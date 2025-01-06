У Керченській протоці загинуло понад 30 дельфінів: причина

Мазут на російських пляжах після аварії танкерів у Керченській протоці

Російські танкери вбили понад 30 дельфінів у Керченській протоці

Екологічна катастрофа, спричинена аварією двох російських танкерів у Керченській протоці, призвела до загибелі щонайменше 32 китоподібних. Про це повідомляє «Крим. Реалії» із посиланням на некомерційну організацію «Науково-екологічний Центр порятунку дельфінів «Дельфа».

За даними екологів, загальна кількість виявлених загиблих особин сягнула 61, причому більшість смертей припала на перші 10 днів після інциденту. Експерти підкреслюють, що така кількість загиблих морських ссавців є аномальною для цього періоду.

«З моменту надзвичайної ситуації ми зафіксували 61 загибле китоподібне, з них – загибель 32 особини найімовірніше пов'язана з розливом мазуту. Інші загинули до надзвичайної ситуації – зовсім старі тіла», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільше постраждали азовки – вид дельфінів, що вважається найбільш вразливим серед китоподібних у регіоні. Хоча випадків викидання живих дельфінів поки не зафіксовано, фахівці Центру «Дельфа» прогнозують значне збільшення кількості постраждалих тварин у найближчі місяці.

Екологи продовжують моніторинг ситуації та оцінку наслідків екологічної катастрофи для морської фауни регіону.

Нагадаємо, що 15 грудня в районі Керченської протоки під час штормових умов, внаслідок аварії російських танкерів «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239», у море потрапила значна кількість мазуту, яка продовжує розповсюджуватись по акваторії Чорного моря.

Відомо, що нафтопродукти забруднили понад 50 км узбережжя, зокрема південне узбережжя Криму, акваторію Керченської протоки, Чорного моря та узбережжя РФ в районі Анапи.

Через аварію режим у Краснодарському краї запровадили режим надзвичайної ситуації. До цього, з 17 грудня, в Анапі та Темрюцькому районі Росії діяв режим НС муніципального рівня. 21 грудня, після того, як нафтопродукти досягли берегів окупованого Криму, режим НС запровадили і в Керчі.