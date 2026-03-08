Поліг під час виконання завдання на Дніпропетровщині. Згадаймо Кирила Вітька

У червні 2022 року Кирило Вітько добровільно мобілізувався до Збройних сил України

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Кирила Вітька.

6 лютого 2026 року, виконуючи бойове завдання у Синельниківському районі Дніпропетровської області, героїчно загинув випускник Навчально-наукового інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка Кирило Вітько. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Навчально-науковий інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка.

Кирило Миколайович Вітько народився 23 січня 1988 року у місті Марганець Дніпропетровської області. Кирило навчався у Марганецькому ліцеї №6. Після закінчення вступив до Інституту філології у 2006 році та у 2017-му здобув ступінь магістра за спеціальністю «Українська мова і література». Під час навчання він вирізнявся старанністю, ввічливістю та щирістю.

За відвагу воїн був відзначений вищими державними та військовими нагородами фото з відкритих джерел

З березня 2014 року працював у Генеральній прокуратурі України, а з 2021 року обіймав посаду провідного консультанта відділу охорони праці та режиму Департаменту управління об’єктами державної власності, організації закупівель, матеріально-технічного забезпечення та цивільного захисту Офісу Генерального прокурора.

У червні 2022 року добровільно мобілізувався до Збройних сил України. Під час служби отримав військове звання молодший лейтенант та був заступником командира артилерійської батареї з психологічної підтримки персоналу. У травні–жовтні 2025 року пройшов тактичну підготовку у Військовому інституті КНУ імені Тараса Шевченка.

За виняткову відвагу Кирило Вітько був відзначений високими державними та військовими нагородами:

«Сталевий хрест» Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного за особисту мужність;

Відзнака президента України «За оборону України»;

Пам'ятний нагрудний знак «Кров за Україну».

Після університету Вітько обіймав посаду провідного консультанта відділу режиму та охорони в Генеральній прокуратурі України фото з відкритих джерел

Кирило Вітько загинув 6 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання у Синельниківському районі Дніпропетровської області.

