Черговий вкид РФ про передачу Україні боєголовок є частиною масштабної дезінформаційної кампанії

Служба зовнішньої розвідки Росії виступала з подібними звинуваченнями, проте вони є частиною тривалої дезінформаційної кампанії Москви

Служба зовнішньої розвідки РФ поширила заяву, нібито західні країни, зокрема Велика Британія та Франція, сприяють Україні у створенні «брудної бомби». Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує «Главком».

Російська розвідка стверджує, що передачу західних ядерних зарядів планують замаскувати під власну «українську розробку».

«Передачу ядерної зброї Києву хочуть замаскувати під українську розробку», – йдеться в повідомленні.

Це не перший подібний інформаційний вкид Кремля. Раніше російська розвідка вже поширювала неправдиву інформацію про підготовку «брудної бомби», створення Україною біологічної зброї та плани Британії влаштувати провокації на українських АЕС.

Офіційний Київ та європейські столиці неодноразово спростовували подібні закиди, називаючи їх елементом ядерного шантажу та дезінформаційної кампанії Москви.

Велика Британія та Франція заявляли, що їхня підтримка України обмежена звичайним озброєнням. У лютому 2026 року ці країни підтвердили готовність надати винищувачі та ППО, але виключно для захисту територій.

Нагадаємо, країни «коаліції охочих» проведуть чергове засідання на четверту річницю повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Як повідомив Єлисейський палац, президент Франції Еммануель Макрон головуватиме на відеоконференції «коаліції охочих». При цьому прем'єр Британії Кір Стармер співголовуватиме на засіданні.

«Коаліція охочих» чітко заявила, що «здатність України захищатися є критично важливою для забезпечення майбутнього колективної безпеки України та євроатлантичного регіону».