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Стало відомо, скільки українці інвестували в облігації через «Дію»

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Стало відомо, скільки українці інвестували в облігації через «Дію»
Українські військові облігації названі на честь тимчасово окупованих міст: Крим, Донецьк, Херсон, Маріуполь, Мелітополь, Луганськ
фото: ДІЯ

Українці інвестували в державу 13,5 млрд грн через військові облігації в застосунку «Дія»

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, скільки коштів українці інвестували в облігації через «Дію». Як інформує «Главком», про це Федоров написав у соціальній мережі.

За його словами, українці інвестували в державу 13,5 млрд грн через військові облігації в застосунку «Дія»

«13,5 млрд грн українці інвестували в державу через військові облігації в «Дії». Понад 13 млн облігацій придбано в "Дії" із жовтня 2022 року. Пишаюся, що українці активно використовують облігації як інструмент інвестицій та допомоги державі», – написав Федоров.

Він також візначив, що ті, хто купили облігацію «Судак» , отримають виплати – суму вкладу та прибуток.

Міністр подякував за підтримку економіки в часи війни і порадив реінвестувати кошти в інші облігації в «Дії».

Військові облігації – це цільові державні боргові цінні папери, призначені для запозичень на ринку з метою фінансування потреб Збройних сил України та держави в умовах війни. Виплати за таким облігаціями на 100% гарантуються державою та обслуговуються Міністерством фінансів України.

Як придбати військові облігації через застосунок «Дія»

  • Оновіть застосунок Дія до останньої версії.
  • У Послугах знайдіть Військові облігації.
  • Оберіть тип облігацій за назвою українських міст чи територій.
  • Виберіть банк чи брокера, у якого хочете купити облігації.
  • Вкажіть кількість облігацій.
  • Введіть контактні дані і оберіть картку єПідтримка, на яку отримаєте виплати через деякий час.
  • Перевірте та відправте запит до обраного партнера.
  • Підпишіть документи на відкриття рахунку в цінних паперах і оплатіть облігації.

Раніше голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що українцям варто перейти до певного формату обов’язкової купівлі військових облігацій.

Народний депутат пропонує обговорити обов’язкову купівлю ОВДП населенням в обсязі 7% від оподаткованого доходу.

Нагадаємо, Національний банк України дав роз’яснення, що таке військові облігації, як їх придбати і скільки вже вкладників.

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Теги: гроші українці Михайло Федоров облігація

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