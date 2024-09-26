На Курщині загинув 21-річний старший солдат з Калуша. Згадаймо Назарія Гаврильця

Назарій Гаврилець служив старшим оператором групи спеціального призначення

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Назарія Гаврильця.

12 вересня 2024 року у Курській області загинув старший солдат з Калуської громади, що на Івано-Франківщині, Назарій Гаврилець. Воїн не дожив півтора місяця до 22-річчя. Про це повідомив на Facebook-сторінці голова Калуша Андрій Найда.

Назарій Гаврилець народився 26 жовтня 2002 року у Калуші. Гаврилець з дитинства займався спортом, був Чемпіоном України по ММА та здобував багато спортивних досягнень. Він був надзвичайно сильною людиною, як характером, так і фізикою.

18-річним юнаком Назарій Гаврилець на початку війни пішов на фронт. Він служив старшим оператором групи спеціального призначення.

Назарій Гаврилець служив старшим оператором групи спеціального призначення фото: Іван Мазурик, Facebook

Під час виконання бойового завдання у Курській області Російської Федерації 12 вересня 2024 року захисник Назарій Гаврилець загинув.

26 жовтня Назарію Гаврильцю мало виповнитися лише 22.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.