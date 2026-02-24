Головна Світ Політика
search button user button menu button

Четверті роковини війни. Російська розвідка вигадала нову ядерну страшилку

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Четверті роковини війни. Російська розвідка вигадала нову ядерну страшилку
Черговий вкид РФ про передачу Україні боєголовок є частиною масштабної дезінформаційної кампанії
фото з відкритих джерел

Служба зовнішньої розвідки Росії виступала з подібними звинуваченнями, проте вони є частиною тривалої дезінформаційної кампанії Москви

Служба зовнішньої розвідки РФ поширила заяву, нібито західні країни, зокрема Велика Британія та Франція, сприяють Україні у створенні «брудної бомби». Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує «Главком».

Російська розвідка стверджує, що передачу західних ядерних зарядів планують замаскувати під власну «українську розробку».

«Передачу ядерної зброї Києву хочуть замаскувати під українську розробку», – йдеться в повідомленні.  

Це не перший подібний інформаційний вкид Кремля. Раніше російська розвідка вже поширювала неправдиву інформацію про підготовку «брудної бомби», створення Україною біологічної зброї та плани Британії влаштувати провокації на українських АЕС. 

Офіційний Київ та європейські столиці неодноразово спростовували подібні закиди, називаючи їх елементом ядерного шантажу та дезінформаційної кампанії Москви.

Велика Британія та Франція заявляли, що їхня підтримка України обмежена звичайним озброєнням. У лютому 2026 року ці країни підтвердили готовність надати винищувачі та ППО, але виключно для захисту територій.

Нагадаємо, країни «коаліції охочих» проведуть чергове засідання на четверту річницю повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Як повідомив Єлисейський палац, президент Франції Еммануель Макрон головуватиме на відеоконференції «коаліції охочих». При цьому прем'єр Британії Кір Стармер співголовуватиме на засіданні. 

«Коаліція охочих» чітко заявила, що «здатність України захищатися є критично важливою для забезпечення майбутнього колективної безпеки України та євроатлантичного регіону».

Читайте також:

Теги: Німеччина війна ядерна зброя Франція Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України Володимир Зеленський
Чотири роки після «Київ за три дні». Історія спротиву, який бачить світ
Сьогодні, 08:30
Доступне житло, це житло, яке особи, що стоять у черзі на поліпшення житлових умов, зможуть придбати на пільгових умовах
Приватизацію житла від держави буде скасовано: названо терміни та альтернативи
30 сiчня, 15:22
Голова Управління ООН з прав людини Фолькер Тюрк згадав про атаку РФ по Україні в ніч на 12 лютого
ООН звернулася до Росії з закликом не атакувати енергетичну інфраструктуру України
12 лютого, 17:48
Рубіо заявив, що Трамп прагне покласти край війні в Україні раз і назавжди
Рубіо заявив, що Трамп прагне покласти край війні в Україні раз і назавжди
15 лютого, 03:27
У новій пропозиції Єврокомісії щодо посилення механізму CBAM досі не передбачено винятку для України, попри війну
Через європейське екомито CBAM Україна може втратити до $5 млрд експорту – ЗМІ
9 лютого, 10:47
На місцях працюють рятувальники та відповідні служби міста
Атака на Київ: кількість постраждалих зросла
3 лютого, 15:57
Росіяни захопили село у Харківській області
Окуповано населений пункт на Харківщині – DeepState
6 лютого, 08:26
Засудженого нардепа Христенка кинула дружина
Засудженого нардепа Христенка кинула дружина
10 лютого, 07:57
Масована атака на Україну: орієнтовний маршрут ракет і дронів РФ
Масована атака на Україну: орієнтовний маршрут ракет і дронів РФ
17 лютого, 08:33

Політика

Трамп виступить з промовою в четверті роковини повномасштабної війни в Україні
Трамп виступить з промовою в четверті роковини повномасштабної війни в Україні
Трамп планує масштабну церемонію підписання мирної угоди між Україною та РФ – CNN
Трамп планує масштабну церемонію підписання мирної угоди між Україною та РФ – CNN
Четверті роковини війни. Російська розвідка вигадала нову ядерну страшилку
Четверті роковини війни. Російська розвідка вигадала нову ядерну страшилку
«Я хочу дату». Зеленський чекає від Євросоюзу термінів вступу України
«Я хочу дату». Зеленський чекає від Євросоюзу термінів вступу України
Євросоюз скорочує дипломатичну місію РФ та забороняє в’їзд російським ексвійськовим
Євросоюз скорочує дипломатичну місію РФ та забороняє в’їзд російським ексвійськовим
Словаччина звинуватила Україну в блокуванні ремонту нафтогону «Дружба»
Словаччина звинуватила Україну в блокуванні ремонту нафтогону «Дружба»

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Вчора, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Вчора, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
22 лютого, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua