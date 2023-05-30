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Найсучасніший технічний виш України планує повернення в Маріуполь і кличе студентів

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Найсучасніший технічний виш України планує повернення в Маріуполь і кличе студентів
У Метінвест Політехніці розпочали підготовку мультикомпетентних інженерів для реалізації проєктів із відновлення України
фото: Метінвест

Університет Метінвест Політехніка розпочав роботу і залучив 440 студентів

У 2021 році Група Метінвест заснувала університет Метінвест Політехніка, який готує фахівців за інженерними та технічними спеціальностями. У Маріуполі відразу ж почали будувати 12-поверховий навчальний корпус, гуртожиток та спорткомплекс. Але війна внесла свої корективи: незакінчену будівлю було серйозно пошкоджено обстрілами, а місто окупували росіяни. Попри це, Метінвест Політехніка працює: у 2023 році він набрав 440 студентів, а відновлення будівництва планують відразу після перемоги. Також у Метінвест Політехніці розробили нові освітні програми, які поєднуватимуть декілька спеціальностей та дадуть змогу підготувати мультикомпетентних інженерів-лідерів для реалізації проєктів із відновлення і відбудови української промисловості та інфраструктури міст загалом. Про це йдеться у матеріалі ГМК Центру. 

Після початку війни компанія запустила роботу Метінвест Політехніки в режимі комбінованого онлайн- та офлайн-навчання, дотримуючись усіх заходів безпеки для студентів і викладачів. Університету вдалося практично повністю зберегти свій професорсько-викладацький склад. У перші місяці повномасштабного вторгнення виш не лише продовжив готуватися до навчання на ліцензованих освітніх програмах для бакалаврів і магістрів, а й відновив тренінги та курси підвищення кваліфікації за сімома напрямами для співробітників Метінвесту.

«Попри виклики часу, навчання у виші триває. У першому наборі – 440 студентів, які вивчають інженерно-технічні науки. Серед них є і випускники шкіл, і люди з професійно-технічною або вищою технічною освітою. Але є й такі, які вирішили змінити гуманітарний фах заради здобуття якісної освіти в новому гірничо-металургійному університеті», – пише видання.

За даними ВИШу, найбільш затребуваними спеціальностями виявилися такі освітні напрями, як металургія, комп’ютерні науки, цивільна безпека, охорона праці, вартісне управління бізнесом, матеріалознавство, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, а також технології захисту навколишнього середовища, менеджмент та бізнес-аналітика.

«Наразі студенти, через безпекову ситуацію, здобувають знання дистанційно на сучасних цифрових освітніх платформах. Навчання організовано за гнучким графіком, що дозволяє студентам здобувати освіту не відриваючись від основної роботи», – вказує видання.

Теги: Маріуполь студенти навчання університет

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