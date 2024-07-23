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У «Резерв+» з'явилася спеціальна позначка для тих, хто вчасно оновив дані

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У «Резерв+» з'явилася спеціальна позначка для тих, хто вчасно оновив дані
фото: скріншот

Щоб отримати спеціальну позначку, потрібно оновити додаток до останньої версії

У застосунку «Резерв+» для військовозобов'язаних, які вчасно оновили дані з'явилася спеціальна позначка про це. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко у коментарі Liga.net.

Щоб отримати спеціальну позначку, потрібно оновити додаток до останньої версії. «Резерв+» можна оновити у Play Market на Android та App Store на IOS.

«Ця позначка виконує декілька функцій. І громадянин може бути спокійнішим, що він точно вчасно оновив дані, і ТЦК та поліція можуть відразу бачити цю позначку», – пояснила заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, що громадяни мали оновити місце свого проживання, номер телефону та електронну адресу. При цьому чоловіки, які не оновили своїх даних, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності із штрафами від 17 000 до 25 000 гривень.

Також уряд ухвалив постанову про цифровізацію бронювання, тобто бронювання від мобілізації буде у «Дії».

До слова, Міністерство оборони відзначає позитивну динаміку темпів мобілізації в Україні. Ситуація значно краща порівняно з березнем та лютим.

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Теги: Міноборони штраф Україна війна військовозобов'язаний застосунок мобілізація

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