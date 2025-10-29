У Криму спалахнула нафтобаза (відео)

Представник окупаційної влади півострова зауважив, що дрон атакував місткість з паливно-мастильними матеріалами в Сімферопольському районі

У тимчасово окупованому Криму загорілася нафтобаза після атаки дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

Нафтобаза спалахнула поблизу Сімферопольської ТЕЦ у селищі Гресовський.

Представник окупаційної влади півострова Сергій Аксьонов зауважив, що дрон атакував місткість з паливно-мастильними матеріалами в Сімферопольському районі, виникла пожежа, постраждалих немає.

Нагадаємо, в Ульяновській області Росії сталося кілька ударів по нафтобазі «НС-ОЙЛ», що призвело до значних пошкоджень на підприємстві. За інформацією місцевих ЗМІ, на завод було здійснено більше п'яти влучань.

Зокрема, у ніч на 29 жовтня над територією Росії було зафіксовано велику кількість безпілотників, серед яких одна з цілей атаки стала хімічне підприємство ТОВ «Ставролен» у Будьоновську, Ставропольський край. Завод входить до складу групи «Лукойл» і є важливим виробником поліетилену, поліпропілену, бензолу та інших нафтохімічних матеріалів.