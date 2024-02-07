Загинув у свій день народження. Згадаймо Героя України Андрія Коцика

Чоловік брав участь у найзапекліших боях

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Коцика.

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Молодший сержант Андрій Коцик, позивний Апостол, загинув 4 лютого 2023 року під час відбиття штурму окупантів в районі селища Спірне під Бахмутом на Донеччині. У цей день воїну виповнилося 36 років.

Військовий з Буковини Андрій Коцик фото з відкритих джерел

Андрій народився в селі Ясени Чернівецької області. Там здобув освіту, жив і працював. Його виховали дідусь і бабуся. У мирному житті чоловік був будівельником. Співав у церковному хорі, був гравцем футбольної команди, любив рибалити.

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Під час повномасштабного російського вторгнення чоловік долучився до лав Збройних сил України, щоб захищати рідну країну. Став бійцем 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї ОГШБр. Андрій швидко опанував військову справу і брав участь у найзапекліших боях.

У жовтні 2022 року чоловік отримав уламкове поранення біля хребта. Тоді він був на позиціях з побратимами та допомагав витягувати поранених військових. Своє поранення Андрій помітив тільки тоді, коли йому про це сказали побратими.

У січні 2023 року чоловік розповідав в інтерв’ю, як командував штурмовою групою, яка успішно і без втрат захопила позицію ворога, знищила чотирьох і взяла в полон 10 окупантів. При цьому українські воїни забрали у росіян три кулемети, снайперську гвинтівку, гранатомети, нічні приціли. А наступного місяця мужній боєць Андрій Коцик загинув.

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«Наш Андрюха був надзвичайно щирим, життєрадісним і завжди усміхненим. Готовий у будь-яку секунду допомогти та підтримати! Був успішним воїном та щиро вірив в перемогу України! Війна забрала нашого хорошого друга, але ми завжди будемо його друзями, навіть наперекір смерті! Ти назавжди в наших серцях і думках! Дякую, що ти був у нашому житті! Шкода, що так мало! Нам тебе не вистачає!» – розповіла близька подруга загиблого Крістіна.

Зауважимо, 29 вересня 2023 року президент присвоїв Андрію Коцику звання «Герой України».

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.