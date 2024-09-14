Обмін полоненими: розвідка повідомила подробиці

Звільнені військовослужбовці брали участь у захисті від російських окупантів міста Маріуполя

Усі звільнені цього разу – чоловіки: 82 солдатів та сержантів

Додому з російського полону 14 вересня повернулися ще 103 українці. Серед звільнених цього разу 38 нацгвардійців. Воїнів ЗСУ вдалося повернути 28: серед них двоє зі спецпідрозділу «Кракен», двоє – з Міжнародного легіону, троє з Сил спеціальних операцій, один – з Сил територіальної оборони. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Додому їдуть восьмеро прикордонників, четверо поліцейських, двадцять один військовий моряк, троє представників Державної спеціальної служби транспорту, один – Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Усі звільнені цього разу – чоловіки: 82 солдатів та сержантів; 21 військовослужбовець належить до офіцерського складу.

Як уточнює Координаційний штаб, всі звільнені цього разу — чоловіки: 82 солдатів та сержантів; 21 військовослужбовець належить до офіцерського складу.



Більшість зазнала важких травм чи поранень, мають серйозні захворювання, потребують негайної медичної допомоги. pic.twitter.com/FYnM4v7COa — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 14, 2024

Звільнені військовослужбовці брали участь у захисті від російських окупантів міста Маріуполя – 69 осіб (у тому числі оборонці «Азовсталі» – 31 особа), Донеччини, Луганщини, запорізького, херсонського, харківського та київського напрямків. Серед них також є двоє охоронців ЧАЕС.

«Більшість зазнала важких травм чи поранень, мають серйозні захворювання, потребують негайної медичної допомоги. Україна тривалий час проводила роботу, аби організувати повернення цих наших співгромадян», – ідеться у повідомленні розвідки.

Як запевнили в ГУР, усі звільнені з російського полону пройдуть медичний огляд, отримають можливість фізичної та психологічної реабілітації, а також належні виплати за весь час перебування в неволі та реінтегруються в суспільство.

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Нагадаємо, сьогодні, 14 вересня, 23 «азовців» повернулися в Україну з російського полону.

Загалом 14 вересня Україні вдалося повернути 103 українських бійців з російського полону: 82 рядових та сержантів. 21 офіцера. Захисників Київщини, Донеччини, Маріуполя та «Азовсталі», Луганщини, Запоріжжя, Харківщини. Воїнів ЗСУ, Національної гвардії України, прикордонників, поліцейських.

До слова, вчора, 13 вересня, 49-х цивільних та військовослужбовців повернулися з російського полону в Україну. Серед звільнених – воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також цивільні люди.

Також вчора вперше за більш ніж рік із російської неволі повернулися бійці «Азову». Однак наразі понад 900 «азовців» перебувають в полоні Російської Федерації.