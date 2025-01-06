Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У Керченській протоці загинуло понад 30 дельфінів: причина

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Керченській протоці загинуло понад 30 дельфінів: причина
Мазут на російських пляжах після аварії танкерів у Керченській протоці
фото: TASS

Російські танкери вбили понад 30 дельфінів у Керченській протоці

Екологічна катастрофа, спричинена аварією двох російських танкерів у Керченській протоці, призвела до загибелі щонайменше 32 китоподібних. Про це повідомляє «Крим. Реалії» із посиланням на некомерційну організацію «Науково-екологічний Центр порятунку дельфінів «Дельфа».

За даними екологів, загальна кількість виявлених загиблих особин сягнула 61, причому більшість смертей припала на перші 10 днів після інциденту. Експерти підкреслюють, що така кількість загиблих морських ссавців є аномальною для цього періоду.

«З моменту надзвичайної ситуації ми зафіксували 61 загибле китоподібне, з них – загибель 32 особини найімовірніше пов'язана з розливом мазуту. Інші загинули до надзвичайної ситуації – зовсім старі тіла», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільше постраждали азовки – вид дельфінів, що вважається найбільш вразливим серед китоподібних у регіоні. Хоча випадків викидання живих дельфінів поки не зафіксовано, фахівці Центру «Дельфа» прогнозують значне збільшення кількості постраждалих тварин у найближчі місяці.

Екологи продовжують моніторинг ситуації та оцінку наслідків екологічної катастрофи для морської фауни регіону.

Нагадаємо, що 15 грудня в районі Керченської протоки під час штормових умов, внаслідок аварії російських танкерів «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239», у море потрапила значна кількість мазуту, яка продовжує розповсюджуватись по акваторії Чорного моря.

Відомо, що нафтопродукти забруднили понад 50 км узбережжя, зокрема південне узбережжя Криму, акваторію Керченської протоки, Чорного моря та узбережжя РФ в районі Анапи.

Через аварію режим у Краснодарському краї запровадили режим надзвичайної ситуації. До цього, з 17 грудня, в Анапі та Темрюцькому районі Росії діяв режим НС муніципального рівня. 21 грудня, після того, як нафтопродукти досягли берегів окупованого Криму, режим НС запровадили і в Керчі.

Читайте також:

Теги: Крим війна окупанти Керченський міст корабель

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Супутникові знімки Керченського моста
Окупанти втратили майже половину загороджень із барж біля Керченського мосту
4 сiчня, 13:56
РФ максимально намагається приховати наслідки катастрофи, яку сама й створила
Мало ймовірно, що росіяни підійматимуть затонулі в Керченській протоці танкери – ВМС
4 сiчня, 05:51
Про першого мертвого дельфіна, знайденого після розливу мазуту, волонтери повідомили 18 грудня
Аварія російських танкерів поблизу Керченської протоки: біля берегів РФ гинуть дельфіни
24 грудня, 2024, 04:48
15 грудня хвилі розрубали навпіл танкер «Волгонефть-212» біля берегів Керчі, а через годину після інциденту було пошкоджено ще одне судно – «Волгонефть-239»
У Керченській протоці затонули російські танкери: уряд оцінив збитки для Чорного моря
18 грудня, 2024, 02:20
Хвилі розрубали навпіл танкер «Волгонефть-212» біля берегів Керчі
Два російські танкери, що затонули в Керченській протоці, можуть спричинити екологічну катастрофу
15 грудня, 2024, 19:56
13 членів екіпажу «Волгонафта-212» врятовано, один – загинув
Танкери РФ тонуть в Керченській протоці: вже відомо про загиблих
15 грудня, 2024, 13:46
На бортах російських вертольотів є вбиті та поранені
Спецоперація в Керченській бухті: СБУ показала результати (відео)
9 грудня, 2024, 09:59
Росія почала будівництво «загадкової споруди», намагаючись прикрити Керченський міст,
Чи встигне РФ до зими побудувати захист для Керченського мосту? Відповідь Військово-морських сил
26 вересня, 2024, 14:19
Окупанти використовували судно для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях
Удар ЗСУ по порому в Керченській протоці: британська розвідка оцінила наслідки
25 липня, 2024, 12:38

Суспільство

У Керченській протоці загинуло понад 30 дельфінів: причина
У Керченській протоці загинуло понад 30 дельфінів: причина
Водохреще 2025: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
Водохреще 2025: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
На тимчасово захоплених територіях росіяни створили реєстр українців, які не отримали паспорт РФ
На тимчасово захоплених територіях росіяни створили реєстр українців, які не отримали паспорт РФ
Військове посвідчення у застосунку Армія+. Деталі від Міноборони
Військове посвідчення у застосунку Армія+. Деталі від Міноборони
Боротьба із корупцією. Зеленський пояснив, чим можна пишатися
Боротьба із корупцією. Зеленський пояснив, чим можна пишатися
Хмарно, мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 6 січня
Хмарно, мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 6 січня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
139K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 січня: ситуація на фронті
52K
Сили оборони ліквідували титулованого 22-річного російського боксера
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 січня 2025
45K
Ворог уже за кілька кілометрів до Дніпропетровщини: командир 3-ї штурмової звернувся до українців
18K
6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18K
Водохреще 2025: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони

Новини

Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка та другий термін президентства: головне з інтерв’ю Зеленського
Сьогодні, 06:33
Ворог просунувся на декількох ділянках фронту – DeepState
Сьогодні, 05:15
На Харківщині помер пацієнт психоневрологічного інтернату, який сильно обгорів внаслідок пожежі
Сьогодні, 03:25
Курйозний випадок з охороною. Зеленський розповів про візит до Трампа у 2019 році
Сьогодні, 02:56
Зеленський розповів, як ставиться до Ілона Маска
Сьогодні, 02:15
6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua