Стало відомо, скільки українці інвестували в облігації через «Дію»
Українці інвестували в державу 13,5 млрд грн через військові облігації в застосунку «Дія»
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, скільки коштів українці інвестували в облігації через «Дію». Як інформує «Главком», про це Федоров написав у соціальній мережі.
За його словами, українці інвестували в державу 13,5 млрд грн через військові облігації в застосунку «Дія»
«13,5 млрд грн українці інвестували в державу через військові облігації в «Дії». Понад 13 млн облігацій придбано в "Дії" із жовтня 2022 року. Пишаюся, що українці активно використовують облігації як інструмент інвестицій та допомоги державі», – написав Федоров.
Він також візначив, що ті, хто купили облігацію «Судак» , отримають виплати – суму вкладу та прибуток.
Міністр подякував за підтримку економіки в часи війни і порадив реінвестувати кошти в інші облігації в «Дії».
Як придбати військові облігації через застосунок «Дія»
- Оновіть застосунок Дія до останньої версії.
- У Послугах знайдіть Військові облігації.
- Оберіть тип облігацій за назвою українських міст чи територій.
- Виберіть банк чи брокера, у якого хочете купити облігації.
- Вкажіть кількість облігацій.
- Введіть контактні дані і оберіть картку єПідтримка, на яку отримаєте виплати через деякий час.
- Перевірте та відправте запит до обраного партнера.
- Підпишіть документи на відкриття рахунку в цінних паперах і оплатіть облігації.
Раніше голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що українцям варто перейти до певного формату обов’язкової купівлі військових облігацій.
Народний депутат пропонує обговорити обов’язкову купівлю ОВДП населенням в обсязі 7% від оподаткованого доходу.
Нагадаємо, Національний банк України дав роз’яснення, що таке військові облігації, як їх придбати і скільки вже вкладників.
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