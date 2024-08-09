Загинув через місяць після мобілізації. Згадаймо Олега Кириченка

28 червня 2024 року Олег був мобілізований на службу у Збройні Сили України

З початком повномасштабного вторгнення Олег Кириченко та його сестра з родиною переїхали з Донеччини у Вінницьку область

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олега Кириченка.

Олег Кириченко народився 24 липня 1980 року у селі Зайцеве Бахмутського району Донецької області. Навчався у Зайцівській школі. Одразу після навчання у школі розпочав трудову діяльність. Працював на різних підприємствах сільському господарстві.

З початком повномасштабного вторгнення Олег Юрійович та сестра Наталія з родиною переїхали у Вінницьку область.

28 червня 2024 року Олег був мобілізований на службу у Збройні Сили України.

Солдат Олег Кириченко служив стрільцем, помічником гранатометника другого аеромобільного відділення третього аеромобільного взводу третьої аеромобільної роти першого аеромобільного батальйону.

Олег Кириченко загинув 04 серпня 2024 року фото: Тульчинська міська територіальна громада, Facebook

4 серпня 2024 року, Олег Юрійович Кириченко, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обовʼязок, поліг у бою за Україну, її свободу і незалежність, у районі Максимільянівки Донецької області.

Смерть захисника України сталася внаслідок ворожого артилерійського обстрілу.

«Гірко і боляче усвідомлювати, що кращі сини України йдуть у небесне військо. Тульчинщина завжди памʼятатиме всіх, хто віддав життя за нашу свободу та незалежність», – йдеться у дописі Тульчинської міської територіальної громади.

7 серпня 2024 року живим коридором, навколішки жителі Тульчинської громади зустріли героя, захисника України. Люди схиляли голови і встеляли останній шлях героя квітами.

Слова співчуття рідним та близьким загиблого висловили командир роти охорони старший лейтенант Тарас Квасюк, заступник міського голови Алла Поваляєва, депутат міської ради Олександр Веретковський, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Геннадій Приймак.

Олег Кириченко загинув 04 серпня 2024 року фото: Тульчинська міська територіальна громада, Facebook

Жителі громади попрощалися з Олегом Юрійовичем і з усіма військовими почестями, під залпи почесної варти провели його в останню путь.

Жителі Тульчинської громади прощаються із полеглим захисником Олегом Кириченком фото: Тульчинська міська територіальна громада, Facebook

Вічний спочинок захисник України знайшов у тихому куточку кладовища селища Пестеля.

Жителі Тульчинської громади провели в останню путь полеглого захисника фото: Тульчинська міська територіальна громада, Facebook

У героя залишилася сестра Наталія, яка з чоловіком та дітьми переїхала у Вінницьку область через повномасштабне вторгнення російського агресора.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.