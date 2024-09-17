Санкції працюють? Захід продовжує фінансувати армію Путіна

Інформація щодо поточних втрат Росії внаслідок санкцій

• 1 •

У Росії за кордоном знайшли валюти на $180 мільярдів.

Поки західні країни домовлялися про способи передати Україні частину заморожених резервів російського Центробанку, а поліція шукала яхти та інше майно російських олігархів у європейських країнах, Кремлю вдалося заробити за кордоном нові резерви валюти розміром із половину національного бюджету.

З початку 2022 року російські резиденти накопичили на іноземних рахунках $180 млрд, підрахував на основі статистики ЦБ РФ науковий співробітник німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніс Клюге.

«Тіньові резерви», ймовірно, являють собою гроші великих компаній-експортерів. Валюта в таких обсягах не потрапила ні на російські рахунки, ні у резерви Центробанку РФ, який перебуває під санкціями.

Розмір накопичених за кордоном збережень дорівнює половині російського федерального бюджету ($406 млрд), зіставний з усім золотим запасом ЦБ ($188 млрд) і майже вдвічі перевищує власні валютні резерви.

• 2 •

Військово-морський флот ще на два місяці продовжив навчання у Лаконській затоці – у самій у самій південній затоці материкової Греції та всієї Європи, через яку пролягає морський шлях у напрямку Суецького каналу.

Тіньовий флот російських танкерів, який возить нафту в обхід західних санкцій, втратив ключову стоянку в Середземному морі, де барелі переливалися з судна на судно для подальшого транспортування в Азію.

У результаті затока, де на початку року щомісяця з танкера на танкер перевалювалося 200–400 тисяч тонн нафти з РФ, залишиться закритою для всіх комерційних суден, у тому числі російських.

Навчання, які фактично закрили затоку і заборонили рух суден біля берегів південно-східного Пелопоннесу, стартували на початку травня і з того часу неодноразово продовжувалися.

У результаті перевалка російської нафти поблизу грецького порту Каламата практично припинилася, а трейдерам довелося шукати нові стоянки для танкерів.

• 3 •

Катар приєднався до постачання зброї Україні.

Катар, який виступав посередником на консультаціях Росії та України цього року, вирішив приєднатися до постачання зброї Києву.

Країна передасть ЗСУ 24 самохідні гаубиці PzH ​​2000 у рамках угоди з урядом Німеччини.

Катарська армія передасть ЗСУ половину з доступного парку німецьких гаубиць, а натомість отримає від Берліна партії нових машин. Йдеться про сучасні колісні гаубиці RCH 155, які Катар отримає в рамках угоди на продаж зброї загальною вартістю 100 млн євро.

Гаубиці для України попередньо пройдуть ремонт у Німеччині. Програма їхньої комплексної модернізації включатиме оновлення ПЗ та модифікації відповідно до потреб ЗСУ, а контролюватимуть процес найбільші оборонні концерни ФРН – KMW та Rheinmetall.

• 4 •

Меtа забороняє російське державне ЗМІ RT за «іноземне втручання».

Компанія Meta – власник Facebook, WhatsApp та Instagram – заявила, що забороняє російським державним ЗМІ, таким як RT, користуватися своїми платформами.

Це сталося через кілька днів після того, як США ввели санкції проти материнських компаній RT та звинуватили їх у тому, що вони діють як філія московської розвідки.

«Після ретельного розгляду ми розширили наші заходи, спрямовані проти російських державних ЗМІ: тепер «Росія сьогодні», RT та інші пов'язані з ними організації заборонені в наших додатках по всьому світу за діяльність, пов'язану з іноземним втручанням», – йдеться у заяві Meta.

Про санкції щодо материнських компаній RT, «Росії сьогодні» та «ТВ-Новини», оголосив у п'ятницю держсекретар США Ентоні Блінкен.

За словами Блінкена, RT використовується Кремлем для ведення міжнародної кіберрозвідки та таємних операцій впливу, а також для допомоги в отриманні зброї для використання Росією проти України.

• 5 •

Єгипет зменшує імпорт вугілля з Росії.

Експорт російського вугілля до Єгипту у січні – липні 2024 року становив 286 000 т, що у 1,6 раза менше показника аналогічного періоду минулого року.

Основна причина скорочення обсягів експорту – зниження рентабельності постачання через порти північного заходу Росії. Додаткові складнощі також створюють затримки з оплатою єгипетських покупців.

На тлі зниження імпорту з Росії у 2024 році єгипетські споживачі все частіше віддають перевагу вугіллю зі США. Він дешевше російського і має більшу калорійність.

• 6 •

Росіянина затримали у США за звинуваченням у незаконному експорті мікроелектроніки.

За даними американського Мін'юсту, 44-річний Денис Постовий щонайменше з лютого 2022 року закуповував та незаконно експортував із США електронні компоненти, які зокрема можна використовувати у військовій сфері.

За версією слідства, Росіянин керував мережею компаній у Росії, Гонконгу та інших країнах.

Стверджується, що він вказував неправдиву інформацію в експортних документах і відправляв мікроелектроніку до Росії через інші території, зокрема через Швейцарію.

• 7 •

«Я не бачу мирної угоди з путінською Росією у найближчому майбутньому» – заявив представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель у відповідь на питання про відносини з Росією у разі майбутньої мирної угоди з Москвою.

«У віддаленому майбутньому, у післявоєнній обстановці, можуть відбутися деякі зміни у відносинах з Росією, але факт залишається фактом: війна, ймовірно, продовжиться, і в цих обставинах навряд чи існуватиме звичайний режим ведення бізнесу, це червоні лінії для нас як ЄС», – сказав Боррель.

За його словами, на даний момент, оскільки російська енергетична система бачить себе у стані військового протистояння із «Заходом» та «Європою», ні про які відносини не може бути й мови.

• 8 •

ЄС готовий надати Україні кредит на €40 млрд без участі США.

Євросоюз шукає альтернативу на випадок, якщо Угорщина накладе вето на надання гарантій США щодо заморожування російських активів у Європі.

І хоча план спільної допомоги зі США залишається основним, розглядається варіант надання Україні кредиту від ЄС на €40 млрд до кінця року.

Представник Угорщини заявила послам ЄС у Брюсселі, що це питання доведеться вирішувати після виборів у США.

У зв'язку з тим, що Будапешт може ветувати рішення, Брюссель шукає альтернативу.

Передбачається, що видача кредиту на €40 млрд вважатиметься розширенням вже існуючої допомоги. У зв'язку з цим для ухвалення рішення потрібна більшість голосів країн-учасниць ЄС, а не одноголосне голосування.

У червні лідери G7 домовилися надати Україні кредит у розмірі $50 млрд, який буде погашено за рахунок прибутків від російських заморожених активів.

Передбачалося, що США і ЄС візьмуть на себе по $20 млрд, а $10 млрд, що залишилися, розділять Великобританія, Японія і Канада. Проте США вимагали гарантій, що російські активи залишаться замороженими у Європі.

• 9 •

Захід фінансує армію Путіна за рахунок зростання закупівель російського палива.

У першій половині 2024 року західні союзники витратили близько 2 мільярдів доларів на купівлю палива, виготовленого з російської нафти, використовуючи лазівку в санкціях.

Поставки бензину, дизельного палива та інших продуктів, виготовлених з російської сирої нафти, зросли за останні місяці в результаті імпорту палива з трьох турецьких НПЗ.

Імпорт є технічно законним через відомий обхідний шлях санкцій. Хоча ЄС та його західні союзники давно заборонили майже весь імпорт російської нафти, країни все ще можуть купувати паливо російського походження, якщо воно спочатку переробляється в іншій країні, наприклад у Туреччині.

Згідно зі звітом, Туреччина – і західні фірми, які купують у неї – все більше користуються цією так званою лазівкою у нафтопереробці, незважаючи на неодноразові прохання України її закрити.

Лише у першій половині 2024 року ЄС, США, Велика Британія та інші західні союзники купили палива, виробленого з російської нафти трьома турецькими підприємствами, на суму близько 2 мільярдів доларів.

Тим часом Туреччина заробила на знижках від 5 до 20 доларів за барель від Москви, збільшивши щорічні закупівлі в Росії на 34 відсотки в 2023 році і на колосальні 70 відсотків цього року.

Галузь викопного палива залишається порятунком для російської військової машини.

Згідно з аналізом, податкові надходження, зібрані Москвою з палива, проданого західним країнам, дозволили б Росії вербувати додатково 6200 солдатів на місяць для війни в Україні.

Один із турецьких нафтопереробних заводів, що належить Азербайджану, Star Aegean, на 98 відсотків залежить від російської сирої нафти, причому близько 73 відсотків її поставок надходить від російського енергетичного гіганта Лукойл, проти якого США ввели санкції.

Тим не менш, майже дев'ять із десяти барелів із НПЗ потрапляють до західних союзників, які підтримують Україну.

• 10 •

Мексика та Канада можуть вийти на азійський ринок ЗПГ.

Канада та Мексика планують вкласти близько $63 млрд у будівництво інфраструктури для експорту ЗПГ.

Більшість родовищ знаходяться на західному узбережжі, що дозволить уникнути перевантаженості Панамського каналу для танкерів із ЗПГ. Це зробить доступ до азіатських ринків простішим і дешевшим, що стимулює розвиток видобувної галузі.

За даними компанії Shell, до середини наступного року Канада може розпочати постачання палива з проєкту LNG Canada та стати новим постачальником для Азії вже через два роки. До 2030 року проєкти Woodfibre LNG і Cedar LNG додадуть ще 5,4 млн тонн експортних можливостей в Оттаві.

Водночас у Мексиці чотири проєкти на західному узбережжі зможуть експортувати 23 млн тонн ЗПГ щорічно на той час.

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Адміністрація президента Джо Байдена досліджує різке зростання імпорту збагаченого урану з Китаю з кінця 2023 року через побоювання, що поставки допомагають Росії обійти заборону США на імпорт палива для електростанцій з Росії.