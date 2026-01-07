Головна Країна Суспільство
В Україні мокрий сніг, подекуди ожеледиця: погода на 7 січня 2026

Іванна Гончар
Іванна Гончар
В Україні мокрий сніг, подекуди ожеледиця: погода на 7 січня 2026
Прогноз погоди на 7 січня
На Київщині подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу

У середу, 7 січня, в Україні прогнозується хмарна погода, очікується сніг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, у західних областях помірний, на Закарпатті та Прикарпатті значний сніг; температура вночі та вдень 2-7° морозу.
У більшості північних та Вінницькій областях мокрий сніг, місцями з дощем (вночі невеликий); подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу; температура вночі та вдень 0-5° морозу.

На решті території вночі невеликі, вдень помірні дощі; температура вночі та вдень 0-5° тепла, у південній частині вночі та вдень 3-8° тепла, вдень в Криму до 11° тепла.
В Одеській, Вінницькій, Черкаській, Київській, Чернігівській та Полтавській областях туман; у західних, північних і Вінницькій областях на дорогах ожеледиця.
Вітер північно-східний, на південному сході та сході країни південний, 5-10 м/с.

У Київській області та столиці невеликий сніг. Вдень помірний мокрий сніг, по області місцями з дощем. По області подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу. Вночі та вранці туман; на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі та вдень 0-5° морозу; у Києві вночі та вдень 0-2° морозу.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко попередила про похолодання з 9-10 січня. Однак вона зауважила, що прогноз орієнтовний, тому можливі уточнення. Але прогностичні карти вказують на ймовірне похолодання.

