Яке релігійне свято відзначається 1 червня 2026: традиції та молитва

Свята 1 червня в церковному календарі – День Святого Духа

1 червня православна церква відзначає одне з найбільших християнських свят – День Святого Духа.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День Святого Духа

У 2026 році на перший день літа припадає День Святого Духа, який традиційно святкують у понеділок, одразу після Трійці. Церква встановила це свято для величі Пресвятого Духа, Животворчого і Всесильного, який є єдиним за сутністю з Богом-Отцем і Богом-Сином. Згідно з християнським вченням, саме сходження Святого Духа на апостолів ознаменувало створення Церкви Христової на землі. У цей день віряни прославляють Божественну благодать, яка освячує та зміцнює кожну людину.

Молитва дня

Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди єси і все наповняєш, Скарбе дібр і життя Подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, Благий, душі наші. Зміцни нас у вірі, подай спокій державі нашій та благослови родини наші миром і злагодою. Амінь.

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі: