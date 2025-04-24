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Правий берег столиці після атаки затягнуло димом (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Правий берег столиці після атаки затягнуло димом (фото)
фото: glavcom.ua

Після нічного терору окупантів у столиці виникли пожежі

Небо над правим берегом Києва після нічної російської атаки затягнуло димом. Про це інформує «Главком».

Причиною, ймовірно, стали пожежі, які виникли після нічного терору окупантів.

Правий берег столиці після атаки затягнуло димом (фото) фото 1

Дим тягнеться пасмом на десятки кілометрів.

Що робити при забрудненому повітрі?

Мешканцям столиці радять:

  • закрити вікна;
  • зробити вологе прибирання;
  • пити більше води;
  • увімкнути очищувач повітря;
  • відмовитись від прогулянок.

Нагадаємо, що нічна атака на Київ була комбінованою: окупанти запустили як ракети, так і дрони.

За попередніми даними, дев’ятеро людей загинули, 63 людини, з них 42 госпіталізували до лікарні, серед них шестеро дітей.

Сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами.

Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.

Наразі у п'ятьох районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу.

Працюють психологи та кінологи ДСНС.

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Теги: окупанти Київ війна ракета дрон

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