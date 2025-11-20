Дочка експрезидента ПАР вербувала африканців на війну РФ проти України

Родини завербованих південноафриканців розповіли, як їх обманула дочка колишнього президента

Дочка колишнього президента ПАР Дудузіла Зума-Самбудла обманом вербувала громадян своєї країни та Ботсвани для служби в російській армії, аби ті воювали проти України. Про це розповіли рідні завербованих чоловіків американському інформаційному агентству Bloomberg, передає «Главком».

Видання, посилаючись на власні джерела, повідомило, що Дудузіла Зума-Самбудла, перебуваючи на посаді депутатки парламенту ПАР, обманом завербувала близько 20 чоловіків, що в липні цього року поїхали до Росії. Дочка колишнього президента запевняла африканців у тому, що в Росії вони «закінчать курси підготовки охоронців», а після цього зможуть працювати в партії її батька Умконто ве сізве. Дудузіла Зума-Самбудла також розповідала їм про те, що теж «пройшла ці курси». У виданні зазначають, що цією інформацією з ними поділилися родини завербованих чоловіків.

Вони також розповіли, що африканці підписували контракти російською мовою. Після цього, згідно з підписаним контрактом, їх відправили воювати на боці Росії проти України. А в серпні 2025 року вони вже не виходили на зв’язок.

Також журналісти Bloomberg розповіли, що отримали фото завербованих африканців, де вони стоять у камуфляжній формі та вирушають до Росії. Ба більше, дехто з рідних чоловіків надав виданню скрини листувань у WhatsApp з дочкою колишнього президента ПАР, де вона запевняла родини, що «їхніх дітей не відправлять на фронт». Відомо, що робота найманцем, або участь у бойових діях іншої країни є злочином у Південній Африці з 1998 року.

В агентстві згадали про те, що Дудузіла Зума-Самбудла раніше мала зв’язки з російськими компаніями в соціальних мережах. А в соцмережі Х вона публікувала дописи, де висловлювала свою підтримку Путіну, вихвалялася фото з подорожей до Росії та світлинами свого батька з російським диктатором.

«Наразі вона перебуває під судом за обвинуваченням у державній зраді за підбурювання до насильства в соціальних мережах у 2021 році, коли приблизно 350 людей було вбито в заворушеннях після того, як її батька відправили до в’язниці за неповагу до суду», – підсумували в Bloomberg.

Наразі Дудузіла Зума-Самбудла, представники ПАР та Кремля не відповідають на запити Bloomberg.

Раніше «Главком» писав про те, як громадяни Південної Африки, які воюють проти України, звернулися до свого президента з проханням. 17 громадян Південної Африки, які зараз воюють проти України, нібито заманили до російської армії, під виглядом трудового контракту. Президент країни Сиріл Рамафоса оголосив про розслідування вербування південноафриканців.