Майже два роки вважався безвісти зниклим. Згадаймо Володимира Стацюка

Володимир Стацюк загинув 20 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання на Харківщині

Стацюк побував на багатьох гарячих напрямках: Часів Яр, Кринки та Куп’янськ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Володимира Стацюка.

34-річний солдат Володимир Стацюк загинув 20 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання на Харківщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Володимир Стацюк народився 17 березня 1990 року в Рівному. Навчався у загальноосвітній школі №19, згодом здобув фах верстатника широкого профілю у місцевому училищі. Пізніше вступив на механічний факультет до Національного університету водного господарства та природокористування.

Після навчання працював на Рівненському заводі високовольтної апаратури. На початку повномасштабного вторгнення Володимир Стацюк у числі перших став на захист Батьківщини.

«Він спочатку служив на українсько-білоруському кордоні. Після того побував на багатьох гарячих напрямках – Часів Яр, Кринки та Куп’янськ. До війни Володя був спортсменом, займався регбі. Під час навчання у школі їздив на міжнародні змагання в Європу. Він був дуже добрим хлопцем і завжди намагався всім допомогти», – розповіла мама захисника.

34-річний солдат Володимир Стацюк загинув 20 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання на Харківщині. Тривалий час боєць вважався безвісти зниклим – лише нещодавно його тіло ідентифікували та передали рідним для гідного поховання.

Після прощання на майдані Незалежності в Рівному військовослужбовця поховали на Алеї Героїв кладовища «Нове» в обласному центрі 21 квітня 2026 року.

У захисника залишилися батьки та брат.

