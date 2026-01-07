Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Усе через РФ. Узбережжя Азовського моря на межі екологічної катастрофи

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Усе через РФ. Узбережжя Азовського моря на межі екологічної катастрофи
Довкілля Приазов’я страждає від обстрілів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

«Саме Росія своїми діями системно нищить природу Приазов’я, оскільки значна частина прибережної зони використовується як тилова військова інфраструктура»

Російський уряд затвердив «стратегію сталого розвитку Приазов’я до 2040 року». У документі йдеться про «відновлення сприятливих екологічних умов», захист біоресурсів Азовського моря та розвиток рекреаційного потенціалу територій Приазов’я, які включають окуповані райони Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Херсонщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

«Насправді ця «турбота» має виключно декоративний характер. Саме Росія своїми діями системно нищить природу Приазов’я, оскільки значна частина прибережної зони використовується як тилова військова інфраструктура», – йдеться у повідомленні.

ЦПД наголошує, що довкілля регіону страждає від обстрілів, пожеж, неконтрольованих скидів відходів та повної безгосподарності окупаційних адміністрацій. Для «відновлення екосистем» потрібно, щоб Росія припинила війну.

«Абсурдні й обіцянки про розвиток туризму в той час, як росіяни масово мінують узбережжя, перетворюють пляжі на фортифікації, а готелі та бази відпочинку заселяють військовими. Такі «курорти» можуть гарантувати туристам хіба загрозу для життя. Російська «стратегія розвитку Приазов’я» – це лише продукт пропаганди і спроба замаскувати воєнну окупацію під турботу», – зазначив Центр протидії дезінформації.

До слова, раніше унаслідок ворожої атаки по порту «Південний» на Одещині сталося загоряння контейнерів із борошном та рослинною олією. У результаті продукти горіння та рослинна олія потрапили в акваторію Чорного моря, що призвело до забруднення прибережної зони Одеси.

Читайте також:

Теги: Азовське море екологія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Радіаційний фон у столиці у межах норми
Яким повітрям дихає столиця у перший день 2026 року: дані моніторингу
1 сiчня, 12:01
Водолази-сапери ДСНС обстежують водойму
Влучання ракети в озеро Тельбін у Києві: фахівці перевіряють воду на токсичність
31 грудня, 2025, 16:55
Минулого року кияни принесли на утилізацію майже 9 тис. хвойних дерев
Утилізація ялинок у Києві. Як працюватимуть пункти прийому та де їх знайти
26 грудня, 2025, 15:51
Місто Ейндховен визнали найкращим місцем для спокійного життя
Де у світі найменше стресу? Опубліковано рейтинг міст для ідеального життя
25 грудня, 2025, 16:59
В Одеській області у фотопаску потрапив сич хатній
На Одещині у фотопастку екологів потрапив незвичайний та рідкісний птах (фото)
24 грудня, 2025, 21:53
Масштаби виявленого сміттєзвалища свідчать про формування несанкціонованого місця захоронення відходів
У Броварському районі виявлено звалище промислових та будівельних відходів (фото)
17 грудня, 2025, 16:50

Суспільство

Усе через РФ. Узбережжя Азовського моря на межі екологічної катастрофи
Усе через РФ. Узбережжя Азовського моря на межі екологічної катастрофи
В Україні мокрий сніг, подекуди ожеледиця: погода на 7 січня 2026
В Україні мокрий сніг, подекуди ожеледиця: погода на 7 січня 2026
Трагедія на льоду: за одну добу дитина та троє дорослих загинули на водоймах
Трагедія на льоду: за одну добу дитина та троє дорослих загинули на водоймах
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
У Білгородській області після вибухів спалахнула пожежа на нафтобазі
У Білгородській області після вибухів спалахнула пожежа на нафтобазі
Яке релігійне свято відзначається 7 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 7 січня 2026: традиції та молитва

Новини

Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
Вчора, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
5 сiчня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
4 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua