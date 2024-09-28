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Буданов відвідав позиції розвідників у Харківській області (фото)

Наталія Порощук
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Буданов відвідав позиції розвідників у Харківській області (фото)
Буданов разом з командирами підрозділів здійснили планування подальших операцій на Харківщині
фото: РБК

Буданов та керівники підрозділів ГУР мають на меті покращити позиції Сил безпеки та оборони на Харківщині

Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов відвідав позиції розвідників у Харківській області. Про це повідомляє «РБК-Україна».

Сили оборони зауважили, що після звільнення агрегатного заводу у Вовчанську Кирило Буданов продовжив інспектування бойових позицій спецпідрозділів ГУР на Харківщині.

Буданов відвідав позиції розвідників у Харківській області (фото) фото 1

Також командир ГУР із керівниками підрозділів здійснили планування подальших операцій. Вони мають на меті покращити позиції Сил безпеки та оборони на даних напрямках та розвинути попередній успіх.

Нагадаємо, що підрозділи ГУР повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу та знищили окупантів в усіх будівлях підприємства: «У вівторок, 24 вересня, о 14:40 командир спецпідрозділу ГУР Тимур доповів начальнику ГУР МО України Кирилу Буданову про успішне завершення операції. Операцію здійснили спеціальні групи ГУР: «Стугна», «Парагон», «Юнгер», БДК, «Терор»».

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Теги: Кирило Буданов розвідка Україна військові війна Харків Харківщина

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