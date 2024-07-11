Ракетний удар по Києву. Росія вбила однокласницю лідера українського скелетону
Владислав Гераскевич: Всі хороші спогади зі шкільних років тепер завжди будуть вкриті болем несправедливої втрати
Внаслідок ракетної атаки російських військ на Київ 8 липня загинула однокласниця лідера українського скелетону Владислава Гераскевича Єлизавета Вербовецька.
«25-річна Єлизавета Вербовецька, людина, з якою ми сиділи за однією партою в шкільні роки, загинула від російської ракети в клініці «Адоніс» під час масованого обстрілу Києва 8 липня. В момент удару вона знаходилась в коридорі приймального приміщення на 4 поверсі», – написав Гераскевич в соцмережі Х.
Він також зазначив, що у нього немає слів, щоб описати біль від втрати такої яскравої дівчини, як Єлизавета.
«Всі хороші спогади зі шкільних років тепер завжди будуть вкриті болем несправедливої втрати. Ще одне молоде життя. Ще одна зруйнована доля. Я ненавиджу Росію», – наголосив Гераскевич.
Нагадаємо, крилата ракета повітряного базування Х-101, якою росіяни зруйнували дитячу лікарню «Охматдит» у Києві 8 липня, була укомплектована компонентами західного виробництва. Це свідчить про те, що Москві вдається успішно обходити західні санкції. Про це повідомляє Financial Times.
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