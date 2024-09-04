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«Надто багато тіл». Очевидець розповів моторошні подробиці ракетного удару по Полтаві

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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«Надто багато тіл». Очевидець розповів моторошні подробиці ракетного удару по Полтаві
Наслідки ракетного удару по Полтаві, 3 вересня 2024 р.
фото з відкритих джерел

Медик, що живе поблизу Інституту зв'язку, розповів про перші хвилини після ворожого «прильоту»

У день смертоносного ракетного удару по Інституту зв’язку в Полтаві медик Ігор Ткачов разом зі своїм товаришем першими приїхали рятувати поранених. Про той трагічний день чоловік розповів на своїй сторінці в інстаграмі.

«Я живу зовсім поруч з Інститутом зв’язку. Ракети просвистіли над моїм будинком, і ми чітко чули вибухи під час сніданку. Разом з Поліною Мельник зібралися та поїхали на нашому еваку допомагати, як могли. На місці ми були першими – швидка ще не прибула, лише машина ДСНС.

Біля воріт лежали декілька тіл у крові. Ми швидко оглянули їх: кров текла з голови, кінцівки були цілі, у одного чоловіка – пробита грудна клітка. Ми працювали з ними всього декілька хвилин, не уявляючи, що нас чекає далі. Одразу на допомогу приїхав наш друг Стефанчук Ігор, якого ми нещодавно вчили тактичній медицині. Ми побігли далі, шукати тих, кому ще можна допомогти. Далі все було в тілах, крові, криках, стогнах, болі і смерті», – пригадав Ткачов.

Також він розповів, що бачив, як у старий величезний ЗІЛ грузили поранених.

«Їх клали на тряпки, ковдри, двері, піднімали майже вище голови і закидали в багажник. Я не встиг навіть подивитися, що з ними. Коли прийшов, то вже просто допоміг докинути останніх поранених. Місця вже не було, двері закрили, і ЗІЛ поїхав через усе місто до лікарні, набитий людьми, які вмирали», – написав медик.

За його словами, біля ЗІЛа лежали ще десятки тіл. ДСНС і військові зносили тіла з розбитого будинку і подвір’я під дерева, де організувався сортувальний пункт. Почали прибувати швидкі.

«Люди бігали, військові, волонтери, ми. Щохвилини приносили когось ще живого, щохвилини ми бігали від одного до іншого і накладали турнікети. У людей по три ампутації – це 3-4 турнікети на одну людину. Заклеювали оклюзійками проникаючі в грудних клітках, невдала серцево-легенева реанімація, деякі вмерли під тими деревами на сортувальному пункті, деякі до дорозі в лікарню, деякі в лікарні, офіційно 271 поранений та 51 загиблий, це надто багато… Клята війна, бідні люди…», – додав Ткачов.

Він зазначив, що турнікети на місці трагедії швидко закінчилися.

«Для найважчих випадків ми кричали: «Лікаря сюди!». Лікарі, які приїхали на швидких, точно не готувалися до такого: «Це ж Полтава, тут безпечно». Десь годину ми робили все, що могли: когось не врятували, а комусь зберегли життя. Намагаюсь ніколи не хвалитися, але я впевнений, що вчора ми врятували не одне життя, тому на цей раз вибачаюсь», – розповів чоловік.

Нагадаємо, що станом на ранок 4 вересня 53 людини загинули внаслідок учорашнього ворожого удару по навчальному закладу в Полтаві. Ще 298 осіб постраждали. 

Очевидці розповіли «Главкому», що удар по Полтаві був дуже потужним, клуби чорного диму здійнялися в небо. Полтавська станція переливання крові, що працює на базі обласної лікарні, оголосила терміновий збір крові. Крім того розпочав роботу оперативний штаб із ліквідації наслідків удару в Полтаві. 

Перша леді Олена Зеленська повідомила, що крім військовго вишу, від повітряної атаки росіян постраждала також лікарня.

Тим часом Державне бюро розслідувань відкрило справу щодо ракетного удару по навчальному центру в Полтаві, проте, за якою саме статтею – наразі невідомо.

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Теги: Полтава ракетна атака війна

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