Після поранення під Іловайськом знов повернувся у військо. Згадаймо Івана Талпу

Військовослужбовець став на захист України під час Антитерористичної операції

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Івана Талпу.

1 вересня на Покровському напрямку загинув учасник російсько-української війни, кавалер ордена «За мужність» III ступеня Іван Талпа. Про це повідомила Львівська міська рада.

Іван Талпа народився у селі Нові Бутори Одеської області, після закінчення місцевої школи вступив до Державного професійно-технічному навчального закладу «Фрунзівське професійно-технічне аграрне училище», згодом до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Проходив строкову службу в місті Миколаєві.

Талпа був учасником Антитерористичної операції. У час важких боїв під Іловайськом отримав поранення.

Іван Талпа виконував бойові завдання на Миколаївщині, Херсонщині та Донеччині, нагороджений медаллю «За мужність ІІІ ступеня» фото: Книга пам'яті героїв Львівщини

Згодом захисник України вступив до лав 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу оперативного командування «Південь» ЗСУ, у складі якої продовжив боронити державу в часи повномасштабного вторгнення.

Іван Талпа виконував бойові завдання на Миколаївщині, Херсонщині та Донеччині.

Нагороджений медаллю «За мужність ІІІ ступеня». Загинув Іван Талпа 1 вересня на Покровському напрямку.



Чин похорону Івана Талпи відбувся 6 вересня у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові. Поховали захисника України на Марсовому полі Личаківського кладовища.

У героя залишились син Артем, дружина Оксана, мама, брат та сестра.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.