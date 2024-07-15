Литва припиняє безкоштовне навчання для українських студентів

Вступ до університетів на наступний навчальний рік триває

Незважаючи на рішення центрального уряду, деякі вищі навчальні заклади вирішили продовжувати фінансування навчання українських студентів

У Литві уряд більше не покриватиме витрати на навчання для українських студентів, повідомляє LRT.

З 2022 року Литва дозволила українським студентам, які втекли від війни, навчатися у своїх вищих навчальних закладах безкоштовно. Студенти, які вже навчаються, зможуть закінчити його безкоштовно, але з вересня ця схема не буде доступна для нових студентів з України.

У Міністерстві освіти Литви пояснили, що організовують всі заходи допомоги громадянам України, які проживають у Литві, «у відповідь на потреби української держави, у співпраці та без заохочення відтоку мізків з України».

«Це бажання української сторони. В Україні є вищі навчальні заклади, і на цей момент немає необхідності переводити навчання в інше місце», – заявили в міністерстві.

Починаючи з цього року, українці, які закінчили середню освіту і склали випускні іспити в Литві, будуть підпорядковуватися тим же загальним правилам вступу, що і громадяни Литви, і зможуть претендувати на бюджетні місця в державних університетах і коледжах.

Деякі університети продовжать отримувати підтримку

Незважаючи на рішення центрального уряду, деякі вищі навчальні заклади - Вільнюський коледж, Вільнюський технічний університет ім. Гедимінаса та Університет Вітовта Великого (VDU) - вирішили продовжувати повністю або частково фінансувати навчання українських студентів.

Вільнюський коледж вирішив повністю профінансувати навчання всіх громадян України, зарахованих цього року, а також по можливості надати безкоштовні гуртожитки та стипендії.

"Наша позиція полягає в тому, що таким чином наш вищий навчальний заклад може допомогти громадянам України, які страждають від війни, надаючи молодим людям можливість здобути вищу освіту", - розповіла BNS прес-секретар Вільнюського коледжу Ліна Бівайніене.

На таких умовах коледж планує прийняти 25 студентів.

Тим часом, Вільнюський технічний університет планує покривати 40% вартості навчання громадян України, а Каунаський VDU планує надавати часткові стипендії для покриття витрат на навчання і частково відшкодовувати плату за гуртожиток.

Вільнюський університет не має наміру покривати вартість навчання для українських студентів, але обіцяє запропонувати щомісячні гранти у розмірі 300 євро та безкоштовне проживання в гуртожитках.

Поки що не зрозуміло, скільки українських студентів приймуть ці навчальні заклади.

Хоча вступ до університетів на наступний навчальний рік триває, VDU та Вільнюський коледж кажуть, що цього року вони отримали більше заявок від українців, ніж у 2022 та 2023 роках.

Нагадаємо, Міносвіти розраховує збільшити кількість випускників дев’ятих класів, які обирають професійне спрямування, до 45%. Про це повідомив заступник міністра освіти та науки Дмитро Завгородній в інтервʼю «Новій українській школі». Він зауважив, що це амбітна мета міністерства, до якої планують рухатися поступово.

Раніше повідомлялося, що попри повномасштабне вторгнення РФ в Україні та пошкодження корпусів цілого ряду університетів Харківщина посідає друге місце в країні за кількістю студентів, які навчаються у закладах вищої освіти Про це стало відомо з відповіді Міністерства освіти і науки України на запит журналіста Ґвара Медіа.

До слова, в Угорщині буде відкрито першу українську школу. Про це під час зустрічі домовилися президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.