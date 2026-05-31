Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Прогноз погоди на тиждень 1 – 7 червня 2026 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Прогноз погоди на тиждень 1 – 7 червня 2026 року
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

З 1 по 7 червня в Україні очікується поступове потепління та літні грози

Цього тижня в Україні розпочнеться метеорологічне літо. Після прохолодного завершення весни холодний циклон почне відступати, поступаючись місцем теплішим повітряним масам. Протягом тижня температура повітря стабільно підвищуватиметься, проте через нестабільну атмосферу у більшості регіонів проходитимуть короткочасні дощі, місцями з грозами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

1 червня

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі +6°..+9°, вдень +13°..+16°. Мінлива хмарність, без істотних опадів, вночі та вранці місцями туман.
  • на півдні: Температура вночі +9°..+12°, вдень +18°..+21°. Хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ, гроза.
  • на заході: Температура вночі +5°..+8°, вдень +14°..+17°. Хмарно, короткочасні дощі, місцями грози.
  • на сході: Температура вночі +7°..+10°, вдень +16°..+19°. Хмарно, дощ, вночі та вранці туман.
  • у центрі: Температура вночі +6°..+9°, вдень +15°..+18°. Мінлива хмарність, на Вінниччині короткочасний дощ.
  • у Києві: Температура вночі +7°..+9°, вдень +15°..+17°. Сонячно, малохмарно, без опадів.
Прогноз погоди на тиждень 1 – 7 червня 2026 року фото 1

2 червня

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі +8°..+11°, вдень +17°..+20°. Мінлива хмарність, без опадів.
  • на півдні: Температура вночі +11°..+14°, вдень +20°..+23°. Мінлива хмарність, на південному заході місцями дощ.
  • на заході: Температура вночі +7°..+10°, вдень +16°..+19°. Хмарно з проясненнями, короткочасні дощі.
  • на сході: Температура вночі +8°..+11°, вдень +18°..+21°. Переважно сонячно.
  • у центрі: Температура вночі +8°..+11°, вдень +18°..+21°. Мінлива хмарність, без істотних опадів.
  • у Києві: Температура вночі +8°..+10°, вдень +18°..+20°. Переважно сонячно, тепло.
Прогноз погоди на тиждень 1 – 7 червня 2026 року фото 2

3 червня

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі +9°..+12°, вдень +19°..+22°. Хмарно з проясненнями, короткочасний дощ.
  • на півдні: Температура вночі +12°..+15°, вдень +21°..+24°. Хмарно з проясненнями, місцями дощ, гроза.
  • на заході: Температура вночі +8°..+11°, вдень +18°..+21°. Хмарно, дощі, подекуди грози.
  • на сході: Температура вночі +9°..+11°, вдень +20°..+23°. Сонячно, без опадів.
  • у центрі: Температура вночі +9°..+12°, вдень +19°..+22°. Хмарно, місцями невеликий дощ.
  • у Києві: Температура вночі +10°..+12°, вдень +20°..+22°. Хмарно з проясненнями, невеликий дощ.
Прогноз погоди на тиждень 1 – 7 червня 2026 року фото 3

4 червня

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі +10°..+13°, вдень +20°..+23°. Мінлива хмарність, місцями грозовий дощ.
  • на півдні: Температура вночі +13°..+16°, вдень +23°..+26°. Переважно сонячно, малохмарно.
  • на заході: Температура вночі +9°..+12°, вдень +19°..+22°. Хмарно з проясненнями, локальні дощі.
  • на сході: Температура вночі +10°..+13°, вдень +21°..+24°. Сонячно, без опадів.
  • у центрі: Температура вночі +11°..+14°, вдень +21°..+24°. Мінлива хмарність.
  • у Києві: Температура вночі +11°..+13°, вдень +21°..+23°. Хмарно з проясненнями, без істотних опадів.
Прогноз погоди на тиждень 1 – 7 червня 2026 року фото 4

5 червня

П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі +11°..+14°, вдень +21°..+24°. Хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ.
  • на півдні: Температура вночі +14°..+17°, вдень +24°..+27°. Сонячно та тепло.
  • на заході: Температура вночі +10°..+13°, вдень +20°..+23°. Хмарно, пройдуть дощі з грозами.
  • на сході: Температура вночі +11°..+14°, вдень +22°..+25°. Переважно сонячно.
  • у центрі: Температура вночі +12°..+15°, вдень +22°..+25°. Мінлива хмарність, без істотних опадів.
  • у Києві: Температура вночі +12°..+14°, вдень +22°..+24°. Хмарно з проясненнями.
Прогноз погоди на тиждень 1 – 7 червня 2026 року фото 5

6 червня

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі +12°..+15°, вдень +22°..+25°. Мінлива хмарність.
  • на півдні: Температура вночі +15°..+18°, вдень +25°..+28°. Ясно, літнє тепло.
  • на заході: Температура вночі +11°..+14°, вдень +21°..+24°. Хмарно з проясненнями, локальні грозові дощі.
  • на сході: Температура вночі +13°..+16°, вдень +24°..+27°. Сонячно, без опадів.
  • у центрі: Температура вночі +13°..+16°, вдень +23°..+26°. Мінлива хмарність.
  • у Києві: Температура вночі +13°..+15°, вдень +23°..+25°. Сонячно, комфортна літня погода.

7 червня

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі +13°..+16°, вдень +23°..+26°. Мінлива хмарність, ввечері місцями короткочасний дощ.
  • на південь: Температура вночі +16°..+19°, вдень +26°..+29°. Малохмарно, спекотно.
  • на заході: Температура вночі +12°..+15°, вдень +22°..+25°. Хмарно, дощі, місцями сильні грози та шквали.
  • на сході: Температура вночі +14°..+17°, вдень +25°..+28°. Переважно сонячно, сухо.
  • у центрі: Температура вночі +14°..+17°, вдень +24°..+27°. Мінлива хмарність, без істотних опадів.
  • у Києві: Температура вночі +14°..+16°, вдень +24°..+26°. Хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, можлива гроза.
Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прогноз погоди на 1 травня
В Україні вітряно та без опадів: прогноз погоди на 1 травня 2026
1 травня, 06:00
В Україні тепло
В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
4 травня, 05:59
Хмарно з проясненнями, дощі, подекуди із грозами
Дощі із грозами в окремих областях України: погода на 17 травня 2026 року
17 травня, 05:59
Прогноз погоди на тиждень 18 – 24 травня 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 18 – 24 травня 2026 року
18 травня, 13:08
Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них
Гроза та шквали насуваються на Київ: оголошено жовтий рівень небезпеки
11 травня, 15:57
Синоптики прогнозують грози
Негода накриє Україну 19 травня: які області під загрозою
18 травня, 16:16
На Харківщині та південному сході України прогнозують грози
На південному сході України очікуються грози: погода на 24 травня 2026 року
24 травня, 05:59
За прогнозом Діденко, на початку червня буде тепло
Холодний фронт накриє Україну 28 травня: коли чекати потепління
27 травня, 12:44
Під час сильного вітру слід щільно закрити всі вікна будинків, надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі і дерев
Штормовий вітер та грози: на Київщину насувається небезпечна погода
27 травня, 17:13

Суспільство

Прогноз погоди на тиждень 1 – 7 червня 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 1 – 7 червня 2026 року
Офіцерка Нацгвардії назвала головну проблему мобілізації в Україні
Офіцерка Нацгвардії назвала головну проблему мобілізації в Україні
Загинув у ДТП під час виконання бойового завдання. Згадаймо Костянтина Ковбаснюка
Загинув у ДТП під час виконання бойового завдання. Згадаймо Костянтина Ковбаснюка
Державні та міжнародні свята у червні 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
Державні та міжнародні свята у червні 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
Трійця: яскраві листівки та привітання зі святом
Трійця: яскраві листівки та привітання зі святом
Дощі з грозами накриють окремі області України: погода на 31 травня 2026 року
Дощі з грозами накриють окремі області України: погода на 31 травня 2026 року

Новини

Безпілотники атакували Ростовську область: горить нафтобаза
Сьогодні, 00:40
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:06
Трійця 2026 року: традиції, прикмети та найсуворіші заборони
Вчора, 16:30
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 30 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Росії знову обвалився рейтинг Путіна, попри маніпуляції соціологів із методикою
29 травня, 22:06
На Київщині сталася смертельна ДТП за участю неповнолітніх водіїв (фото)
29 травня, 21:46

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua