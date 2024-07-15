Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Литва припиняє безкоштовне навчання для українських студентів

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Литва припиняє безкоштовне навчання для українських студентів
Вступ до університетів на наступний навчальний рік триває
фото: Pranešimo žiniasklaidai

Незважаючи на рішення центрального уряду, деякі вищі навчальні заклади  вирішили продовжувати фінансування навчання українських студентів

У Литві уряд більше не покриватиме витрати на навчання для українських студентів, повідомляє LRT.

З 2022 року Литва дозволила українським студентам, які втекли від війни, навчатися у своїх вищих навчальних закладах безкоштовно.  Студенти, які вже навчаються, зможуть закінчити його безкоштовно, але з вересня ця схема не буде доступна для нових студентів з України.

У Міністерстві освіти Литви пояснили, що організовують всі заходи допомоги громадянам України, які проживають у Литві, «у відповідь на потреби української держави, у співпраці та без заохочення відтоку мізків з України».

«Це бажання української сторони. В Україні є вищі навчальні заклади, і на цей момент немає необхідності переводити навчання в інше місце», – заявили в міністерстві.

Починаючи з цього року, українці, які закінчили середню освіту і склали випускні іспити в Литві, будуть підпорядковуватися тим же загальним правилам вступу, що і громадяни Литви, і зможуть претендувати на бюджетні місця в державних університетах і коледжах.

Деякі університети продовжать отримувати підтримку

Незважаючи на рішення центрального уряду, деякі вищі навчальні заклади - Вільнюський коледж, Вільнюський технічний університет ім. Гедимінаса та Університет Вітовта Великого (VDU) - вирішили продовжувати повністю або частково фінансувати навчання українських студентів.

Вільнюський коледж вирішив повністю профінансувати навчання всіх громадян України, зарахованих цього року, а також по можливості надати безкоштовні гуртожитки та стипендії.

"Наша позиція полягає в тому, що таким чином наш вищий навчальний заклад може допомогти громадянам України, які страждають від війни, надаючи молодим людям можливість здобути вищу освіту", - розповіла BNS прес-секретар Вільнюського коледжу Ліна Бівайніене.

На таких умовах коледж планує прийняти 25 студентів.

Тим часом, Вільнюський технічний університет планує покривати 40% вартості навчання громадян України, а Каунаський VDU планує надавати часткові стипендії для покриття витрат на навчання і частково відшкодовувати плату за гуртожиток.

Вільнюський університет не має наміру покривати вартість навчання для українських студентів, але обіцяє запропонувати щомісячні гранти у розмірі 300 євро та безкоштовне проживання в гуртожитках.

Поки що не зрозуміло, скільки українських студентів приймуть ці навчальні заклади.

Хоча вступ до університетів на наступний навчальний рік триває, VDU та Вільнюський коледж кажуть, що цього року вони отримали більше заявок від українців, ніж у 2022 та 2023 роках.

Нагадаємо, Міносвіти розраховує збільшити кількість випускників дев’ятих класів, які обирають професійне спрямування, до 45%. Про це повідомив заступник міністра освіти та науки Дмитро Завгородній в інтервʼю «Новій українській школі». Він зауважив, що це амбітна мета міністерства, до якої планують рухатися поступово.

Раніше повідомлялося, що попри повномасштабне вторгнення РФ в Україні та пошкодження корпусів цілого ряду університетів Харківщина посідає друге місце в країні за кількістю студентів, які навчаються у закладах вищої освіти Про це стало відомо з відповіді Міністерства освіти і науки України на запит журналіста Ґвара Медіа.

До слова, в Угорщині буде відкрито першу українську школу. Про це під час зустрічі домовилися президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Читайте також: «Освіта стала «дірою» для ухилянства»: Лісовий заявив про нові правила вступу в аспірантуру
Теги: освіта Україна Литва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві зруйновано корпус «Охматдиту» через російську ракетну атаку
Що коять росіяни? Розгадка проста
8 липня, 15:00
«У Москві і не тільки розуміють що не здатні вже знищити незалежність України. І тому не здатні перемогти»
Кажуть, ми програємо цю війну. Чи дійсно це так?
19 червня, 15:33
Джейк Салліван прокоментував відсутність Китаю на Глобальному саміті миру
Саміт миру. Радник Байдена назвав причину відсутності Китаю
16 червня, 01:32
За словами Елли Лібанової робочої сили в Україні не вистачає вже зараз. Після завершення війни цей дефіцит може бути катастрофічним
Україні треба 300 тис. мігрантів щороку. Заява Лібанової збурила соцмережі
24 червня, 09:56
В'ячеслав служив навідником у 81-ій окремій аеромобільній бригаді
Мріяв присвятити себе спорту. Згадаймо В’ячеслава Савицького
25 червня, 09:00
29 червня діятимуть обмеження щодо використання електроенергії
Відключення світла 30 червня: «Укренерго» оголосило графіки
29 червня, 18:29
Процес черствіння хліба на сьогодні вивчено не до кінця
Чому хліб, випечений у супермаркетах, швидко черствіє. Пояснення доктора технічних наук  
6 липня, 10:00
Байден переконаний: «Україна може і зупинить Путіна»
Хто зупинить Путіна? Байден зробив потужну заяву на підтримку України
10 липня, 06:21
Сьогодні святкують День Рибалки
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Суспільство

«Укренерго» повідомило, як діятимуть графіки відключень світла 16 липня
«Укренерго» повідомило, як діятимуть графіки відключень світла 16 липня
На фронті загинув учасник колективу «Троїсті музики» Микола Ленок
На фронті загинув учасник колективу «Троїсті музики» Микола Ленок
Литва припиняє безкоштовне навчання для українських студентів
Литва припиняє безкоштовне навчання для українських студентів
Фаріон розповіла, куди витратила відсуджені у Львівської політехніки 100 тис. грн
Фаріон розповіла, куди витратила відсуджені у Львівської політехніки 100 тис. грн
Як влітку придбати квитки на популярні маршрути: поради «Укрзалізниці»
Як влітку придбати квитки на популярні маршрути: поради «Укрзалізниці»
Де поплавати у Житомирі: огляд найкращих місць
Де поплавати у Житомирі: огляд найкращих місць

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
У Туреччини неочікувано з'явився конкурент, який переманює туристів
20K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
18K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 липня: ситуація на фронті
13K
Меланія Трамп опублікувала заяву стосовно замаху на чоловіка
7509
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6820
Втрати ворога станом на 15 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Підготовка до другого Саміту миру та участь Росії: Зеленський відповів на ключові питання
Сьогодні, 15:43
Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
Вчора, 14:28
Уніфікований тариф на розподіл електрики ускладнить роботу великої промисловості – ексочільниця Міненерго
Вчора, 14:11
Президент «Укрметалургпром» оцінив наслідки ідеї уніфікації тарифу на розподіл електроенергії
13 липня, 15:58
Росіяни підбурюють у соцмережах до агресії через відсутність світла – Кам’янська міська рада
13 липня, 15:45
Тимошенко вирахувала «максимальна чесну ціну» електроенергії: цифра шокує
13 липня, 15:39

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua