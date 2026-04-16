€90 млрд для України: ЄС визначив першу ціль фінансування

Єгор Голівець
Початковий етап постачання продукції сфокусовано на безпілотниках, розроблених передовими підприємствами ВПК України
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Перший транш направлять на українські дрони

Перший транш військової допомоги Україні в межах кредиту ЄС на €90 млрд спрямують на закупівлю дронів українського виробництва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву єврокомісара з питань оборони та космосу Андрюса Кубілюса.

Посадовець заявив, що Україна сформувала запит на оборонну допомогу на 2026 рік. «На 2026 рік Україна запросила оборонну допомогу на загальну суму €28,3 млрд. Перший план постачання продукції зосереджений на дронах від передової оборонної промисловості України».

Кубілюс також зазначив, що надалі Євросоюз очікує активнішого залучення європейських оборонних компаній до постачання озброєння. За його словами, наступні етапи допомоги можуть включати ширшу участь виробників із країн ЄС.

Нагадаємо, що переможець парламентських виборів Угорщини Петер Мадяр заявив, що Будапешт готовий розблокувати кредит Україні від ЄС у розмірі €90 млрд за умови відновлення постачання нафти трубопроводом «Дружба». За словами Мадяра, ключовим фактором для зміни позиції Угорщини є відновлення стабільного транзиту нафти через цей маршрут.

Раніше стало відомо, що Європейський Союз відклав надання перших коштів у межах масштабної кредитної програми для України загальним обсягом €90 мілрд. Попри зміну графіку, у Брюсселі наголошують, що допомога буде надана «так чи інакше». Наразі йдеться про зміщення термінів на кілька місяців. При цьому вона запевнила, що Євросоюз не відмовляється від виплати, але терміни змістилися.

 

