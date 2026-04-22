Перший випадок штаму «Цикада», €90 млрд кредиту для України. Головне за 22 квітня 2026
Дайджест новин 22 квітня 2026 року
Посли держав-членів Європейського Союзу погодили надання Україні кредиту у розмірі €90 млрд та 20-й пакет санкцій проти Росії. Фахівці Центру громадського здоровʼя Міністерства охорони здоровʼя виявили новий субваріант коронавірусу лінії «Омікрон» під назвою «Цикада». Також суд у Львові продовжив підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон запобіжний захід.
«Главком» склав добірку головних подій 22 квітня.
€90 млрд кредиту для України
Посли держав-членів Європейського Союзу погодили надання Україні кредиту у розмірі €90 млрд та 20-й пакет санкцій проти Росії. Обидва рішення схвалили на рівні Комітету постійних представників ЄС (Coreper). Йдеться про попереднє погодження перед фінальним затвердженням на рівні Ради ЄС.
Перший випадок штаму коронавірусу «Цикада» в Україні
Фахівці Центру громадського здоровʼя Міністерства охорони здоровʼя під час лабораторного дослідження виявили новий субваріант коронавірусу лінії «Омікрон» під назвою «Цикада». За оцінками ВООЗ, субваріант «Цикада» наразі не демонструє ознак, які б свідчили про підвищений епідемічний ризик або здатність спричинити нову масштабну хвилю захворюваності, однак перебуває під постійним епіднаглядом та потребує моніторингу на рівні кожної країни.
Запобіжний захід для Зінченка
Суд у Львові продовжив підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеславу Зінченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб.
Теракт у Києві: за підозрюваних патрульних внесено заставу
За обох поліцейських – Михайла Дробницького та Анну Дудіну, яким інкримінують службову недбалість під час стрілянини у Голосіївському районі Києва, внесли заставу у розмірі 266 тис. грн.
Відновлення постачання нафти через «Дружбу»
Після тривалої перерви відновлено транзит нафти до Угорщини, перші обсяги сировини можуть надійти вже найближчим часом. Також віцепрем'єр-міністр Словаччини Деніса Сакова повідомила, що Україна почала прокачувати нафту через нафтопровід «Дружба».
Інші важливі новини
- Сили оборонили спростували заяву РФ про захоплення усієї Луганщини.
- Умєров доповів Зеленському про переговори на Близькому Сході.
- ВАКС поставив крапку в допиті Лабазюка.
- Суд у Молдові засудив олігарха-втікача Плахотнюка.
