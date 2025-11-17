В Україні з’явились нові зразки боєприпасів: деталі від Шмигаля

За словами Шмигаля, на 50% зросла частка мінометних та артилерійських пострілів у повній комплектації, які виготовляються в Україні

Міністр оборони зазначив, що за результатами реалізації експериментального проєкту до виконання державних контрактів уже долучилися 76 нових виробників

Міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що в Україні з’явились 370 нових зразків боєприпасів, із них 250 – для безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Шмигаля у Facebook.

За словами міністра, такими є результати чергового етапу реалізації Міністерством оборони експериментального проєкту щодо виробництва, закупівлі та постачання боєприпасів.

«Проєкт спочатку стосувався боєприпасів для БпЛА, а потім був поширений на всі типи снарядів. Ідеться про широку дерегуляцію – зняття бюрократичних бар’єрів та спрощення дозвільних процедур для того, щоб виробників ставало більше, а виробництво масштабувалося», – пояснив Шмигаль.

Міністр оборони зазначив, що за результатами реалізації експериментального проєкту до виконання державних контрактів уже долучилися 76 нових виробників. «Зросла конкуренція, розширилася номенклатура продукції, збільшилися спроможності українських зброярів. Найважливіші результати – це ті, що бачимо на полі бою. На 50% зросла частка мінометних та артилерійських пострілів у повній комплектації, які виготовляються в Україні. Це свідчить про успішне налагодження замкнених циклів виробництва», – додав він.

До слова, президент Сербії Александар Вучич в інтерв'ю виданню Cicero заявив, що сербські військові склади мають значні запаси боєприпасів, і країна готова продавати їх іншим європейським державам, навіть якщо згодом ці боєприпаси будуть передані Україні.