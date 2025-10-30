Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Суми: окупанти вдарили по автозаправній станції, є постраждалі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Суми: окупанти вдарили по автозаправній станції, є постраждалі
Пошкоджено два автомобілі
фото: Артем Кобзар/Telegram

На місці удару працюють відповідні служби

Російська терористична армія вдарила дроном по автозаправній станції у Сумах. Внаслідок чого постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на в. о. Сумського міського голови Артема Кобзаря.

«Близько 11:15 зафіксовано влучання БпЛА, попередньо типу «Італмас», по одній із автозаправних станцій у Зарічному районі міста. За попередньою інформацією, постраждало четверо людей», – йдеться у повідомленні.

Суми: окупанти вдарили по автозаправній станції, є постраждалі фото 1

Пошкоджено два автомобілі. На місці працюють усі відповідні служби.

Суми: окупанти вдарили по автозаправній станції, є постраждалі фото 2

Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня російська терористична армія завдала комбінованого удару по Запоріжжю. Внаслідок чого поранено людей, є загиблі.

Зокрема, у ніч на 30 жовтня Росія здійснила чергову атаку на Київщину за допомогою дронів. Внаслідок ворожого обстрілу у Борисполі постраждала 36-річна жінка, яка отримала термічні опіки обличчя та долонь, а також різані рани передпліччя та гомілки.

Зауважимо, російська терористична армія вдарила по Львівщині. Пошкоджено Добротвірську ТЕС. Водночас польська авіація провела операцію в своєму повітряному просторі через масований російський обстріл України.

Як повідомлялося, у ніч проти 30 жовтня російські терористи атакували Вінниччину. Внаслідок влучань є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури, житлових будинків, транспортних засобів. Постраждали люди.

До слова, російська терористична армія масовано вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури Прикарпаття.

Читайте також:

Теги: війна Сумщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Якою має бути ефективна мобілізація
Якою має бути ефективна мобілізація
25 жовтня, 09:55
Китай може вплинути на Росію, якщо припинить постачання товарів подвійного призначення
Як Китай може натиснути на Росію
28 жовтня, 13:33
Китай уже заинтересован в дальнейшем ослаблении путинской России
Кто кого использует: Китай Путина или наоборот?
10 жовтня, 12:13
Російські війська завдали чергових авіаційних ударів по Краснопільській громаді
Атака на Сумщину: восьмеро поранених, серед них восьмирічна дитина
4 жовтня, 09:45
Кім: Були б кошти на зарплати, ще на якісь приємні речі, але війну б ми програли
Кім виступив за посилення повноваження держадміністрацій до кінця війни
7 жовтня, 18:26
Вживаються заходи для недопущення просування противника на покровському напрямку
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, скільки території звільнено на Донеччині
9 жовтня, 17:47
фото: ДСНС Київщини
Росія вбила жінку з двома дітьми на Київщині
22 жовтня, 09:23
Ідея зустрічі Трампа з Путіним у Будапешті зазнала поразки
«Не дуже віриш в чистоту цієї ідеї». Зеленський пояснив, чому «згоріла» ідея переговорів у Будапешті
28 жовтня, 10:40
Лейтенанту Олександру Маланчуку назавжди 21 рік
Офіцер з Буковини поліг під час боїв на Донбасі. Згадаймо Олександра Маланчука
27 жовтня, 09:00

Події в Україні

Сирський відреагував на заяви РФ про «блокування» Покровська і Куп’янська
Сирський відреагував на заяви РФ про «блокування» Покровська і Куп’янська
Удар по Запоріжжю: є загиблі, серед поранених – діти (оновлено)
Удар по Запоріжжю: є загиблі, серед поранених – діти (оновлено)
Суми: окупанти вдарили по автозаправній станції, є постраждалі
Суми: окупанти вдарили по автозаправній станції, є постраждалі
Під землею на передовій. The Guardian опублікувала репортаж зі шпиталю від «Сталевого фронту» Ахметова
Під землею на передовій. The Guardian опублікувала репортаж зі шпиталю від «Сталевого фронту» Ахметова
Повітряні сили повідомили, скільки вночі дронів та ракет запустила РФ по Україні
Повітряні сили повідомили, скільки вночі дронів та ракет запустила РФ по Україні
Прикарпаття: окупанти вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури
Прикарпаття: окупанти вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua