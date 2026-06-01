1 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 1 червня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

1 червня у світі відзначають Всесвітній день батьків. За церковним календарем віряни відзначають велике православне свято – День Святого Духа.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 1 червня 2026 року.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день батьків

Засноване Організацією Об’єднаних Націй, це свято підкреслює важливість сім’ї та роль батьків у вихованні майбутніх поколінь. День нагадує про відповідальність, турботу, щоденну працю й підтримку, які батьки вкладають у розвиток дітей. Це також привід подякувати найріднішим людям за любов, терпіння, виховання та життєву мудрість.

Всесвітній день рифа

Всесвітній день рифа або Всесвітній день поширення інформації про рифи (World Reef Awareness Day) відзначається 1 червня, починаючи з 2010 року. Його мета – привернути увагу громадськості до коралових рифів. Вони являють собою живий організм, до складу якого входить велика кількість поліпів. У скелетоподібному утворенні проживають десятки тисяч створінь. Від його здоров’я залежить здоров’я океану у цілому.

Всесвітній день рифа покликаний зменшити негативний вплив людини на екосистему, що спричиняє загибель рифів. Мова йде про використання сонцезахисних кремів, до складу якого входять компоненти з діаметром менше ніж 100 нанометрів.

Релігійні свята та їхня історія

День Святого Духа

У 2026 році на 1 червня припадає велике християнське свято – День Святого Духа, яке православна церква відзначає наступного дня після Трійці (П'ятидесятниці). Свято встановлене на честь третьої Особи Триєдиного Бога. Згідно з церковним віровченням, Святий Дух єднає людей у Церкву Христову, освячує їх і дарує духовні благодатні сили для праведного життя. У цей день у храмах відбуваються урочисті богослужіння, а віряни просять у Бога миру, благословення та духовного очищення.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Якщо перші дні червня дощові – весь місяць буде сухим та теплим;

Рясна роса зранку – до гарного врожаю зернових культур;

Якщо під час сходу сонця стоїть туман – літо принесе багато грибів;

Ворони сідають дзьобами в один бік – чекайте на сильний вітер найближчим часом.

Історичні події

794 рік – король Карл Великий відмовляється підкоритися рішенням VIII Вселенського собору 787 року, що стосувалися поклоніння іконам – на соборі франкських богословів, що проходив у Франкфурті-на-Майні, він утверджує свою незалежність від Візантії попри те, що це йде всупереч волі папи Адріана I;

1475 рік – османський флот під командою великого візира і капудана-паші Гедик Ахмеда починає облогу Кафи;

1494 рік – у казначейських звітах Королівства Шотландія зафіксували першу письмову згадку про шотландське віскі;

1533 рік – коронували Анну Болейн, нову королеву-консорт (у шлюбі з англійським королем Генріхом VIII);

1652 рік – починається битва під Батогом між союзною армією Війська Запорозького і Кримського Ханства під проводом Богдана Хмельницького проти війська Речі Посполитої під командуванням Мартина Калиновського;

1958 рік – під час політичної кризи, пов'язаної з повстанням в Алжирі, Шарль де Голль стає прем'єр-міністром Франції;

1969 рік – у Канаді на радіо і телебаченні забороняють рекламу тютюнових виробів.

Іменини

День ангела святкують: Агапіт, Антон, Василь, Віктор, Денис, Дмитро, Іван, Михайло, Микола, Олександр, Павло, Сергій.