Прогноз погоди на тиждень 1 – 7 червня 2026 року

З 1 по 7 червня в Україні очікується поступове потепління та літні грози

Цього тижня в Україні розпочнеться метеорологічне літо. Після прохолодного завершення весни холодний циклон почне відступати, поступаючись місцем теплішим повітряним масам. Протягом тижня температура повітря стабільно підвищуватиметься, проте через нестабільну атмосферу у більшості регіонів проходитимуть короткочасні дощі, місцями з грозами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

1 червня

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +6°..+9°, вдень +13°..+16°. Мінлива хмарність, без істотних опадів, вночі та вранці місцями туман.

на півдні: Температура вночі +9°..+12°, вдень +18°..+21°. Хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ, гроза.

на заході: Температура вночі +5°..+8°, вдень +14°..+17°. Хмарно, короткочасні дощі, місцями грози.

на сході: Температура вночі +7°..+10°, вдень +16°..+19°. Хмарно, дощ, вночі та вранці туман.

у центрі: Температура вночі +6°..+9°, вдень +15°..+18°. Мінлива хмарність, на Вінниччині короткочасний дощ.

у Києві: Температура вночі +7°..+9°, вдень +15°..+17°. Сонячно, малохмарно, без опадів.

2 червня

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +8°..+11°, вдень +17°..+20°. Мінлива хмарність, без опадів.

на півдні: Температура вночі +11°..+14°, вдень +20°..+23°. Мінлива хмарність, на південному заході місцями дощ.

на заході: Температура вночі +7°..+10°, вдень +16°..+19°. Хмарно з проясненнями, короткочасні дощі.

на сході: Температура вночі +8°..+11°, вдень +18°..+21°. Переважно сонячно.

у центрі: Температура вночі +8°..+11°, вдень +18°..+21°. Мінлива хмарність, без істотних опадів.

у Києві: Температура вночі +8°..+10°, вдень +18°..+20°. Переважно сонячно, тепло.

3 червня

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +9°..+12°, вдень +19°..+22°. Хмарно з проясненнями, короткочасний дощ.

на півдні: Температура вночі +12°..+15°, вдень +21°..+24°. Хмарно з проясненнями, місцями дощ, гроза.

на заході: Температура вночі +8°..+11°, вдень +18°..+21°. Хмарно, дощі, подекуди грози.

на сході: Температура вночі +9°..+11°, вдень +20°..+23°. Сонячно, без опадів.

у центрі: Температура вночі +9°..+12°, вдень +19°..+22°. Хмарно, місцями невеликий дощ.

у Києві: Температура вночі +10°..+12°, вдень +20°..+22°. Хмарно з проясненнями, невеликий дощ.

4 червня

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +10°..+13°, вдень +20°..+23°. Мінлива хмарність, місцями грозовий дощ.

на півдні: Температура вночі +13°..+16°, вдень +23°..+26°. Переважно сонячно, малохмарно.

на заході: Температура вночі +9°..+12°, вдень +19°..+22°. Хмарно з проясненнями, локальні дощі.

на сході: Температура вночі +10°..+13°, вдень +21°..+24°. Сонячно, без опадів.

у центрі: Температура вночі +11°..+14°, вдень +21°..+24°. Мінлива хмарність.

у Києві: Температура вночі +11°..+13°, вдень +21°..+23°. Хмарно з проясненнями, без істотних опадів.

5 червня

П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +11°..+14°, вдень +21°..+24°. Хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ.

на півдні: Температура вночі +14°..+17°, вдень +24°..+27°. Сонячно та тепло.

на заході: Температура вночі +10°..+13°, вдень +20°..+23°. Хмарно, пройдуть дощі з грозами.

на сході: Температура вночі +11°..+14°, вдень +22°..+25°. Переважно сонячно.

у центрі: Температура вночі +12°..+15°, вдень +22°..+25°. Мінлива хмарність, без істотних опадів.

у Києві: Температура вночі +12°..+14°, вдень +22°..+24°. Хмарно з проясненнями.

6 червня

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +12°..+15°, вдень +22°..+25°. Мінлива хмарність.

на півдні: Температура вночі +15°..+18°, вдень +25°..+28°. Ясно, літнє тепло.

на заході: Температура вночі +11°..+14°, вдень +21°..+24°. Хмарно з проясненнями, локальні грозові дощі.

на сході: Температура вночі +13°..+16°, вдень +24°..+27°. Сонячно, без опадів.

у центрі: Температура вночі +13°..+16°, вдень +23°..+26°. Мінлива хмарність.

у Києві: Температура вночі +13°..+15°, вдень +23°..+25°. Сонячно, комфортна літня погода.

7 червня

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть: