Посол РФ влаштував істерику в ефірі ВВС: стверджував, що росіяни ще не починали воювати

Андрій Келін звинуватив Велику Британію в тому, що вона сприяє «ескалації» 15-місячного «конфлікту»

Посол Росії у Великій Британії Андрій Келін під час інтерв'ю в ефірі ВВС влаштував істерику та погрожував журналістці припинити розмову через правду про війну РФ проти України. Також він стверджував, що «Росія ще всерйоз не воює» та пообіцяв «перемогти» Україну. Про це він сказав в інтерв'ю програмі «Неділя з Лаурою Кенссберг» на BBC.

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Андрій Келін звинуватив Велику Британію в тому, що вона сприяє «ескалації» 15-місячного «конфлікту», постачаючи Києву ракети дальнього радіусу дії і допомагає «київському режиму» отримати винищувачі.

Він в істериці заявив, що ядерна Москва має «величезні ресурси» і, попри війну, яка триває вже більше року, його країна ще не «почала воювати дуже серйозно». Келін стверджував, що окупаційна армія врешті «переможе» Україну.

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«Росія в 16 разів більша за Україну – у нас величезні ресурси. Ми ще не почали воювати дуже серйозно», – сказав представник кремлівського режиму.

Келін погрожував припинити інтерв'ю, бо Кенссберг ставила йому жорсткі запитання.

Вона сказала йому: «Під час розмови з вами сьогодні вдень ви із задоволенням повторюєте твердження, які були спростовані, із задоволенням намагаєтеся ухилитися від відповідей на запитання, із задоволенням вводите в оману нашу аудиторію щодо правди – можливо, ви навіть брешете собі про те, що відбувається насправді».

«Я думаю, вам сказали, що якщо ви ще раз спробуєте мене образити, ми просто припинимо це інтерв'ю», – сказав посол РФ в Британії.

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Нагадаємо, посол Росії у Великій Британії Андрій Келін повторив чергову маячну про «умови миру» з Україною. Він заявив, що «наша держава не повинна загрожувати РФ», а окупантів, щоб «не дискримінували».

Раніше посол Росії у Великій Британії Андрій Келін висловив упевненість, що Москва не застосує тактичну ядерну зброю у війні з Україною.