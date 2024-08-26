У Києві пролунали сильні вибухи

Росіяни запустили по Києву балістичні ракети

Під час ранкової атаки російських військ у Києві пролунала серія вибухів.

Як повідомляють моніторингові пабліки, окупанти атакували Київську область балістичними ракетами.

Також повідомляється, що внаслідок атаки росіян в деяких районах столиці зникло світло.

Як зазначив начальник КМВА Сергій Попко, на підступах до Києва працює ППО.

«Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!»

Нагадаємо, о 3:08 у Києві пролунав сигнал повітряної тривоги. Пізніше влада повідомила, що зафіксовано рух ворожих безпілотних літальних апаратів. Сили протиповітряної оборони працювали над їх знешкодженням.

Крім того, о 5:58 у столиці вдруге пролунали сирени. Тривогу знову оголосили через загрозу БпЛА та ракет.

Як повідомлялося, 26 серпня безпілотники атакували Саратовську область. За словами губернатора області Романа Бусаргіна, нібито протиповітряна оборона знищила дрони. Однак уламки потрапили в будинки в Саратові та Енгельсі.

До слова, російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. У низці областей вранці було чутно вибухи.

Так, російські загарбники атакували цивільну інфраструктуру Полтавської області. Внаслідок російської атаки постраждав промисловий об'єкт. Також відомо про п’ятьох травмованих.