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Карта бойових дій в Україні станом на 2 травня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 2 травня 2025 року
Минулої доби на Харківському напрямку відбулося вісім боєзіткнень
фото: Генштаб ЗСУ

Триває 1164-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 199 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора, 1 травня, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних і 96 авіаційних ударів, застосував п’ять ракет і 172 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5898 обстрілів, з них 61 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2991 дрон-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів Рогівка, Краснопілля, Угроїди, Мала Рибиця, Миропільське Сумської області; Рогівка Чернігівської області; Покровськ, Новопіль, Зелене Поле, Розівка, Зелене Донецької області; Святопетрівка, Залізничне, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка Запорізької області; Херсон, Тягинка Херсонської області.

Останні новини з фронту

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1110 осіб. Також українські воїни знешкодили дев’ять танків, п’ять бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем, чотири засоби ППО, 138 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 132 одиниці автомобільної техніки окупантів.

На Харківському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 травня 2025 року фото 1
мапа: Генштаб

Відбулося вісім боєзіткнень у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Тополі та в бік Нововасилівки й Липців.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 травня 2025 року фото 2
мапа: Генштаб

Зафіксовано п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Новоосинове, Глушківка, Нова Кругляківка та Загризове.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 травня 2025 року фото 3
мапа: Генштаб

Ворог атакував 27 разів, намагаючись просунутися вперед у районах Надії, Ямполівки, Колодязів та в бік Греківки, Торського, Рідкодуба й Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 травня 2025 року фото 4
мапа: Генштаб

Противник атакував у бік Верхньокам’янського та Григорівки. Загалом минулої доби відбулося чотири боєзіткнення.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 травня 2025 року фото 5
мапа: Генштаб

Сили оборони відбили шість ворожих штурмів у районах населених пунктів Часів Яр, Новомаркове та в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 травня 2025 року фото 6
мапа: Генштаб

Ворог здійснив чотири атаки у районах населених пунктів Щербинівка, Дружба та в бік Диліївки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 травня 2025 року фото 7
мапа: Генштаб

Українські захисники зупинили 64 атаки агресора в районах населених пунктів Звірове, Єлизаветівка, Промінь, Водяне Друге, Олександропіль, Малинівка, Лисівка, Даченське, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Надіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка, а також у бік Покровська, Романівки, Старої Миколаївки, Нової Полтавки, Миролюбівки, Багатиря й Олексіївки.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 травня 2025 року фото 8
мапа: Генштаб

Сили оборони відбили 15 ворожих штурмів у районах Костянтинополя, Новосілки, Привільного, Вільного Поля та в напрямку Багатиря й Шевченка.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 травня 2025 року фото 9
мапа: Генштаб

Поблизу Лобкового, Кам’янського та Степового загарбники здійснили чотири марні атаки на позиції наших захисників.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 травня 2025 року фото 10
мапа: Генштаб

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог один раз без успіху штурмував укріплення наших оборонців.

На Курському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 2 травня 2025 року фото 11
мапа: Генштаб ЗСУ

Відбулося 33 боєзіткнення. Ворог завдав 210 артилерійських обстрілів, з них п’ять – із реактивних систем залпового вогню, здійснив 15 авіаційних ударів, скинувши 21 керовану авіаційну бомбу.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби на даному напрямку відбулося 21 боєзіткнення, ворог завдав 13 авіаударів, скинувши при цьому 16 керованих авіаційних бомб, і здійснив 266 обстрілів, п’ять із яких – із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, триває 1164-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна фронт Генштаб

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