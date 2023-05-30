Найсучасніший технічний виш України планує повернення в Маріуполь і кличе студентів

Університет Метінвест Політехніка розпочав роботу і залучив 440 студентів

У 2021 році Група Метінвест заснувала університет Метінвест Політехніка, який готує фахівців за інженерними та технічними спеціальностями. У Маріуполі відразу ж почали будувати 12-поверховий навчальний корпус, гуртожиток та спорткомплекс. Але війна внесла свої корективи: незакінчену будівлю було серйозно пошкоджено обстрілами, а місто окупували росіяни. Попри це, Метінвест Політехніка працює: у 2023 році він набрав 440 студентів, а відновлення будівництва планують відразу після перемоги. Також у Метінвест Політехніці розробили нові освітні програми, які поєднуватимуть декілька спеціальностей та дадуть змогу підготувати мультикомпетентних інженерів-лідерів для реалізації проєктів із відновлення і відбудови української промисловості та інфраструктури міст загалом. Про це йдеться у матеріалі ГМК Центру.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Після початку війни компанія запустила роботу Метінвест Політехніки в режимі комбінованого онлайн- та офлайн-навчання, дотримуючись усіх заходів безпеки для студентів і викладачів. Університету вдалося практично повністю зберегти свій професорсько-викладацький склад. У перші місяці повномасштабного вторгнення виш не лише продовжив готуватися до навчання на ліцензованих освітніх програмах для бакалаврів і магістрів, а й відновив тренінги та курси підвищення кваліфікації за сімома напрямами для співробітників Метінвесту.

«Попри виклики часу, навчання у виші триває. У першому наборі – 440 студентів, які вивчають інженерно-технічні науки. Серед них є і випускники шкіл, і люди з професійно-технічною або вищою технічною освітою. Але є й такі, які вирішили змінити гуманітарний фах заради здобуття якісної освіти в новому гірничо-металургійному університеті», – пише видання.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними ВИШу, найбільш затребуваними спеціальностями виявилися такі освітні напрями, як металургія, комп’ютерні науки, цивільна безпека, охорона праці, вартісне управління бізнесом, матеріалознавство, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, а також технології захисту навколишнього середовища, менеджмент та бізнес-аналітика.

«Наразі студенти, через безпекову ситуацію, здобувають знання дистанційно на сучасних цифрових освітніх платформах. Навчання організовано за гнучким графіком, що дозволяє студентам здобувати освіту не відриваючись від основної роботи», – вказує видання.