Зеленський привітав українок із 8 березня

Зеленський: «Сила і роль українських жінок – це не один день. Це всі 365 днів»

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українських жінок з нагоди Міжнародного дня боротьби за права жінок, наголосивши, що їхній внесок у життя країни є визначальним і не обмежується лише датою в календарі. Глава держави підкреслив надзвичайну роль українських жінок у часи повномасштабного протистояння російській агресії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

«Сила і роль українських жінок – це не один день. Це всі 365 днів. Українські жінки захищають країну, чекають рідних і підтримують коханих, виховують дітей у нелегких умовах війни, створюють, досліджують, рятують, навчають, лікують. Дякую за вашу рішучість, лідерство, турботу і професійність. Дякую за все, що ви робите щодня», – зазначив Володимир Зеленський.

Як відомо, 8 березня відзначається Міжнародний жіночий день, повна назва якого Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир (рішенням ООН від 1977 року).

Дню боротьби за права жінок передували рухи суфражисток, активісток і робітниць, які наприкінці ХІХ століття – на початку ХХ виборювали свої права у всьому світі.

8 березня 1857 року у Нью-Йорку робітниці-текстильниці вийшли на страйк із вимогами рівної з чоловіками оплати праці, покращення умов праці та 10-годинного робочого дня. Через 51 рік, 8 березня 1908 року, тисячі жінок у Нью-Йорку вимагали виборчого права, протестували проти важких умов праці та праці дітей.