене дід з упівців у нашому районі… Нарешті маємо реальний шанс покінчити з московитами, і для цього потрібно докласти всіх зусиль, які тільки можна», – наголошував Дідусик. 

«Герої не вмирають, правда ж, татку?». Згадаймо 55-річного блогера Віктора Суходольського фото 2
фото з відкритих джерел

Друзі кажуть, що життя побратимів Віктор завжди ставив вище свого, опікувався кожним, як рідним сином. 14 червня 2023 року старший солдат отримав високу нагороду, а за декілька днів дістав смертельне поранення. 

У боях за свободу та незалежність нашої країни загинув рівненський воїн-блогер Віктор Суходольський
У боях за свободу та незалежність нашої країни загинув рівненський воїн-блогер Віктор Суходольський
фото з відкритих джерел
«Герої не вмирають, правда ж, татку?». Згадаймо 55-річного блогера Віктора Суходольського фото 3
фото з відкритих джерел

«Під час нашої останньої розмови я надіслала татові світлини онуків, привітала з нагородою. Він залишив вподобайки, скинув кошти малечі на морозиво й був щасливим, що отримав медаль. Знаю, що він добровільно погодився на це серйозне бойове завдання. Бійці йшли на штурм П’ятихаток. У бою тато отримав важкі поранення. Але навіть із травмованою ногою ще відповз під танк і до останнього бився з ворогами. Село було звільнене, але ціною життя мого тата і його побратимів. Знаю, якби Бог дав можливість повернути час назад, тато би все одно пішов туди, розуміючи, що це дорога в один кінець». 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села. 

Читайте також: Присвятив службі у правоохоронних органах понад 15 років життя. Згадаймо Станіслава Дяченка
Теги: війна пам'ять смерть військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олег Дробоцький родом з Лановеччини на Тернопільщині загинув у 26 років
Замість пензля взяв автомат. Згадаймо Олега Дробоцького
27 сiчня, 09:00
Після звільнення з полону Ігор Прусаєв не покинув країну та вступив до лав ЗСУ
Пережив катування окупантів та пішов на фронт. Згадаймо Ігоря Прусаєва з Херсонщини
30 сiчня, 09:00
Денис Ясинський декілька років служив аеророзвідником
Учасник Євромайдану та АТО загинув під Бахмутом. Згадаймо Дениса Ясинського
31 сiчня, 09:00
Едуарду Горошочку було 32 роки
Боронив Маріуполь. Згадаймо добровольця Едуарда Горошочка
5 лютого, 09:00
Олександр Сірий народився на Харківщині
Підірвався автомобіль, у якому їхала сім'я з трьома дітьми. Згадаймо 12-річного Олександра Сірого
10 лютого, 09:00
Євгеній Бешляга був бойовим медиком батальйону «Госпітальєри»
Уперше пішов на фронт ще у 2014 році. Згадаймо бойового медика Євгенія Бешлягу
12 лютого, 09:00
Після початку повномасштабної війни Олексій Хабатюк вступив до лав Збройних сил України, мав звання сержанта
Присвятив розбудові енергетичного сектору України понад 20 років. Згадаймо Олексія Хабатюка
17 лютого, 09:00
57-річний Олександр Марченко у день загибелі разом з іншими трьома бійцями прикривав відступ товаришів
Революція гідності, АТО, Верховна Рада та велика війна. Згадаймо депутата Олександра Марченка
16 лютого, 09:00
Станіслав Дяченко звільняв від російських окупантів Київщину і Харківщину
Присвятив службі у правоохоронних органах понад 15 років життя. Згадаймо Станіслава Дяченка
Вчора, 09:00

Суспільство

«Герої не вмирають, правда ж, татку?». Згадаймо 55-річного блогера Віктора Суходольського
«Герої не вмирають, правда ж, татку?». Згадаймо 55-річного блогера Віктора Суходольського
У Кривому Розі фірма-монополіст заробляє на похоронах військових: розкрито схему
У Кривому Розі фірма-монополіст заробляє на похоронах військових: розкрито схему
Поліцейські підуть на фронт? Глава МВС Клименко назвав єдину умову
Поліцейські підуть на фронт? Глава МВС Клименко назвав єдину умову
Чи мобілізують до армії обмежено придатних? Відповідь ТЦК
Чи мобілізують до армії обмежено придатних? Відповідь ТЦК
Генштаб оновив рекомендації журналістам щодо роботи в районах бойових дій
Генштаб оновив рекомендації журналістам щодо роботи в районах бойових дій
УПЦ Київського патріархату анулювала нагороду військовому через його сексуальну орієнтацію
УПЦ Київського патріархату анулювала нагороду військовому через його сексуальну орієнтацію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
222K
Розправа над Залужним? Оприлюднено нові «плівки Пашинського»
69K
Обхід санкцій: ще одна країна вирішила піти проти Росії
36K
Пашинський вимагає очної ставки з новим послом України в Азербайджані
6894
Вибухи на газопроводах «Північний потік»: Данія припинила розслідування
6422
Порушники, які розсипали українське зерно на кордоні з Польщею, постали перед судом
4779
Туск прокоментував ймовірне погіршення відносин з Україною

Новини

Понад 5,77 млрд грн на захист України направили Віктор та Олена Пінчуки з першого дня війни
Сьогодні, 09:00
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 27 лютого
Сьогодні, 06:30
Міжнародний день оптиміста. Які свята відзначаємо 27 лютого
Сьогодні, 00:00
FavBet передали 60 млн грн прикордонникам для фортифікації північного кордону
Вчора, 16:11
The Telegraf назвав причини, чому українські підприємства працюють попри нульову рентабельність
Вчора, 14:24
Чого бракує американському бізнесу в Україні? Результати опитування
Вчора, 13:59

Прес-релізи

У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
26 лютого, 10:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua