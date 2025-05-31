Обвал на кар’єрі в Індонезії: щонайменше 10 загиблих

Губернатор Західної Яви Деді Мульяді назвав кар’єр небезпечним та заявив, що об’єкт «не відповідає стандартам безпеки для працівників»

Унаслідок обвалу гірської породи на кар’єрі в місті Чиребон на Західній Яві загинули щонайменше 10 людей, ще шестеро дістали поранення. Рятувальні операції з пошуку зниклих безвісти тривають. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За інформацією телеканалу Kompas, близько 10 осіб можуть залишатися під завалами.

Національне агентство також повідомило, що під камінням опинилися три одиниці важкої техніки. Роботи з розчищення планується продовжити в суботу, 31 травня.

Губернатор Західної Яви Деді Мульяді назвав кар’єр небезпечним та заявив, що об’єкт «не відповідає стандартам безпеки для працівників».

Нагадаємо, 13 людей загинули в понеділок на Західній Яві в Індонезії внаслідок вибуху під час утилізації військових боєприпасів. Серед загиблих – дев'ять цивільних осіб та четверо військовослужбовців.

Як повідомив військовий речник Крістомей Сіантурі, інцидент стався на полі, яке зазвичай використовується для знищення застарілих боєприпасів. Місцеві жителі часто збираються на цій території після утилізації, щоб збирати металобрухт. Саме це, ймовірно, і стало причиною великої кількості жертв серед цивільного населення.

До слова, у ніч на 4 листопада сталося виверження вулкана Левотобі Лакі-Лакі на віддаленому індонезійському острові Флорес. Щонайменше 10 людей загинули.

За даними BNPB, виверження почалося після опівночі. Густий коричневий попіл викинуло на висоту до 2000 метрів. Гарячий попіл, що падав на сусідні села, спричинив пожежі, знищивши кілька будинків, зокрема католицький монастир.

Влада підвищила рівень небезпеки та розширила небезпечну зону навколо вулкана до 7 км.

За інформацією видання, вулканічний матеріал був викинутий на відстань до 6 км від кратера. Він засипав довколишні села і міста тоннами вулканічного сміття і змусив мешканців евакуюватися.

Унаслідок виверження вулкана в окрузі Вуланггітанг в шести прилеглих селах Пулулера, Навокоте, Хокенг Джая, Клатанло, Бору і Бору Кеданг постраждали щонайменше 10 тисяч людей.