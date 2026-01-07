Усе через РФ. Узбережжя Азовського моря на межі екологічної катастрофи

«Саме Росія своїми діями системно нищить природу Приазов’я, оскільки значна частина прибережної зони використовується як тилова військова інфраструктура»

Російський уряд затвердив «стратегію сталого розвитку Приазов’я до 2040 року». У документі йдеться про «відновлення сприятливих екологічних умов», захист біоресурсів Азовського моря та розвиток рекреаційного потенціалу територій Приазов’я, які включають окуповані райони Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Херсонщини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

«Насправді ця «турбота» має виключно декоративний характер. Саме Росія своїми діями системно нищить природу Приазов’я, оскільки значна частина прибережної зони використовується як тилова військова інфраструктура», – йдеться у повідомленні.

ЦПД наголошує, що довкілля регіону страждає від обстрілів, пожеж, неконтрольованих скидів відходів та повної безгосподарності окупаційних адміністрацій. Для «відновлення екосистем» потрібно, щоб Росія припинила війну.

«Абсурдні й обіцянки про розвиток туризму в той час, як росіяни масово мінують узбережжя, перетворюють пляжі на фортифікації, а готелі та бази відпочинку заселяють військовими. Такі «курорти» можуть гарантувати туристам хіба загрозу для життя. Російська «стратегія розвитку Приазов’я» – це лише продукт пропаганди і спроба замаскувати воєнну окупацію під турботу», – зазначив Центр протидії дезінформації.

До слова, раніше унаслідок ворожої атаки по порту «Південний» на Одещині сталося загоряння контейнерів із борошном та рослинною олією. У результаті продукти горіння та рослинна олія потрапили в акваторію Чорного моря, що призвело до забруднення прибережної зони Одеси.