Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві

Попри погрози російської сторони, посольство Литви в Україні не припиняє свою діяльність

Вільнюс розцінює заяви Кремля як офіційне визнання планів РФ піддати смертельній небезпеці дипломатів та цивільне населення

Литва висловила рішучий протест РФ через погрози російського Міноборони завдати ударів по Києву та вимоги до іноземних дипломатів евакуюватися з української столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LRT.

Литовське зовнішньополітичне відомство викликало представника посольства Росії та вручило йому ноту протесту. У документі наголошується, що заклики Москви до евакуації дипмісій є прямою, цинічною та безпрецедентною загрозою застосування сили.

Вільнюс розцінює такі заяви як офіційне визнання планів РФ піддати смертельній небезпеці дипломатів та цивільне населення, що є грубим порушенням Статуту ООН та норм міжнародного права. Литва підкреслила, що навмисні атаки на осіб під міжнародним захистом та цивільні об'єкти кваліфікуються як воєнні злочини.

Попри погрози російської сторони, посольство Литви в Україні не припиняє свою діяльність. Співробітники залишаються у Києві та продовжують роботу, дотримуючись необхідних заходів безпеки. Литовська сторона висунула вимогу до Росії негайно вивести війська з усієї території України та відшкодувати завдані збитки.

Нагадаємо, у п'ятницю Міністерство оборони РФ закликало мешканців Києва та іноземних дипломатів терміново залишити місто. Російська сторона заявила про нібито атаки українських безпілотників під час оголошеного Москвою "припинення вогню" і не виключила нанесення ударів у відповідь по українській столиці.

До слова, у Росії вже відмовилися від проведення масових заходів до 9 травня з міркувань безпеки. Зокрема, цього року військовий парад скасували не лише в окупованому Криму, а й у Воронежі, що свідчить про зростання ризиків для публічних подій навіть у тилових регіонах.

Як повідомлялося, Росія оголосила одностороннє «перемир'я» з нульової години 8 травня до 10 травня – на честь 81-ї річниці перемоги над нацизмом. Москва закликала Київ «наслідувати цей приклад», однак обставила власну ініціативу прямими погрозами.