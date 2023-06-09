Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Під Одесою волонтери виловили з моря собаку, який на дошці доплив із Херсона (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Під Одесою волонтери виловили з моря собаку, який на дошці доплив із Херсона (відео)
Врятований пес перебуває на лікуванні в клініці в Одесі
фото: Animal SOS Odess

Спочатку тварина неохоче йшла до людей, але згодом дозволила себе зняти з дошки

На Одещині у Григорівці до берега прибило собаку, який на дошці плавав у морі посеред сміття. Люди врятували тварину. Про це повідомили у соцмережах та в організації Animal SOS Odessa..

«Собаку на дошці прибило до берега у Григорівці Одеської області», – йдеться у дописі.

На відео видно, як чоловік розгрібає сміття, аби дістатися до виснаженої  тварини. Спочатку пес неохоче йшов до людей, але згодом дозволив себе зняти з дошки.

Зооволонтери з Animal SOS Odessa повідомляють, що врятований пес перебуває на лікуванні в клініці в Одесі. Наразі на його догляд волонтери збирають гроші.

Нагадаємо, на узбережжя Одещини течією винесло наслідки техногенної повені на Херсонщині. Вода досягла Одеської затоки, принісши із собою фрагменти зруйнованих будинків, трупи тварин, дерева, російські міни та боєприпаси. Від Одеси до Каховської ГЕС майже 300 км суходолом, проте течія відносить все. Тож попри велику відстань, до узбережжя прибувають навіть меблі та частини будинків.

Теги: гроші сміття Одещина тварини боєприпаси чоловік відео Каховська ГЕС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Під Одесою волонтери виловили з моря собаку, який на дошці доплив із Херсона (відео)
Під Одесою волонтери виловили з моря собаку, який на дошці доплив із Херсона (відео)
В Одесі на узбережжя винесло катер (відео)
В Одесі на узбережжя винесло катер (відео)
Дах, диван і холодильник: що виносить на узбережжя Одещини після катастрофи (відео)
Дах, диван і холодильник: що виносить на узбережжя Одещини після катастрофи (відео)
Підрив ГЕС: на Одещині в море течією Дніпра винесло міни та невикористані боєприпаси
Підрив ГЕС: на Одещині в море течією Дніпра винесло міни та невикористані боєприпаси
Поки Херсонщина тоне, в Одесі влаштували пінну вечірку: деталі скандалу
Поки Херсонщина тоне, в Одесі влаштували пінну вечірку: деталі скандалу
В Одесі на смітнику правоохоронці знайшли голову жінки: деталі моторошного вбивства
В Одесі на смітнику правоохоронці знайшли голову жінки: деталі моторошного вбивства

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
На Житомирщині та Львівщині лунали вибухи
26K
В Італії рибалка встановив рекорд, спіймавши найбільшого сома у світі (фото)
18K
«Дружній вогонь» по Залужному
15K
Червоний Хрест похвалив Росію у день підриву Каховської ГЕС
15K
З Росії втік пілот, який не хотів воювати проти українського народу
12K
Акула живцем з'їла росіянина в Єгипті на очах у натовпу

Новини

Вибухи в Бердянську, Пентагон готує пакет військової допомоги Україні: головне за ніч
Сьогодні, 07:11
Окупанти активізувалися на чотирьох напрямках і вдарили по Україні ракетами – Генштаб
Сьогодні, 06:48
У деяких областях короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 9 червня
Сьогодні, 06:02
Внаслідок руйнування Каховської ГЕС росіяни відступають із позицій на півдні – ISW
Сьогодні, 05:44
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад 4 години
Сьогодні, 04:25
Данія анонсувала допомогу для постраждалих на Херсонщині
Сьогодні, 03:52

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту