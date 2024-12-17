Допит нардепа Бойка в СБУ та ліквідація російського генерала. Головне за 17 грудня

Підрив начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова є спецоперацією Служби безпеки України

СБУ ліквідувала російського генерала Кирилова, СБУ викликала на допит нардепа Бойка, Рада підтримала законопроєкт про введення множинного громадянства в Україні. «Главком» склав добірку новин 17 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

Голову Маріупольської МСЕК викрито на отриманні хабаря

На Хмельниччині правоохоронці викрили керівницю Маріупольської медико-соціальної експертної комісії, яка тимчасово дислокується в області, на вимаганні грошей за оформлення інвалідності. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Маріупольська МСЕК ухвалює рішення про встановлення груп інвалідності для внутрішньо переміщених осіб із Донецької області й інших тимчасово окупованих територій України.

За даними слідства, керівниця МСЕК вимагала в одного чоловіка $5 тис. за позитивне «розв'язання питання» щодо встановлення III групи інвалідності. Під час отримання цих коштів її затримали.

Туреччина готується до масштабного наступу на Сирію – WSJ

Туреччина та її союзники-повстанці нарощують сили вздовж кордону з Сирією. Це може бути пов'язано з тим, що Анкара готується до широкомасштабного вторгнення на територію, яку контролюють сирійські курди, яких підтримує Америка.

Як зазначається, сили охоплюють бійців-повстанців, турецьких командос і артилерію у великій кількості, які зосереджені поблизу Кобане, міста з більшістю курдів у Сирії на північному кордоні з Туреччиною. За словами одного з американських чиновників, турецька транскордонна операція може бути неминучою.

Нарощування, яке почалося після падіння режиму Башара Асада на початку грудня, схоже на дії турецьких військових перед вторгненням у північно-східну Сирію у 2019 році.

Рада підтримала законопроєкт про введення множинного громадянства в Україні

Рада підтримала за основу законопроєкт про введення інституту множинного громадянства в Україні. Проєкт має на меті удосконалення процесів набуття та збереження громадянства України Згідно з документом, буде визначено допустимі випадки множинного громадянства, а також особливості набуття і поновлення громадянства для певних категорій іноземців, включаючи спрощений порядок.

Множинність громадянства не допускається для осіб, які мають громадянство держав, визнаних Верховною Радою України агресорами або окупантами, а також для тих, хто має громадянство держав, що не визнають територіальну цілісність України, включаючи ті, що голосували проти Резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 27 березня 2014 року про територіальну цілісність України.

Допит нардепа Бойка в СБУ

Народний депутат та голова «Платформи за життя та мир» Юрій Бойко оприлюднив ролик, де заявив про «радикалів», які перейменовують міста, зносять памʼятники, а також згадав про мову і церкву. Згодом на допит його викликала Служба безпеки України. Після допиту в СБУ Бойко записав нове відео з вибаченням перед українцями та назвав російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем.

Як заявив нардеп, він не хоче, щоб його заяву використовували Російська Федерація та безпосередньо сам Путін для виправдання агресії проти України. Бойко також звернувся до політиків, аби вони об'єднували країну, людей та робили так, щоб Україна якомога швидше перемогла у війні.

СБУ ліквідувала російського генерала Кирилова

Сьогодні близько 6:00 ранку на Рязанському проспекті у Москві пролунав потужний вибух. У результаті вибуху загинули генерал-лейтенант військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ Ігор Кирилов та його помічник.

Згодом слідчий комітет РФ офіційно підтвердив, що на Рязанському проспекті в Москві внаслідок вибуху загинув генерал-лейтенант РФ Ігор Кирилов. За фактом загибелі двох військовослужбовців відкрито кримінальне провадження.

Раніше «Главком» повідомляв, що СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу Ігорю Кирилову, який наказав застосовувати хімічну зброю проти Сил оборони України.