Під Одесою волонтери виловили з моря собаку, який на дошці доплив із Херсона (відео)

Врятований пес перебуває на лікуванні в клініці в Одесі

Спочатку тварина неохоче йшла до людей, але згодом дозволила себе зняти з дошки

На Одещині у Григорівці до берега прибило собаку, який на дошці плавав у морі посеред сміття. Люди врятували тварину. Про це повідомили у соцмережах та в організації Animal SOS Odessa..

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«Собаку на дошці прибило до берега у Григорівці Одеської області», – йдеться у дописі.

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На відео видно, як чоловік розгрібає сміття, аби дістатися до виснаженої тварини. Спочатку пес неохоче йшов до людей, але згодом дозволив себе зняти з дошки.

Зооволонтери з Animal SOS Odessa повідомляють, що врятований пес перебуває на лікуванні в клініці в Одесі. Наразі на його догляд волонтери збирають гроші.

Нагадаємо, на узбережжя Одещини течією винесло наслідки техногенної повені на Херсонщині. Вода досягла Одеської затоки, принісши із собою фрагменти зруйнованих будинків, трупи тварин, дерева, російські міни та боєприпаси. Від Одеси до Каховської ГЕС майже 300 км суходолом, проте течія відносить все. Тож попри велику відстань, до узбережжя прибувають навіть меблі та частини будинків.