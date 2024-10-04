Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Після поранення під Іловайськом знов повернувся у військо. Згадаймо Івана Талпу

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Після поранення під Іловайськом знов повернувся у військо. Згадаймо Івана Талпу
Іван Талпа нагороджений медаллю «За мужність ІІІ ступеня»
колаж: glavcom.ua

Військовослужбовець став на захист України під час Антитерористичної операції

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Івана Талпу.

1 вересня на Покровському напрямку загинув учасник російсько-української війни, кавалер ордена «За мужність» III ступеня Іван Талпа. Про це повідомила Львівська міська рада.

Іван Талпа народився у селі Нові Бутори Одеської області, після закінчення місцевої школи вступив до Державного професійно-технічному навчального закладу «Фрунзівське професійно-технічне аграрне училище», згодом до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Проходив строкову службу в місті Миколаєві.

Талпа був учасником Антитерористичної операції. У час важких боїв під Іловайськом отримав поранення.

Іван Талпа виконував бойові завдання на Миколаївщині, Херсонщині та Донеччині, нагороджений медаллю «За мужність ІІІ ступеня»
Іван Талпа виконував бойові завдання на Миколаївщині, Херсонщині та Донеччині, нагороджений медаллю «За мужність ІІІ ступеня»
фото: Книга пам'яті героїв Львівщини

Згодом захисник України вступив до лав 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу оперативного командування «Південь» ЗСУ, у складі якої продовжив боронити державу в часи повномасштабного вторгнення.

Іван Талпа виконував бойові завдання на Миколаївщині, Херсонщині та Донеччині.

Нагороджений медаллю «За мужність ІІІ ступеня». Загинув Іван Талпа 1 вересня на Покровському напрямку.

Чин похорону Івана Талпи відбувся 6 вересня у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла у Львові. Поховали захисника України на Марсовому полі Личаківського кладовища.

У героя залишились син Артем, дружина Оксана, мама, брат та сестра.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять українці хвилина мовчання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін втрачає статус жорсткого політика за кордоном
Курська операція. Політичний вірус, що розхитує позиції Путіна
2 вересня, 16:13
Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області не надала аудиторам сум завданих збитків державі зруйнованих мостів внаслідок агресії РФ
«Розвели» мости. Оприлюднено скандальний дорожній аудит, який сховала Рахункова палата Розслідування
13 вересня, 09:00
Центр протидії дезінформації назвав можливі сценарії відключень світла в Україні взимку
Центр протидії дезінформації назвав можливі сценарії відключень світла в Україні взимку
5 вересня, 03:38
Звільнені військовослужбовці брали участь у захисті від російських окупантів міста Маріуполя
Обмін полоненими: розвідка повідомила подробиці
14 вересня, 15:37
Буданов разом з командирами підрозділів здійснили планування подальших операцій на Харківщині
Буданов відвідав позиції розвідників у Харківській області (фото)
28 вересня, 11:44
Єгор Чернєв прокоментував дозвіл Україні щодо далекобійної зброї
Коли США дозволять Україні удари вглиб Росії? Прогноз нардепа
29 вересня, 12:06

Суспільство

The Times повідомила, скільки новобранців Україна планує мобілізувати до кінця 2024 року
The Times повідомила, скільки новобранців Україна планує мобілізувати до кінця 2024 року
Після поранення під Іловайськом знов повернувся у військо. Згадаймо Івана Талпу
Після поранення під Іловайськом знов повернувся у військо. Згадаймо Івана Талпу
Ексгумація жертв Волинської трагедії: Інститут нацпам'яті не отримував звернень від Польщі
Ексгумація жертв Волинської трагедії: Інститут нацпам'яті не отримував звернень від Польщі
Втрати ворога станом на 4 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 4 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Який ізраїльський досвід зіграє ключову роль у відновленні України: відповідь посла
Який ізраїльський досвід зіграє ключову роль у відновленні України: відповідь посла
У Ніжині жінку оштрафували на 140 тис. грн: публікувала дані про пересування ТЦК
У Ніжині жінку оштрафували на 140 тис. грн: публікувала дані про пересування ТЦК

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 жовтня: ситуація на фронті
36K
Німеччина вводить жорсткі правила для біженців з України
23K
«Промислові кошмари» Європи стають реальністю – Bloomberg
13K
Міжнародний кримінальний суд видасть ордер на арешт Лукашенка? Деталі від DW
4478
День учителя в Україні 2024: щирі побажання у прозі, яскраві листівки та вірші
3967
4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Вибухи в Києві та пожежа в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 08:03
ISW проаналізував удари Ізраїлю біля російської авіабази у Сирії
Сьогодні, 05:20
Мінлива хмарність та дощі на заході: прогноз погоди на 4 жовтня
Сьогодні, 05:00
4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2024 року
Вчора, 23:57
Командні пункти на лінії вогню: ще один бункер-штаб передав «Сталевий фронт» Ахметова
Вчора, 14:55

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua