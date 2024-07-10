Путін і Сі Цзиньпін чекають на мирні переговори між РФ і Україною до кінця року

Лідер Китаю Сі Цзиньпін заявив Орбану, що бачить себе «чесним брокером» у питанні розв'язання війни в Україні

Орбан після зустрічей з Путіним та Сі Цзіньпіном закликав Європу запустити мирну ініціативу

Російський диктатор Володимир Путін та китайський лідер Цзиньпін припускають, що нові мирні переговори між Росією і Україною відбудуться до кінця року. Про це йдеться в листі премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана адресованому президенту Європейської Ради Шарлю Мішелю та лідерам ЄС після своїх поїздок до України, Росії та Китаю. Про це повідомляє El Pais.

У листі Орбан підбиває підсумки переговорів і стверджує, що Європа повинна запустити мирну ініціативу, не чекаючи на США. За його словами, наступні два місяці на лінії фронту в Україні «будуть більш драматичними, ніж будь-коли».

«Виходячи з моїх розмов, я вважаю, що зараз є більше шансів, що всі можливі пропозиції щодо припинення вогню і дорожньої карти для мирних переговорів будуть позитивно сприйняті», – стверджує він у документах, до яких має доступ видання.

За словами Орбана, політичне лідерство, що надається Сполученими Штатами, обмежене через триваючу виборчу кампанію.

«Тому ми не можемо очікувати, що в найближчі місяці вони висунуть якусь подібну пропозицію. Ми повинні вважати, що припинення вогню відповідає духу європейської стратегічної автономії», – зазначив він.

При цьому Орбан додав, що лідер Китаю Сі Цзиньпін передав йому, що бачить себе «чесним брокером».

«Президент Сі бачить політику Китаю як політику миру, в той час, як політика США і Європи – це політика війни, в якій Європа автоматично слідує американській лінії», – зазначає угорський лідер у своєму листі про візит до Пекіна.

Щодо мирної формули, Орбан каже, що російський диктатор Володимир Путін вважає актуальною пропозицію, яка була покладена на стіл навесні 2022 року – єдиний раз, коли Київ і Москва вели прямі переговори. Згідно з планом, півострів Крим мав залишитися під російською окупацією, але без українського визнання, Київ відмовлявся від членства в НАТО, встановлювався ліміт на чисельність і можливості ЗСУ, а також заявляв, що кілька західних країн нададуть гарантії безпеки і допомогу Україні, яка вже є нейтральною країною, в разі нападу.

Орбан стверджує, що Путін і Сі Цзиньпін припускають, що нові мирні переговори між Росією і Україною відбудуться до кінця року. Він каже, що російський диктатор не згадував про свої власні втрати на фронті, але говорив про українські втрати – які, за його словами, «становлять від 40 до 50 тис. на місяць» – і про те, що бойові дії посилилися в останні тижні.

«Саме тому російський президент був здивований тим, що український президент відхилив пропозицію про тимчасове припинення вогню», – каже Орбан.

Також Путін запропонував Україні припинення бойових дій з низкою умов, які по суті означають капітуляцію київських військ.

Нагадаємо, прем'єр Угорщини Віктор Орбан прокоментував ракетний удар російської армії по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві. Однак угорський політик жодним словом не засудив Російську Федерацію за вчинений терористичний акт.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виправдав свою неоголошену поїздку до Росії, посилаючись на економічні наслідки війни в Україні для Європейського Союзу.

До слова, посли Євросоюзу зустрінуться 10 липня у Брюсселі, аби обговорити дії та поведінку Угорщини після початку її головування у Раді ЄС.