Масштабна хвилина мовчання: вшануймо загиблих захисників та цивільних

Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі

О 9 ранку 1 жовтня, на Покрови, у День захисників і захисниць України, кожен громадянин у великому місті та в маленькому селі, вшановує подвиг героїв хвилиною мовчання. І так разом Україна наблизиться до Перемоги. І буде ще одна, але найголовніша хвилина, як після Другої світової війни – перша хвилина миру.

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Зауважимо, у Чернівцях кожного дня о 9:00 шикуються поліцейські, перехожі зупиняються. Люди виходять з офісів, лунають дзвони.

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Чернівці чи не єдиний обласний центр, який зробив таке вшанування героїв щоденним. І для містян – це не рутина. Хтось згадує незнайомих героїв, у когось в родині сталося горе. Така традиція у місті від березня минулого року.

О 9 ранку ми вшановуємо подвиг людей, які загинули, захищаючи нашу державу та українців фото з відкритих джерел

Як відомо, хвилину мовчання, як прояв шани й скорботи, ще століття тому запропонував австралійський журналіст після закінчення ще Першої світової війни.

До 2022-го року у Міністерстві оборони України була традиція – щодня бити у дзвін і називати кожне прізвище загиблого.

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Меморіал пам'яті на Майдані у Києві фото з відкритих джерел

Для християн хвилина мовчання – це та ж сама тиха молитва, так в Україні завжди вшановували померлих.

Кладовище героїв – Марсове поле у Львові фото з відкритих джерел

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Нагадаємо, президент Зеленський повідомив, що в День захисників і захисниць України, 1 жовтня, по всій країні відбудеться масштабна хвилина мовчання в пам’ять про всіх загиблих воїнів.