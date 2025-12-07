Головна Країна Суспільство
Бійцям 128-ї бригади допомагає воювати екзотична тварина

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
фото: suspilne.media

Мартишка Зіна живе на місці базування – за менш як 20 кілометрів від лінії зіткнення

В евакуаційників 128 окремої важкої механізованої бригади «Дике поле» живе зелена мартишка на прізвисько Зіна. Її під час відпустки влітку 2025 року купив водій підрозділу Олексій. Мавпа стала для нього, ніби донька, а для військових – талісманом. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Зіна живе з Олексієм на місці базування – за менш як 20 кілометрів від лінії зіткнення.

фото: suspilne.media

Чоловік розповів: давно мріяв про екзотичну тварину. Мавпу придбав під час відпустки у липні – за нею їздив до Полтави в розплідник зелених мартишок. До побратимів повернувся вже разом з улюбленицею. Зіна військовим одразу сподобалась.

«Це як донька. От насправді – це мій член сім'ї. Це антистрес. Вона не вписується в те, що відбувається навколо. Відвертає на себе увагу, відволікає від злих, поганих думок. Хлопці гуляють. Я ж бачу, з яким вони задоволенням беруть її до себе на руки», – розповів Олексій.

фото: suspilne.media

Він додав, що ніколи не бере Зіну з собою на евакуації, адже хвилюється за неї. Коли виїжджає на бойові завдання – твариною опікуються побратими.

«Мені найбільше подобається, коли вона мене довго не бачить, як вона мене зустрічає. Вона прямо кидається, обіймає, крекче, притискається. Тому, ну, за всі витівки, коли я її сварю, достатньо ось цієї однієї зустрічі – пробачаю їй усе», – сказав військовий.

фото: suspilne.media

Зіна має чималий гардероб, розповів чоловік. За його словами, що саме одягати – мавпа обирає сама.

«Бабуся у нас знайома на ринку торгує в'язаним одягом для собачок та котиків. Я коли привіз її, у неї такі очі були. Вона під неї в'яже спеціально. І з відкритими там лапками, і з закритими, з капюшоном є», – додав Олексій.

фото: suspilne.media

Як він зазначив, особливого раціону у мавпи немає: Зіна їсть все те, що й військові. Вона товариська, грайлива та непосидюча. Боєць додав: найбільше тварина полюбляє хапати речі та бігати з ними по кімнатах.

«Це треба за нею око та око. Це маленьке дитя, яке може підняти з підлоги все, що хоче, засунути до рота, засунути пальці в розетку, розумієте. Залізти мордочкою в окріп. Ну, оскільки в нас військова мавпочка, зрозуміло, їй вже цікаво по військовому полазити, по зброї, гранати потягати», – сказав чоловік.

«Антистрес і талісман»: мартишка Зіна живе у евакуаційників 128-ї бригади

Іноді мавпа показує свій характер, розповів військовий. Якщо їй щось не подобається – може навіть укусити. Олексій каже: вже не уявляє свого життя без Зіни, тож мріє до рідного Маріуполя повернутися з нею.

Нагадаємо, під час війни в Україні почали з’являтися перегузні – червонокнижні хижаки родини Куницевих, яких десятиліттями майже не бачили у природі країни. Їх фіксують біля позицій військових та в прифронтових районах, куди вони приходять у пошуках безпеки.

Також війна руйнує всю екосистему, проте на прифронтових територіях проблема виживання комах і жуків лишається невидимою. Нещодавно військові помітили несподіваних сусідів – червонокнижних жуків-оленів, які масово оселилися в бліндажі. 

