Рада Європи та ООН проведуть спеціальні засідання до річниці вторгнення РФ

Засідання транслюватимуться в прямому ефірі

Сьогодні, 24 лютого, у четверті роковини повномасштабного вторгнення Росії, у міжнародних організаціях відбудуться спеціальні засідання, присвячені війні проти України та подальшим крокам міжнародної спільноти. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, пише «Главком».

У Страсбурзі відбудеться спеціальне засідання Комітету міністрів Ради Європи. Постійні представники держав-членів зберуться у Палаці Європи, щоб обговорити наслідки російської агресії та подальші дії у відповідь. За підсумками засідання планується ухвалення та оприлюднення відповідного рішення.

Захід розпочнеться об 11:00 за київським часом і транслюватиметься онлайн.

Того ж дня у Нью-Йорку відбудуться засідання в межах Організації Об'єднаних Націй. О 17:00 за київським часом Генеральна Асамблея ООН відновить свою 11-ту надзвичайну спеціальну сесію. Учасники обговорять наслідки агресії РФ та необхідні зусилля для досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру відповідно до Статуту ООН та міжнародного права.

О 22:00 за київським часом відбудеться засідання високого рівня Ради Безпеки ООН, яке буде присвячене гуманітарним аспектам війни та міжнародним мирним ініціативам щодо її припинення.

Обидва засідання ООН також транслюватимуться в прямому ефірі.

Зауважимо, 24 лютого 2026 року виповнюється чотири роки від початку повномасштабної агресивної війни, яку розв'язала і веде Російська Федерація проти України.

24 лютого 2022 року відбулося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, що стало найбільшою війною в Європі з часів Другої світової. У цей день Росія розпочала масовану атаку по всій території України, завдаючи ракетних ударів, проводячи авіанальоти та наступаючи з кількох напрямків: з півночі (через Білорусь), зі сходу (з окупованих територій Донбасу та Росії) і з півдня (з Криму).