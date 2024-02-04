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Війна застала його на митному посту. Згадаймо Сергія Яцуха

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Війна застала його на митному посту. Згадаймо Сергія Яцуха
Уродженець Хмельницької області Сергій Яцух працював державним інспектором Чернігівської митниці
фото з відкритих джерел

31-річний чоловік до останнього боронив Чернігівщину

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Яцуха.

31-річний військовослужбовець Сергій Яцух загинув 16 березня 2022 року в боях із російськими окупантами біля села Новоселівка під Черніговом. Захисник отримав смертельні поранення внаслідок ворожого мінометного обстрілу.

Сергій народився у селі Святці Хмельницької області. Закінчив кафедру податків та фіскальної політики Тернопільського національного економічного університету. Декан факультету фінансів та обліку Андрій Кизима розповів про Сергія Яцуха. «Я ще тоді читав у них лекції з податкового менеджменту. Пам’ятаю Сергія, він був дисциплінований, розумний, добре вчився. Погано вчитися і потрапити одразу на митницю – це неможливо, а він потрапив одразу по розподілу на митну службу. Це не так просто. І бачте, так сталося, що завдяки таким студентам героїчним, Україна вистояла і стоїть до цього часу», – зауважив Андрій Кизима.

Сергій Яцух працював державним інспектором митного поста «Нові Яриловичі» Чернігівської митниці 10 років та проживав у Чернігові. 24 лютого, коли російські війська почали повномасштабне вторгнення, він був одним з перших, хто зупиняв ворога на чернігівському напрямку. Чоловік воював у складі 21-го окремого стрілецького батальйону ЗСУ. 

Митник Сергій Яцух був на зміні, коли 24 лютого Росія почала рух військ до кордонів України
Митник Сергій Яцух був на зміні, коли 24 лютого Росія почала рух військ до кордонів України
фото з відкритих джерел

З початком повномасштабного російського вторгнення чоловік став на захист України у складі 21-го окремого стрілецького батальйону Збройних сил України. Він мріяв бути схожим на свого батька Василя Яцуха – кіборга, захисника Донецького аеропорту. 

Батько Сергія розповів, коли російські війська ввійшли в місто, щоб зупинити танки і БМП син робив все, що міг. Разом з другом виготовляв запалювальну суміш, возив їжу на блокпости: «Він не служив і військової підготовки не проходив. Третій вже певно раз пішов у військкомат і 6 березня він вже захищав Чернігів, воював. Розповідав, що і з літаків обстрілювали, бомби скидали на них. Їх обстрілювали зі всіх видів зброї. Це не бій був, це просто був розстріл».

16 березня 2022 року, під час мінометного обстрілу в селі Новоселівці, Сергій отримав смертельні поранення. «Прилетіло біля нього, поранило напарника. Він просто висунувся, щоб подивитися, що з ним, щоб допомогти йому. В той час прилетіла міна і Сергій загинув», – поділився батько.

Разом із нареченою 31-річний Сергій мав багато планів, розповідає його мама. «Вони дуже гарна пара була. Мали добудувати будинок, одружитися, діточок народити», – зауважила мати Галина.

«У нашій пам’яті залишаться лише світлі спогади про Сергія, завжди позитивного та приємного, гарного фахівця у своїй справі, людину, віддану роботі», – розповіла колега загиблого Анна.

«Він був веселим, товариським, світлим, чуйним та відважним воїном, який віддав своє життя за нас з вами, за наше мирне майбутнє, за Україну», – зазначили на сайті університету, випускником якого був воїн.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села. 

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Теги: військові смерть пам'ять війна

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