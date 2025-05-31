Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Обвал на кар’єрі в Індонезії: щонайменше 10 загиблих

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Обвал на кар’єрі в Індонезії: щонайменше 10 загиблих
скриншот з відео

Губернатор Західної Яви Деді Мульяді назвав кар’єр небезпечним та заявив, що об’єкт «не відповідає стандартам безпеки для працівників»

Унаслідок обвалу гірської породи на кар’єрі в місті Чиребон на Західній Яві загинули щонайменше 10 людей, ще шестеро дістали поранення. Рятувальні операції з пошуку зниклих безвісти тривають. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За інформацією телеканалу Kompas, близько 10 осіб можуть залишатися під завалами.

Національне агентство також повідомило, що під камінням опинилися три одиниці важкої техніки. Роботи з розчищення планується продовжити в суботу, 31 травня.

Губернатор Західної Яви Деді Мульяді назвав кар’єр небезпечним та заявив, що об’єкт «не відповідає стандартам безпеки для працівників».

Нагадаємо, 13 людей загинули в понеділок на Західній Яві в Індонезії внаслідок вибуху під час утилізації військових боєприпасів. Серед загиблих – дев'ять цивільних осіб та четверо військовослужбовців. 

Як повідомив військовий речник Крістомей Сіантурі, інцидент стався на полі, яке зазвичай використовується для знищення застарілих боєприпасів. Місцеві жителі часто збираються на цій території після утилізації, щоб збирати металобрухт. Саме це, ймовірно, і стало причиною великої кількості жертв серед цивільного населення.

До слова, у ніч на 4 листопада сталося виверження вулкана Левотобі Лакі-Лакі на віддаленому індонезійському острові Флорес. Щонайменше 10 людей загинули. 

За даними BNPB, виверження почалося після опівночі. Густий коричневий попіл викинуло на висоту до 2000 метрів. Гарячий попіл, що падав на сусідні села, спричинив пожежі, знищивши кілька будинків, зокрема католицький монастир.

Влада підвищила рівень небезпеки та розширила небезпечну зону навколо вулкана до 7 км.

За інформацією видання, вулканічний матеріал був викинутий на відстань до 6 км від кратера. Він засипав довколишні села і міста тоннами вулканічного сміття і змусив мешканців евакуюватися.

Унаслідок виверження вулкана в окрузі Вуланггітанг в шести прилеглих селах Пулулера, Навокоте, Хокенг Джая, Клатанло, Бору і Бору Кеданг постраждали щонайменше 10 тисяч людей.

Читайте також:

Теги: смерть Індонезія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лео офіційно вважається зниклим безвісти, бо від тіла, за словами побратимів, нічого не залишилося
На війні в Україні загинув 20-річний син фінського політика
6 травня, 01:47
У прокуратурі зазначили, що сім’я хлопчика на обліках соціальних служб не перебуває
На Полтавщині на уроці фізкультури помер школяр
5 травня, 21:52
Індонезія знайшла незвичний спосіб побороти бідність
В одній із азіатських країн запропоновано стерилізувати бідних чоловіків
7 травня, 11:29
Автобус, по якому прицільно вдарили росіяни, прямував у бік Сум
З'явились жахливі кадри з Сумщини: ворог обстріляв рейсовий автобус, є жертви
17 травня, 07:45
За героїзм під час оборони Бахмута Олександр Калініченко нагороджений медаллю «За оборону Бахмута»
На фронті загинув призер чемпіонатів світу з веслування Олександр Калініченко
14 травня, 12:16
Усі обставини події встановлюються
Рівненщина: знайдено повішеною 13-річну дівчинку
15 травня, 06:46
Олег Іваниця працював із загиблим Максимом Неліпою у «Дизель Шоу»
Відомий актор-воїн розповів про останню зустріч із загиблим телеведучим Максимом Неліпою
17 травня, 11:43
Кадри страшної аварії на Одещині
В Ізмаїлі «швидка» зіткнулась з легковиком: жінка загинула, шестеро постраждали
20 травня, 04:34
Олег Лопата (зліва) та Богдан Решетар, за версіями слідства, покінчили з життям в академії прикордонної служби ім. Хмельницького
Самогубства курсантів Академії прикордонної служби: батьки б’ють на сполох
21 травня, 16:19

Соціум

Обвал на кар’єрі в Індонезії: щонайменше 10 загиблих
Обвал на кар’єрі в Індонезії: щонайменше 10 загиблих
Ключ до Криму. Американський генерал закликав Київ зруйнувати Керченський міст
Ключ до Криму. Американський генерал закликав Київ зруйнувати Керченський міст
Дослідниця міграції розказала, якою першою фразою зустрічають українських дітей в польських школах
Дослідниця міграції розказала, якою першою фразою зустрічають українських дітей в польських школах
Скандал в освіті Португалії: Українська громада вимагає прибрати карти з «російським» Кримом»
Скандал в освіті Португалії: Українська громада вимагає прибрати карти з «російським» Кримом»
У Росії суд заборонив меми із Путіним, в яких його порівнюють з Гітлером
У Росії суд заборонив меми із Путіним, в яких його порівнюють з Гітлером
Наші в Польщі: знайомі, але не друзі. Дослідниця міграції розказала про інтеграцію українців у сусідній державі
Наші в Польщі: знайомі, але не друзі. Дослідниця міграції розказала про інтеграцію українців у сусідній державі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
233K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 травня: ситуація на фронті
88K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 травня 2025
83K
«Свято скасували за два дні»: ексомбудсмен розкритикував указ Зеленського
81K
«Гидуй ухилянтами і дезертирами»: Дмитро Ярош дав настанову сину-випускнику
60K
Росія висунула умови для припинення вогню в Україні
22K
Українське видавництво знищить наклад роману письменниці зі США через її погляди

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua