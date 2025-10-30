Суми: окупанти вдарили по автозаправній станції, є постраждалі

На місці удару працюють відповідні служби

Російська терористична армія вдарила дроном по автозаправній станції у Сумах. Внаслідок чого постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на в. о. Сумського міського голови Артема Кобзаря.

«Близько 11:15 зафіксовано влучання БпЛА, попередньо типу «Італмас», по одній із автозаправних станцій у Зарічному районі міста. За попередньою інформацією, постраждало четверо людей», – йдеться у повідомленні.

Пошкоджено два автомобілі. На місці працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня російська терористична армія завдала комбінованого удару по Запоріжжю. Внаслідок чого поранено людей, є загиблі.

Зокрема, у ніч на 30 жовтня Росія здійснила чергову атаку на Київщину за допомогою дронів. Внаслідок ворожого обстрілу у Борисполі постраждала 36-річна жінка, яка отримала термічні опіки обличчя та долонь, а також різані рани передпліччя та гомілки.

Зауважимо, російська терористична армія вдарила по Львівщині. Пошкоджено Добротвірську ТЕС. Водночас польська авіація провела операцію в своєму повітряному просторі через масований російський обстріл України.

Як повідомлялося, у ніч проти 30 жовтня російські терористи атакували Вінниччину. Внаслідок влучань є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури, житлових будинків, транспортних засобів. Постраждали люди.

До слова, російська терористична армія масовано вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури Прикарпаття.