Уперше пішов на фронт ще у 2014 році. Згадаймо бойового медика Євгенія Бешлягу

До повномасштабної війни чоловік був судинним хірургом кардіологом в Олександрівській лікарні в Києві

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Євгенія Бешлягу.

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Він жив заради інших та віддав своє життя заради порятунку життів інших. Євгеній Бешляга загинув під Бахмутом під час здійснення евакуаційної місії. Йому було 37 років. У нього залишилися батьки, дружина і син.

Євгеній Бешляга з дружиною фото з відкритих джерел

«Ну ось і усе, побратиме. Сьогодні тебе поховали. Я бачив, як ти виходив на виїзд, застебнув свій спальник, зложив акуратно речі, зібрався та пішов. Пішов по команді, тебе не мало там бути, але ти пішов у ранок. Ми слухали рацію, чекали на інформацію про тебе... Довго чекали. І не могли повірити, що це сталося. Війна – це лотерея фортуни, це міліметри відстані між Життям та Смертю, це хвилини швидкості, які долає авто, коли мчить евакгрупа.

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Ти опинився у ту мить і у тому місці, де тебе не повинно було бути, але чиясь воля зробила так, що ти опинився там. Так, Друже, це збіг обставин, трагічних обставин, ніхто з нас не знає, де і коли він зустріне свій Перехід. Дякую, що ти був з нами, дякую за поради та твій талант. Дякую за течік, який продовжує рятувати нашіх хлопців з передової... Прощавай, Друже, тут, зустрінемось на тій стороні, випий келих доброго пива за нас там, у Валгалі. Спочивай з миром, ти на це Заслужив своїм Життям. Обіймаю тебе», – так щемливо попрощався зі своїм товаришем Євген Бондаренко.

Під час здійснення евакуаційної місії загинув лікар Євгеній Бешляга – в автомобіль влучив снаряд фото з відкритих джерел

фото з відкритих джерел

На війну з російськими окупантами Євгеній Бешляга вперше пішов у 2014 році. Також він працював в Олександрівській лікарні у відділенні рентген-васкулярної хірургії. Рятувати людей було його призначенням. «Євгеній був дуже щирою людиною, справжнім фахівцем своєї справи, колективу лікарні дуже бракуватиме його», – розповів колега лікар-хірург Сергій Никитан.

До великої війни Бешляга був судинним хірургом кардіологом в Олександрівській лікарні в Києві фото з відкритих джерел

На сторінці Євгенія його друзі написали: «Женя… Він жив заради інших та віддав своє життя заради порятунку життів інших. Під час здійснення евакуаційної місії в районі Бахмута в його автомобіль потрапив снаряд. 21 травня 2023 року Жені не стало.

Це величезна втрата, яку неможливо усвідомити та прийняти. Він був по-справжньому унікальним. Він був і назавжди залишиться втіленням доброти, безкорисливості, саможертовності, вмінням бути справжнім другом, чоловіком, батьком, сином та братом».

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фото з відкритих джерел

Прощання з Євгенієм Бешлягою відбулося у Михайлівському соборі у Києві, поховали воїна на Байковому кладовищі.

фото з відкритих джерел

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