Люди з інвалідністю: які категорії мають пройти повторний огляд

Деяким особам з інвалідністю необхідно підтвердити свій статус

В Україні впроваджено нову систему оцінювання повсякденного функціонування особи. З 1 квітня 2025 року обов’язковий повторний огляд повинні пройти громадяни, яким інвалідність була встановлена ще до впровадження нової системи та які з поважних причин не пройшли повторного огляду вчасно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство охорони здоров’я.

Зокрема, йдеться про чоловіків віком від 25 до 60 років з другою або третьою групою інвалідності, які мали пройти повторну перевірку у 2022-2024 роках, але не зробили цього. Для них визначено конкретний період проходження процедури – з 1 квітня до 1 листопада 2025 року. Інші громадяни, які не пройшли огляду під час воєнного стану, мають зробити це до 1 квітня 2026 року.

Проте є винятки. Це не стосується:

людей, яким інвалідність була встановлена пізніше – вже у 2025 році – і строк її перегляду ще не настав;

людей з безстроковим статусом інвалідності;

військовослужбовців, осіб цивільного захисту — для них діють окремі підходи.

Також не мають проходити повторний огляд:

люди, які перебувають на територіях, де ведуться бойові дії, або тимчасово окупованих територіях;

пацієнти з важкими порушеннями функцій організму (не мають кінцівки або якогось з парних органів, не чують або не бачать, мають онкологічне або психічне захворювання).

Процедура оцінювання розпочинається з направлення від лікаря. Його може оформити лікуючий лікар — сімейний, терапевт або спеціаліст, який веде основне захворювання. Лікар формує електронне направлення в електронній системі щодо оцінювання повсякденного функціонування особи.

Оцінювання проводиться експертною командою практикуючих лікарів у визначеному закладі охорони здоровʼя. Людина може самостійно обрати лікарню зі списку доступних. Усі рішення фіксуються в електронній системі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що люди з інвалідністю можуть отримати відстрочку без пенсійного посвідчення.