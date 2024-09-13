Чи конфісковує Україна квартиру сина Таїсії Повалій? Відповідь Мін’юсту

Під час судового засідання було зазначено, квартирою Дениса раніше володіла його матір, якій це житло начебто подарувала Партія регіонів

За день до вторгнення Денис Повалій разом із батьками виїхали з України

Міністерство юстиції не планує конфісковувати столичну трикімнатну квартиру площею 88,6 кв. м (розташована на вулиці Івана Франка у Шевченківському районі), яка належить сину підсанкційній співачці Таїсії Повалій Денису.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на онлайн-трансляцію засідання Вищого антикорупційного суду.

«Ми не заявляли стягнення на його квартиру, оскільки це житло у 2011 році відчужено за договором дарування. Станом на зараз, не маємо інформації, що вказана нерухомість опосередковано контролюється підсанкційною особою (матір’ю Дениса Таїсією Повалій – «Главком»)», – наголосила у суді представниця Мін’юсту.

дані Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Також під час судового засідання було зазначено, квартирою Дениса раніше володіла його матір, якій це житло начебто подарувала Партія регіонів. Як відомо, на парламентських виборах 2012 року Таїсія Повалій обралася народним депутатом від Партії регіонів за партійними списками (№2).

Крім цього, у суді представниця Мін’юсту зауважила: вночі 23 лютого 2022 року Таїсія Повалій, чоловік Ігор Ліхута та син Денис вилетіли літаком зі столичного аеропорту Жуляни до Варшави. Більше сім’я артистки не поверталася до України.

29 квітня 2022 року матір Повалій, пенсіонерка Ніна Гирявець через пункт пропуску «Ягодин» залишила Україну.

Як повідомляв «Главком», Міністерство юстиції подало позов проти Таїсії Повалій щодо стягнення активів у дохід держави. При цьому все нерухоме майно офіційно записано на її матір Ніну Гирявець. Ідеться про житловий будинок площею 442,8 кв. м у селі Петропавлівська Борщагівка, що під Києвом. Окрім самої хати, на території є літня кухня, погріб, альтанка, вольєр, теплиця, свердловина, огорожа.

Також пенсіонерка має у цьому ж селі інше домоволодіння на 101 «квадрат».

Іще Ніні Гирявець належить сім земельних ділянок загальною площею 9,28 га, розташованих у Києво-Святошинському та Макарівському районах Київської області.

Окремо Мін’юст хоче забрати у співачки Повалій майнові права на музику та слова до восьми пісень: «Любить, понимать и слушать», «Ангелы-хранители», «Назавжди», «Просто я хочу», «Бусинки любви», «Больше, чем близко», «Я лечу вдаль с тобой синею», «Доброе утро».

Як відомо, у жовтні 2022 року президент Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони, яким запроваджено персональні санкції стосовно Таїсії Повалій терміном на п’ять років. У довідковій інформацію про підсанкційну особу сказано, що Повалій мешкає у Москві.

На другому році війни Служба безпеки зібрала доказову базу на співачку та колишню народну депутатку Таїсію Повалій, яка виправдовує агресивну війну РФ проти України. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Таїсії Повалій про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

Як відомо, співачка Таїсія Повалій отримала російське громадянство 24 серпня 2023 року, в День незалежності України. Зрадниця нібито запатентувала індивідуальне підприємство, що дозволило їй отримати громадянство країни-агресора.