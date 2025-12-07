Прогноз погоди на тиждень 8–14 грудня 2025 року
З 8 по 14 грудня в Україні очікується морози, сніг та посилення вітру
На тижні з 8 по 14 грудня в Україні очікується посилення морозів, особливо вночі, та нестійка погода з періодичними опадами у вигляді снігу та мокрого снігу, викликана циклонічною активністю. Температура буде характерна для середини зими. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».
8 грудня
Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:
- На півночі: Вночі -3°..-6°С, вдень 0°..+2°С. Хмарно, місцями невеликий сніг.
- На півдні: Вночі -1°..+2°С, вдень +3°..+6°С. Мінлива хмарність, без істотних опадів.
- На заході: Вночі -4°..-7°С, вдень -1°..+1°С. Хмарно, мокрий сніг.
- На сході: Вночі -2°..-5°С, вдень 0°..+3°С. Хмарно з проясненнями.
- У центрі: Вночі -3°..-5°С, вдень 0°..+2°С. Хмарно, місцями невеликий сніг.
- У Києві: Вночі -4°..-6°С, вдень -1°..+1°С. Мінлива хмарність, невеликий сніг.
9 грудня
Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:
- На півночі: Вночі -5°..-8°С, вдень -2°..+1°С. Хмарно, місцями сніг.
- На півдні: Вночі 0°..+3°С, вдень +4°..+7°С. Хмарно з проясненнями, можливий мокрий сніг.
- На заході: Вночі -6°..-9°С, вдень -3°..0°С. Хмарно, невеликий сніг.
- На сході: Вночі -4°..-7°С, вдень -1°..+2°С. Мінлива хмарність, без опадів.
- У центрі: Вночі -5°..-7°С, вдень -1°..+1°С. Хмарно, сніг.
- У Києві: Вночі -6°..-8°С, вдень 0°..+1°С. Хмарно, сніг.
10 грудня
Середа. Стовпчики термометрів покажуть:
- На півночі: Вночі -7°..-10°С, вдень -3°..0°С. Мінлива хмарність.
- На півдні: Вночі +1°..+4°С, вдень +5°..+8°С. Сонячно, без опадів.
- На заході: Вночі -8°..-11°С, вдень -4°..-1°С. Мінлива хмарність.
- На сході: Вночі -6°..-9°С, вдень -2°..+1°С. Мінлива хмарність.
- У центрі: Вночі -6°..-9°С, вдень -2°..+1°С. Хмарно, місцями невеликий сніг.
- У Києві: Вночі -7°..-9°С, вдень -1°..+1°С. Мінлива хмарність.
11 грудня
Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:
- На півночі: Вночі -6°..-9°С, вдень -2°..+1°С. Хмарно, місцями невеликий сніг.
- На півдні: Вночі 0°..+3°С, вдень +4°..+7°С. Мінлива хмарність.
- На заході: Вночі -5°..-8°С, вдень -2°..+1°С. Хмарно, мокрий сніг.
- На сході: Вночі -5°..-8°С, вдень -1°..+2°С. Переважно сонячно.
- У центрі: Вночі -5°..-8°С, вдень -1°..+2°С. Хмарно, місцями невеликий сніг.
- У Києві: Вночі -6°..-8°С, вдень -1°..+1°С. Хмарно, можливий сніг.
12 грудня
П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:
- На півночі: Вночі -4°..-7°С, вдень 0°..+3°С. Мінлива хмарність, можливий мокрий сніг.
- На півдні: Вночі +2°..+5°С, вдень +6°..+9°С. Хмарно з проясненнями, без опадів.
- На заході: Вночі -3°..-6°С, вдень +1°..+4°С. Хмарно, невеликий мокрий сніг.
- На сході: Вночі -3°..-6°С, вдень 0°..+3°С. Сонячно, без опадів.
- У центрі: Вночі -4°..-7°С, вдень -1°..+2°С. Мінлива хмарність.
- У Києві: Вночі -5°..-7°С, вдень 0°..+2°С. Мінлива хмарність.
13 грудня
Субота. Стовпчики термометрів покажуть:
- На півночі: Вночі -3°..-6°С, вдень +1°..+4°С. Мінлива хмарність.
- На півдні: Вночі +3°..+6°С, вдень +7°..+10°С. Хмарно з проясненнями, можливий дощ.
- На заході: Вночі -2°..-5°С, вдень +2°..+5°С. Хмарно, невеликий дощ зі снігом.
- На сході: Вночі -2°..-5°С, вдень +1°..+4°С. Переважно сонячно.
- У центрі: Вночі -3°..-6°С, вдень +1°..+4°С. Мінлива хмарність.
- У Києві: Вночі -4°..-6°С, вдень +1°..+3°С. Хмарно з проясненнями.
14 грудня
Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:
- На півночі: Вночі -2°..-5°С, вдень +1°..+4°С. Хмарно, місцями мокрий сніг.
- На півдні: Вночі +4°..+7°С, вдень +8°..+11°С. Хмарно з проясненнями, можливий дощ.
- На заході: Вночі -1°..-4°С, вдень +3°..+6°С. Мінлива хмарність.
- На сході: Вночі -1°..-4°С, вдень +2°..+5°С. Мінлива хмарність.
- У центрі: Вночі -2°..-5°С, вдень +2°..+5°С. Хмарно, місцями мокрий сніг.
- У Києві: Вночі -3°..-5°С, вдень +2°..+4°С. Хмарно, місцями невеликий мокрий сніг.
