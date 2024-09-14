Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Обмін полоненими: розвідка повідомила подробиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Обмін полоненими: розвідка повідомила подробиці
Звільнені військовослужбовці брали участь у захисті від російських окупантів міста Маріуполя
фото: ГУР МО/Telegram

Усі звільнені цього разу – чоловіки: 82 солдатів та сержантів

 

Додому з російського полону 14 вересня повернулися ще 103 українці. Серед звільнених цього разу 38 нацгвардійців. Воїнів ЗСУ вдалося повернути 28: серед них двоє зі спецпідрозділу «Кракен», двоє – з Міжнародного легіону, троє з Сил спеціальних операцій, один – з Сил територіальної оборони. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Додому їдуть восьмеро прикордонників, четверо поліцейських, двадцять один військовий моряк, троє представників Державної спеціальної служби транспорту, один – Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Усі звільнені цього разу – чоловіки: 82 солдатів та сержантів; 21 військовослужбовець належить до офіцерського складу.

Звільнені військовослужбовці брали участь у захисті від російських окупантів міста Маріуполя – 69 осіб (у тому числі оборонці «Азовсталі» – 31 особа), Донеччини, Луганщини, запорізького, херсонського, харківського та київського напрямків. Серед них також є двоє охоронців ЧАЕС.

Обмін полоненими: розвідка повідомила подробиці фото 1

«Більшість зазнала важких травм чи поранень, мають серйозні захворювання, потребують негайної медичної допомоги. Україна тривалий час проводила роботу, аби організувати повернення цих наших співгромадян», – ідеться у повідомленні розвідки.

Обмін полоненими: розвідка повідомила подробиці фото 2

Як запевнили в ГУР, усі звільнені з російського полону пройдуть медичний огляд, отримають можливість фізичної та психологічної реабілітації, а також належні виплати за весь час перебування в неволі та реінтегруються в суспільство.

6 фото
На весь екран

Нагадаємо, сьогодні, 14 вересня, 23 «азовців» повернулися в Україну з російського полону. 

Загалом 14 вересня Україні вдалося повернути 103 українських бійців з російського полону: 82 рядових та сержантів. 21 офіцера. Захисників Київщини, Донеччини, Маріуполя та «Азовсталі», Луганщини, Запоріжжя, Харківщини. Воїнів ЗСУ, Національної гвардії України, прикордонників, поліцейських.

До слова, вчора, 13 вересня, 49-х цивільних та військовослужбовців повернулися з російського полону в Україну. Серед звільнених – воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також цивільні люди.

Також вчора вперше за більш ніж рік із російської неволі повернулися бійці «Азову». Однак наразі понад 900 «азовців» перебувають в полоні Російської Федерації.

Читайте також:

Теги: Запоріжжя розвідка українці обмін полоненими Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Щодня в Литві реєструється від 30 до 40 нових заяв на отримання посвідок на тимчасове проживання
Литва продовжить тимчасовий захист для українців
19 серпня, 12:19
Розпочався візит Анджея Дуди до України
Дуда завітав до Києва в День Незалежності України (відео)
24 серпня, 09:37
Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у спільній молитві
У Софіївському соборі відбулася молитва за Україну (фото, відео)
24 серпня, 12:42
Віталій Авраменко народився 27 серпня 1988 року
Ударні інструменти були його стихією. Згадаймо Віталія Авраменка
2 вересня, 09:00
На заході сонця червоне небо – скоро похолодає
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Енергетичне Співтовариство закликало НКРЕКП відмовитися від наміру уніфікувати тариф
Уніфікація тарифу на розподіл електроенергії суперечить європейським нормам – Енергетичне співтовариство
4 вересня, 13:26
Фінал Євробачення відбудеться 17 травня 2025 року
Євробачення-2025: чи візьме участь Україна у пісенному конкурсі
10 вересня, 11:35
Стендап-комік і волонтер Василь Байдак передав українським розвідникам понад гроші, які зібрав у межах благодійного туру Європою
Відомий комік зібрав у благодійному турі велику суму на допомогу розвідці
Вчора, 17:38
Президент сказав, що Україні потрібно більше можливостей для посилення повітряного щита
Зеленський прокоментував нічну атаку безпілотниками Росії на Україну
Сьогодні, 08:15

Події в Україні

Обмін полоненими: розвідка повідомила подробиці
Обмін полоненими: розвідка повідомила подробиці
ЗСУ прорвали нову ділянку російського кордону на Курщині
ЗСУ прорвали нову ділянку російського кордону на Курщині
Обмін полоненими 14 вересня: скільки «азовців» повернулися додому (фото, відео)
Обмін полоненими 14 вересня: скільки «азовців» повернулися додому (фото, відео)
Із російського полону повернулися 103 українських військових, серед них бійці «Азова» (фото, відео)
Із російського полону повернулися 103 українських військових, серед них бійці «Азова» (фото, відео)
На Хмельниччині затримано чоловіка, який намагався розстріляти поліцейських (фото)
На Хмельниччині затримано чоловіка, який намагався розстріляти поліцейських (фото)
На Сумщині окупанти атакували енергообʼєкт: є загиблий та поранені
На Сумщині окупанти атакували енергообʼєкт: є загиблий та поранені

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 вересня: ситуація на фронті
31K
14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24K
14 вересня – Воздвиження Хреста Господнього: головні прикмети, традиції та заборони
22K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
5967
«Азов» повідомив, скільки їхніх воїнів перебуває в російському полоні
5686
«Росія нам не ворог». В Італії на білбордах з’явилися проросійські плакати (фото)

Новини

Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
Вчора, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 06:38
Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня
11 вересня, 21:00
Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
11 вересня, 07:17
Дощі, спека та мінлива хмарність: якою буде погода 11 вересня
11 вересня, 05:39

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua