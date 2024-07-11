Ракетний удар по Києву. Росія вбила однокласницю лідера українського скелетону

25-річна Єлизавета Вербовецька загинула від російської ракети під час обстрілу Києва 8 липня

Владислав Гераскевич: Всі хороші спогади зі шкільних років тепер завжди будуть вкриті болем несправедливої ​​втрати

Внаслідок ракетної атаки російських військ на Київ 8 липня загинула однокласниця лідера українського скелетону Владислава Гераскевича Єлизавета Вербовецька.

«25-річна Єлизавета Вербовецька, людина, з якою ми сиділи за однією партою в шкільні роки, загинула від російської ракети в клініці «Адоніс» під час масованого обстрілу Києва 8 липня. В момент удару вона знаходилась в коридорі приймального приміщення на 4 поверсі», – написав Гераскевич в соцмережі Х.

Він також зазначив, що у нього немає слів, щоб описати біль від втрати такої яскравої дівчини, як Єлизавета.

«Всі хороші спогади зі шкільних років тепер завжди будуть вкриті болем несправедливої ​​втрати. Ще одне молоде життя. Ще одна зруйнована доля. Я ненавиджу Росію», – наголосив Гераскевич.

Нагадаємо, крилата ракета повітряного базування Х-101, якою росіяни зруйнували дитячу лікарню «Охматдит» у Києві 8 липня, була укомплектована компонентами західного виробництва. Це свідчить про те, що Москві вдається успішно обходити західні санкції. Про це повідомляє Financial Times.