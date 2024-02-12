Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Уперше пішов на фронт ще у 2014 році. Згадаймо бойового медика Євгенія Бешлягу

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Уперше пішов на фронт ще у 2014 році. Згадаймо бойового медика Євгенія Бешлягу
Євгеній Бешляга був бойовим медиком батальйону «Госпітальєри»
фото з відкритих джерел

До повномасштабної війни чоловік був судинним хірургом кардіологом в Олександрівській лікарні в Києві

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Євгенія Бешлягу.

Він жив заради інших та віддав своє життя заради порятунку життів інших. Євгеній Бешляга загинув під Бахмутом під час здійснення евакуаційної місії. Йому було 37 років. У нього залишилися батьки, дружина і син.

Євгеній Бешляга з дружиною
Євгеній Бешляга з дружиною
фото з відкритих джерел

«Ну ось і усе, побратиме. Сьогодні тебе поховали. Я бачив, як ти виходив на виїзд, застебнув свій спальник, зложив акуратно речі, зібрався та пішов. Пішов по команді, тебе не мало там бути, але ти пішов у ранок. Ми слухали рацію, чекали на інформацію про тебе... Довго чекали. І не могли повірити, що це сталося. Війна – це лотерея фортуни, це міліметри відстані між Життям та Смертю, це хвилини швидкості, які долає авто, коли мчить евакгрупа.

Ти опинився у ту мить і у тому місці, де тебе не повинно було бути, але чиясь воля зробила так, що ти опинився там. Так, Друже, це збіг обставин, трагічних обставин, ніхто з нас не знає, де і коли він зустріне свій Перехід. Дякую, що ти був з нами, дякую за поради та твій талант. Дякую за течік, який продовжує рятувати нашіх хлопців з передової... Прощавай, Друже, тут, зустрінемось на тій стороні, випий келих доброго пива за нас там, у Валгалі. Спочивай з миром, ти на це Заслужив своїм Життям. Обіймаю тебе», – так щемливо попрощався зі своїм товаришем Євген Бондаренко.

Під час здійснення евакуаційної місії загинув лікар Євгеній Бешляга – в автомобіль влучив снаряд
Під час здійснення евакуаційної місії загинув лікар Євгеній Бешляга – в автомобіль влучив снаряд
фото з відкритих джерел
Уперше пішов на фронт ще у 2014 році. Згадаймо бойового медика Євгенія Бешлягу фото 1
фото з відкритих джерел

На війну з російськими окупантами Євгеній Бешляга вперше пішов у 2014 році. Також він працював в Олександрівській лікарні у відділенні рентген-васкулярної хірургії. Рятувати людей було його призначенням. «Євгеній був дуже щирою людиною, справжнім фахівцем своєї справи, колективу лікарні дуже бракуватиме його», – розповів колега лікар-хірург Сергій Никитан.

До великої війни Бешляга був судинним хірургом кардіологом в Олександрівській лікарні в Києві
До великої війни Бешляга був судинним хірургом кардіологом в Олександрівській лікарні в Києві
фото з відкритих джерел

На сторінці Євгенія його друзі написали: «Женя… Він жив заради інших та віддав своє життя заради порятунку життів інших. Під час здійснення евакуаційної місії в районі Бахмута в його автомобіль потрапив снаряд. 21 травня 2023 року Жені не стало.

Це величезна втрата, яку неможливо усвідомити та прийняти. Він був по-справжньому унікальним. Він був і назавжди залишиться втіленням доброти, безкорисливості, саможертовності, вмінням бути справжнім другом, чоловіком, батьком, сином та братом».

Уперше пішов на фронт ще у 2014 році. Згадаймо бойового медика Євгенія Бешлягу фото 2
фото з відкритих джерел

Прощання з Євгенієм Бешлягою відбулося у Михайлівському соборі у Києві, поховали воїна на Байковому кладовищі.

Уперше пішов на фронт ще у 2014 році. Згадаймо бойового медика Євгенія Бешлягу фото 3
фото з відкритих джерел

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села. 

Читайте також: «Уперше за 100 років роду випав шанс воювати не за СРСР, а за Україну». Згадаймо Володимира Мукана
Теги: військові війна смерть пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олег Марінченко був з бійцями у донецькому аеропорту, служив для солдатів протягом усіх восьми років
Прикрив собою побратимів. Згадаймо капелана, парамедика та «кіборга» Олега Марінченка
20 сiчня, 09:00
Володимир Власов з Вінниччини
Йому назавжди залишилося 20. Згадаймо Володимира Власова
23 сiчня, 09:00
Олександр Поліводський обороняв Київ та область, а також Харківщину, Донеччину, Луганщину
Один із найкращих правників й викладач Могилянки. Згадаймо Олександра Поліводського
24 сiчня, 09:00
Після тривалої реабілітації Дмитро Сидорук спробував себе у спорті, де здобув численні нагороди
Реанімація, понад 10 операцій і знову війна. Згадаймо призера Ігор нескорених Дмитра Сидорука
26 сiчня, 09:00
Павло Залуцький родом з Хмельниччини
Був хранителем історії України. Згадаймо Павла Залуцького
29 сiчня, 09:00
Сергій рано втратив батьків, виріс в інтернаті у Бучі
Ціною власного життя врятував десятки інших. Згадаймо поліцейського Сергія Близнюка
3 лютого, 09:00
Уродженець Хмельницької області Сергій Яцух працював державним інспектором Чернігівської митниці
Війна застала його на митному посту. Згадаймо Сергія Яцуха
4 лютого, 09:00
Ростислав разом із балетною трупою театру об’їздив чимало країн, був високоосвіченою та духовною людиною
Змінив пуанти на армійські берці: згадаймо артиста балету Ростислава Янчишена
2 лютого, 09:00
Олександр Савоченко родом з Чернігівщини
Загинув у боях за Бахмут. Згадаймо журналіста Олександра Савоченка
6 лютого, 09:00

Суспільство

Уперше пішов на фронт ще у 2014 році. Згадаймо бойового медика Євгенія Бешлягу
Уперше пішов на фронт ще у 2014 році. Згадаймо бойового медика Євгенія Бешлягу
Міністр Кулеба показав рани після нападу чужого собаки (фото)
Міністр Кулеба показав рани після нападу чужого собаки (фото)
Скандал на Франківщині: дівчина увімкнула гучну музику під час похорону загиблого воїна
Скандал на Франківщині: дівчина увімкнула гучну музику під час похорону загиблого воїна
Загинула на фронті напередодні весілля. Згадаймо Валентину Макаренко
Загинула на фронті напередодні весілля. Згадаймо Валентину Макаренко
Хто із нардепів служив під час повномасштабної війни: інфографіка
Хто із нардепів служив під час повномасштабної війни: інфографіка
Безугла опублікувала пост про оборону Києва і збурила мережу
Безугла опублікувала пост про оборону Києва і збурила мережу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
ЗСУ взяли в полон найманця з іншого кінця світу
31K
Росія розпочала кампанію з дискредитації Сирського
29K
Полонений окупант здивував причиною, яка спонукала його воювати проти України
29K
Путін договорився: китайський актор зажадав від Росії повернути Владивосток
28K
Самознищення Ізраїлю
15K
У повітряному бою загинув один із найкращих українських льотчиків: подробиці

Новини

Ворожі атаки, Сенат США наблизив голосування за допомогу Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Невеликий дощ і туман: прогноз погоди на 12 лютого
Сьогодні, 05:20
День боротьби з епілепсією. Що відзначаємо 12 лютого
Сьогодні, 00:00
Атака безпілотників та вибухи в містах: головне за ніч
Вчора, 06:58
Туман, дощ зі снігом в низці областей: прогноз погоди на 11 лютого
Вчора, 04:26
День працівників органів РАЦСу. Які свята відзначаємо 11 лютого
Вчора, 00:35

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua