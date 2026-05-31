Прогноз погоди на тиждень 1 – 7 червня 2026 року
З 1 по 7 червня в Україні очікується поступове потепління та літні грози
Цього тижня в Україні розпочнеться метеорологічне літо. Після прохолодного завершення весни холодний циклон почне відступати, поступаючись місцем теплішим повітряним масам. Протягом тижня температура повітря стабільно підвищуватиметься, проте через нестабільну атмосферу у більшості регіонів проходитимуть короткочасні дощі, місцями з грозами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».
1 червня
Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі +6°..+9°, вдень +13°..+16°. Мінлива хмарність, без істотних опадів, вночі та вранці місцями туман.
- на півдні: Температура вночі +9°..+12°, вдень +18°..+21°. Хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ, гроза.
- на заході: Температура вночі +5°..+8°, вдень +14°..+17°. Хмарно, короткочасні дощі, місцями грози.
- на сході: Температура вночі +7°..+10°, вдень +16°..+19°. Хмарно, дощ, вночі та вранці туман.
- у центрі: Температура вночі +6°..+9°, вдень +15°..+18°. Мінлива хмарність, на Вінниччині короткочасний дощ.
- у Києві: Температура вночі +7°..+9°, вдень +15°..+17°. Сонячно, малохмарно, без опадів.
2 червня
Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі +8°..+11°, вдень +17°..+20°. Мінлива хмарність, без опадів.
- на півдні: Температура вночі +11°..+14°, вдень +20°..+23°. Мінлива хмарність, на південному заході місцями дощ.
- на заході: Температура вночі +7°..+10°, вдень +16°..+19°. Хмарно з проясненнями, короткочасні дощі.
- на сході: Температура вночі +8°..+11°, вдень +18°..+21°. Переважно сонячно.
- у центрі: Температура вночі +8°..+11°, вдень +18°..+21°. Мінлива хмарність, без істотних опадів.
- у Києві: Температура вночі +8°..+10°, вдень +18°..+20°. Переважно сонячно, тепло.
3 червня
Середа. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі +9°..+12°, вдень +19°..+22°. Хмарно з проясненнями, короткочасний дощ.
- на півдні: Температура вночі +12°..+15°, вдень +21°..+24°. Хмарно з проясненнями, місцями дощ, гроза.
- на заході: Температура вночі +8°..+11°, вдень +18°..+21°. Хмарно, дощі, подекуди грози.
- на сході: Температура вночі +9°..+11°, вдень +20°..+23°. Сонячно, без опадів.
- у центрі: Температура вночі +9°..+12°, вдень +19°..+22°. Хмарно, місцями невеликий дощ.
- у Києві: Температура вночі +10°..+12°, вдень +20°..+22°. Хмарно з проясненнями, невеликий дощ.
4 червня
Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі +10°..+13°, вдень +20°..+23°. Мінлива хмарність, місцями грозовий дощ.
- на півдні: Температура вночі +13°..+16°, вдень +23°..+26°. Переважно сонячно, малохмарно.
- на заході: Температура вночі +9°..+12°, вдень +19°..+22°. Хмарно з проясненнями, локальні дощі.
- на сході: Температура вночі +10°..+13°, вдень +21°..+24°. Сонячно, без опадів.
- у центрі: Температура вночі +11°..+14°, вдень +21°..+24°. Мінлива хмарність.
- у Києві: Температура вночі +11°..+13°, вдень +21°..+23°. Хмарно з проясненнями, без істотних опадів.
5 червня
П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі +11°..+14°, вдень +21°..+24°. Хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ.
- на півдні: Температура вночі +14°..+17°, вдень +24°..+27°. Сонячно та тепло.
- на заході: Температура вночі +10°..+13°, вдень +20°..+23°. Хмарно, пройдуть дощі з грозами.
- на сході: Температура вночі +11°..+14°, вдень +22°..+25°. Переважно сонячно.
- у центрі: Температура вночі +12°..+15°, вдень +22°..+25°. Мінлива хмарність, без істотних опадів.
- у Києві: Температура вночі +12°..+14°, вдень +22°..+24°. Хмарно з проясненнями.
6 червня
Субота. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі +12°..+15°, вдень +22°..+25°. Мінлива хмарність.
- на півдні: Температура вночі +15°..+18°, вдень +25°..+28°. Ясно, літнє тепло.
- на заході: Температура вночі +11°..+14°, вдень +21°..+24°. Хмарно з проясненнями, локальні грозові дощі.
- на сході: Температура вночі +13°..+16°, вдень +24°..+27°. Сонячно, без опадів.
- у центрі: Температура вночі +13°..+16°, вдень +23°..+26°. Мінлива хмарність.
- у Києві: Температура вночі +13°..+15°, вдень +23°..+25°. Сонячно, комфортна літня погода.
7 червня
Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:
- на півночі: Температура вночі +13°..+16°, вдень +23°..+26°. Мінлива хмарність, ввечері місцями короткочасний дощ.
- на південь: Температура вночі +16°..+19°, вдень +26°..+29°. Малохмарно, спекотно.
- на заході: Температура вночі +12°..+15°, вдень +22°..+25°. Хмарно, дощі, місцями сильні грози та шквали.
- на сході: Температура вночі +14°..+17°, вдень +25°..+28°. Переважно сонячно, сухо.
- у центрі: Температура вночі +14°..+17°, вдень +24°..+27°. Мінлива хмарність, без істотних опадів.
- у Києві: Температура вночі +14°..+16°, вдень +24°..+26°. Хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, можлива гроза.
