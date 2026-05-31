Яке релігійне свято відзначається 1 червня 2026: традиції та молитва
1 червня православна церква відзначає одне з найбільших християнських свят – День Святого Духа.
«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 1 червня 2026 року.
Релігійні свята та їхня історія
День Святого Духа
У 2026 році на перший день літа припадає День Святого Духа, який традиційно святкують у понеділок, одразу після Трійці. Церква встановила це свято для величі Пресвятого Духа, Животворчого і Всесильного, який є єдиним за сутністю з Богом-Отцем і Богом-Сином. Згідно з християнським вченням, саме сходження Святого Духа на апостолів ознаменувало створення Церкви Христової на землі. У цей день віряни прославляють Божественну благодать, яка освячує та зміцнює кожну людину.
Молитва дня
Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди єси і все наповняєш, Скарбе дібр і життя Подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, Благий, душі наші. Зміцни нас у вірі, подай спокій державі нашій та благослови родини наші миром і злагодою. Амінь.
Народні вірування та прикмети
Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:
- Якщо на Духів день іде дощ – літо буде теплим, а осінь порадує багатим урожаєм.
- Рясна роса зранку обіцяє сонячну та ясну погоду на найближчі дні.
- Якщо навколо мурашників вирує життя – чекайте на стабільне літнє тепло.
- Почути грім у цей день – прикмета швидкого покращення погоди та гарного сінокосу.
