Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На Курщині загинув 21-річний старший солдат з Калуша. Згадаймо Назарія Гаврильця

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На Курщині загинув 21-річний старший солдат з Калуша. Згадаймо Назарія Гаврильця
18-річним юнаком Назарій Гаврилець на початку війни пішов на фронт
колаж: glavcom.ua

Назарій Гаврилець служив старшим оператором групи спеціального призначення

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Назарія Гаврильця. 

12 вересня 2024 року у Курській області загинув старший солдат з Калуської громади, що на Івано-Франківщині, Назарій Гаврилець. Воїн не дожив півтора місяця до 22-річчя. Про це повідомив на Facebook-сторінці голова Калуша Андрій Найда.

Назарій Гаврилець народився 26 жовтня 2002 року у Калуші. Гаврилець з дитинства займався спортом, був Чемпіоном України по ММА та здобував багато спортивних досягнень. Він був надзвичайно сильною людиною, як характером, так і фізикою.

18-річним юнаком Назарій Гаврилець на початку війни пішов на фронт. Він служив старшим оператором групи спеціального призначення.

Назарій Гаврилець служив старшим оператором групи спеціального призначення
Назарій Гаврилець служив старшим оператором групи спеціального призначення
фото: Іван Мазурик, Facebook

Під час виконання бойового завдання у Курській області Російської Федерації 12 вересня 2024 року захисник Назарій Гаврилець загинув.

26 жовтня Назарію Гаврильцю мало виповнитися лише 22.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна українці хвилина мовчання пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія накопичила валюту за кордоном, попри західні санкції
Санкції працюють? Захід продовжує фінансувати армію Путіна
17 вересня, 21:52
В Індустріальному районі у палаючий багатоповерхівці вже двоє загиблих
Росія вдарила по Харкову КАБами: загинуло семеро людей, багато поранених (оновлено)
30 серпня, 22:02
Син головного рабина України (на фото обведений білим олівцем) загинув, захищаючи Україну
На війні загинув прийомний син головного рабина України
3 вересня, 17:37
Наслідки ракетного удару по Полтаві, 3 вересня 2024 р.
«Неякісні турнікети були всюди». Очевидець розповів моторошні подробиці ракетного удару по Полтаві
4 вересня, 13:02
Саймон Гарріс відвідав райони, які були окуповані та розбомблені Росією в перші тижні вторгнення РФ в Україну
Прем'єр Ірландії прибув до Києва (відео)
4 вересня, 11:18
Військові допомагають жителям Курщини-
Як українські військові поводяться з цивільними на Курщині: репортаж Politico
6 вересня, 02:58
Під час судового засідання було зазначено, квартирою Дениса раніше володіла його матір, якій це житло начебто подарувала Партія регіонів
Чи конфісковує Україна квартиру сина Таїсії Повалій? Відповідь Мін’юсту
13 вересня, 19:00
У райцентрі Нікопольщини через застосування ударного БпЛА пошкоджений службовий автомобіль газової служби
Окупанти атакували Нікопольщину: серед постраждалих чотирирічна дитина
22 вересня, 07:40
Упродовж дня рятувальники розбирали нестійкі зруйновані конструкції з верхніх поверхів будинків
Нічний удар по Запоріжжю: кількість поранених знову зросла
23 вересня, 20:14

Суспільство

На Курщині загинув 21-річний старший солдат з Калуша. Згадаймо Назарія Гаврильця
На Курщині загинув 21-річний старший солдат з Калуша. Згадаймо Назарія Гаврильця
Залежність від азартних ігор: оприлюднено шокуючу статистику серед українців
Залежність від азартних ігор: оприлюднено шокуючу статистику серед українців
Чорнобильська «Слонова нога»: найнебезпечниший об’єкт у світі, який може вбити за два дні
Чорнобильська «Слонова нога»: найнебезпечниший об’єкт у світі, який може вбити за два дні
Квадробери, теріантропи та фуррі: що треба знати про нову молодіжну субкультуру
Квадробери, теріантропи та фуррі: що треба знати про нову молодіжну субкультуру
Рятувальники нагадують про правила пожежної безпеки в побуті під час опалювального сезону
Рятувальники нагадують про правила пожежної безпеки в побуті під час опалювального сезону
Стендапер Стенюк пожартував про «вбивства мусульман». Реакція голови Меджлісу Чубарова
Стендапер Стенюк пожартував про «вбивства мусульман». Реакція голови Меджлісу Чубарова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 вересня: ситуація на фронті
41K
Герой України про нову хвилю мобілізації: Середній вік новоприбулих – це 35+
26K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 вересня 2024
19K
26 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7466
«Київміськбуд» банкрут: очільник компанії б'є на сполох
6432
Київська електричка попереджає про зміни руху

Новини

У ряді українських міст та столиці майже п'ять годин тривала повітряна тривога
Сьогодні, 07:23
Зустріч Зеленського з Байденом, масова атака «шахедів» та ядерні погрози РФ: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Деякі регіони накриють дощі: прогноз погоди на 26 вересня
Сьогодні, 06:00
Партизани в Криму показали фото фортифікацій, які будують окупанти біля Євпаторії
Сьогодні, 03:01
Українські дослідники в Антарктиді зафіксували унікальний погодний рекорд
Сьогодні, 01:40
Пентагон пропонує надати Україні снаряди з білим фосфором, але не для атак по росіянах
Сьогодні, 01:21

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua