Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Масштабна хвилина мовчання: вшануймо загиблих захисників та цивільних

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Масштабна хвилина мовчання: вшануймо загиблих захисників та цивільних
ілюстрація з відкритих джерел

Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі 

О 9 ранку 1 жовтня, на Покрови, у День захисників і захисниць України, кожен громадянин у великому місті та в маленькому селі, вшановує подвиг героїв хвилиною мовчання. І так разом Україна наблизиться до Перемоги. І буде ще одна, але найголовніша хвилина, як після Другої світової війни – перша хвилина миру. 

Зауважимо, у Чернівцях кожного дня о 9:00 шикуються поліцейські, перехожі зупиняються. Люди виходять з офісів, лунають дзвони.

Чернівці чи не єдиний обласний центр, який зробив таке вшанування героїв щоденним. І для містян – це не рутина. Хтось згадує незнайомих героїв, у когось в родині сталося горе. Така традиція у місті від березня минулого року. 

О 9 ранку ми вшановуємо подвиг людей, які загинули, захищаючи нашу державу та українців
О 9 ранку ми вшановуємо подвиг людей, які загинули, захищаючи нашу державу та українців
фото з відкритих джерел

Як відомо, хвилину мовчання, як прояв шани й скорботи, ще століття тому запропонував австралійський журналіст після закінчення ще Першої світової війни.

До 2022-го року у Міністерстві оборони України була традиція – щодня бити у дзвін і називати кожне прізвище загиблого. 

Меморіал пам'яті на Майдані у Києві
Меморіал пам'яті на Майдані у Києві
фото з відкритих джерел

Для християн хвилина мовчання – це та ж сама тиха молитва, так в Україні завжди вшановували померлих.

Кладовище героїв – Марсове поле у Львові
Кладовище героїв – Марсове поле у Львові
фото з відкритих джерел

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Нагадаємо, президент Зеленський повідомив, що в День захисників і захисниць України, 1 жовтня, по всій країні відбудеться масштабна хвилина мовчання в пам’ять про всіх загиблих воїнів.

Теги: пам'ять смерть

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Денис загинув у 31 рік
Хвилина мовчання: згадаймо науковця Дениса Борисова
30 серпня, 09:00
Анна померла від травм – через ворожі обстріли підвал будинку дитини завалило плитами
Хвилина мовчання: згадаймо 9-річну Анну Соколову, яка загинула в Маріуполі
6 вересня, 09:00
Михайло звільняв Харківщину та Донеччину
Захищав Україну попри інвалідність та поранення. Згадаймо Михайла Реуцького
8 вересня, 09:00
Максим був наймолодшим студентом муніципального оркестру, а у військовій частині – наймолодшим солдатом
Пішов на фронт у 18 років. Згадаймо музиканта Максима Краснокутського
12 вересня, 09:00
Славко родом з Краматорська на Донеччині
Хотів попередити літніх сусідів про тривогу. Згадаймо 14-річного В'ячеслава Ялишева
17 вересня, 09:00
Дмитро був веселим, добрим та товариським
У квартиру влучили ворожі снаряди. Згадаймо 8-річного Дмитра Кос’янова
19 вересня, 09:00
Олександр Кукурба літав на штурмовику Су-25
Загинув під час 100-го бойового вильоту. Згадаймо Героя України Олександра Кукурбу
25 вересня, 09:00
Єва захоплювалася малюванням
Ворожа ракета зруйнувала дім. Згадаймо 8-річну Єву Смульську
27 вересня, 09:00
Коли Володимир укотре прямував на порятунок мирних херсонців, його легкомоторний човен зіткнувся з некерованою баржею, яку несло стрімким потоком
Загинув, рятуючи мешканців затопленої Херсонщини. Згадаймо Володимира Кавуліча
28 вересня, 09:00

Суспільство

«Чому ти досі не на фронті?» Військовий психолог пояснив, як відповідати на таке питання
«Чому ти досі не на фронті?» Військовий психолог пояснив, як відповідати на таке питання
«Сильні наближають переможні часи». Зеленський привітав захисників і захисниць України
«Сильні наближають переможні часи». Зеленський привітав захисників і захисниць України
Масштабна хвилина мовчання: вшануймо загиблих захисників та цивільних
Масштабна хвилина мовчання: вшануймо загиблих захисників та цивільних
День захисників та захисниць України: історія свята, привітання та листівки
День захисників та захисниць України: історія свята, привітання та листівки
Військовий облік жінок та перехід на зимовий час: на що чекати у жовтні
Військовий облік жінок та перехід на зимовий час: на що чекати у жовтні
Хмарно, місцями дощі: прогноз погоди на 1 жовтня
Хмарно, місцями дощі: прогноз погоди на 1 жовтня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24K
Верещук дала поради біженцям, які стикаються з недружнім ставленням у Європі
16K
Покрова Пресвятої Богородиці: привітання та листівки
13K
Палата представників США ухвалила фінансування уряду, але без допомоги для України
11K
Під Івано-Франківськом стався потужний вибух
9543
День захисників та захисниць України: історія свята, привітання та листівки

Новини

У ЗСУ дефіцит дешевих безпілотників через обмеження Китаю – NYT
Сьогодні, 03:27
ООН надасть Україні $123 млн для проходження зимового періоду
Сьогодні, 02:22
Велика Британія вперше направить своїх військових до України
Сьогодні, 00:50
У Росії всі виділені кошти на захоплення України розкрадалися – Буданов
Сьогодні, 00:28
Україна вживає заходів, щоб не допустити передачу іранських ракет Росії
Сьогодні, 00:11
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту