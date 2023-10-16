Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Загинула на Херсонщині у перший день великої війни. Згадаймо Ольгу Свіргун

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Загинула на Херсонщині у перший день великої війни. Згадаймо Ольгу Свіргун
У 2019 році Ольга вирішила присвятити життя військовій справі
фото з відкритих джерел

У військовослужбовиці залишилася донька

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Ольгу Свіргун.

33-річна Ольга Свіргун уродженка міста Глухів на Сумщині була військовослужбовицею 59-ї бригади, несла службу на Херсонщині. У перший день вторгнення Росії в Україну, виконуючи бойове завдання, разом з побратимами потрапила у засідку в районі Олешків.

Ольга Свіргун навчалась у Глухівському національному педагогічному університеті, здобула спеціальність вчительки молодших класів. Проте роботу тривалий час не могла знайти. Та й сама Ольга, в якої з дитинства був сильний та вольовий характер, бачила себе в іншій сфері. У 2019 році дівчина вирішила присвятити життя військовій справі.

«Тоді ми й познайомились: я був на посаді командира, приймав в Ольги документи, – розповів чоловік військовослужбовиці Дмитро Свіргун. – Мене вразила її рішучість. Вона заявила, що хотіла б бути корисною Україні, нічого не боїться і не проти будувати офіцерську кар’єру. Через кілька місяців ми з Ольгою почали зустрічатись. Невдовзі побрались. 

Оля була на посаді стрільця мінометної батареї. Ми з побратимами оберігали її, і у зону воєнних дій вона не виїжджала. Олі це не подобалось, вона сердилася, рвалася на передову».  

У вільний час жінка йшла на прогулянки, які дуже любила. Робила гарні фотосесії й планувала поїхати з 10-річною дочкою Настею за кордон на море, якого ніколи не бачила. 

«Незадовго до початку повномасштабної війни ми з дружиною перейшли на службу в складі одного з підрозділів 9-ї ОМПБ «Вінницькі скіфи», – поділився Дмитро. – 24 лютого зустріли на півдні України. Це був перший бойовий досвід дружини, короткий і трагічний. Виконуючи бойове завдання під Олешками на Херсонщині, Ольга потрапила під артилерійський обстріл окупантів. Осколки понівечили обличчя, у неї було наскрізне поранення голови. Загинула на місці... Про втрату коханої мені доповіли побратими. Я тоді саме обороняв Миколаїв і не міг бути поруч з нею. Здається, серце рвалось на шматки. 

Під обстрілами побратими винесли тіло Ольги, але поховати у рідному Глухові ми її не могли, тому що місто було під окупацією. Мама дружини та донечка Настя перебували там і я молив Бога, аби хоч вони залишились живі. Зрештою, прийняли рішення поховати Ольгу в Гайсині на Вінниччині. У труні вона лежала у військовій формі, її волосся прикрашав український вінок із маками». 

Після втрати коханої Дмитро Свіргун довго картав себе, що не відмовив Ольгу від поїздки на Херсонщину. 

«Я втратив найкращу у світі дружину і матір нашої доньки. 11-річна Настя тепер мешкає з моїми батьками. Вона знає, що мами більше нема, пише їй листи, малює її. Після нашої перемоги хочу перепоховати Ольгу на Сумщині, де вона народилась. Горджусь, що доля подарувала мені таку відважну дружину. І гірко плачу, що таке коротке було наше щастя», – зазначив чоловік. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Читайте також: Повернулася з Італії, щоб захищати Україну. Згадаймо бойового медика Марʼяну Тряско
Теги: війна пам'ять смерть військові

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Раїса Кириченко та Вадим Крищенко
Донька України. Незабутня Раїса Кириченко...
14 жовтня, 11:41
Коли почалось повномасштабне вторгнення, Дмитро був на заробітках за кордоном, але повернувся в Україну й вирушив на фронт
Повернувся з Польщі та загинув у свій день народження під Бахмутом. Згадаймо Дмитра Білоконя
22 вересня, 09:00
Максим був у квартирі сам, коли окупанти вдарили ракетою по житловому будинку
Ворожа ракета знищила багатоповерхівку. Згадаймо Максима Богуцького з Дніпра
23 вересня, 09:00
Єва захоплювалася малюванням
Ворожа ракета зруйнувала дім. Згадаймо 8-річну Єву Смульську
27 вересня, 09:00
Богдан загинув у 44 роки
Завжди йшов у бій першим. Згадаймо Героя України Богдана Калагурського
5 жовтня, 09:00
Денис був кулеметником штурмової роти спеціального призначення «Азов»
Повернувся з-за кордону, щоб боронити Батьківщину. Згадаймо Героя України Дениса Лабунського
7 жовтня, 09:00
Олександра призвали на службу влітку 2023 року
Без батька лишися двоє однорічних малюків. Згадаймо матроса Олександра Яковцова
11 жовтня, 09:00
Війна для Віталія почалася ще після Майдану, коли воїну було лише 19 років
Утік з університету на другому курсі й пішов на фронт. Згадаймо захисника Маріуполя Віталія Трухана
12 жовтня, 09:00
Василеві було 28 років
Кожну вільну від боїв хвилину вчився та читав. Згадаймо Василя Дорошенка
13 жовтня, 09:00

Суспільство

Евакуація із Ізраїлю: сьогодні вилетів другий рейс із українцями
Евакуація із Ізраїлю: сьогодні вилетів другий рейс із українцями
Як оформити допомогу по безробіттю через «Дія»: роз’яснення
Як оформити допомогу по безробіттю через «Дія»: роз’яснення
Загинула на Херсонщині у перший день великої війни. Згадаймо Ольгу Свіргун
Загинула на Херсонщині у перший день великої війни. Згадаймо Ольгу Свіргун
На Закарпатті ще одна релігійна громада перейшла до ПЦУ
На Закарпатті ще одна релігійна громада перейшла до ПЦУ
Ділки у соцмережах відкрито продають «білі квитки»
Ділки у соцмережах відкрито продають «білі квитки»
Україна через 18 років відновила рух потяга «Львів – Варшава»
Україна через 18 років відновила рух потяга «Львів – Варшава»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
182K
Адмірала, який вижив після удару по штабу Чорноморського флоту, тепер катають Севастопольською бухтою
21K
Помер легендарний український співак
18K
Олег Ляшко розповів, ким насправді є Арестович
11K
Війна цивілізацій розпочалася. Чи зможемо ми її виграти?
9826
У Дніпрі прогриміли вибухи
8882
Опозиція святкує перемогу у Польщі. Чого тепер чекати Україні

Новини

600 днів війни. Кривавий терор і безуспішні ворожі атаки на сході України
Сьогодні, 07:31
Хмарно, дощі у низці областей: прогноз погоди на 16 жовтня
Сьогодні, 05:20
Чому в Росії не оголошують мобілізацію? Розвідка назвала причину
Сьогодні, 02:55
16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:43
Кінодіва Ольга Гришина повернулася на театральну сцену. Фоторепортаж з прем'єри
Вчора, 11:34
Дощі у низці областей: прогноз погоди на 15 жовтня
Вчора, 04:50

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту